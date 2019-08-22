9 điểm khác biệt của đàn ông thương vợ và không thương vợ

Phụ nữ yêu 22/08/2019 05:13

Chồng thương vợ hay không vốn rất dễ nhận ra trong từng hành động, lời nói mỗi ngày. Phụ nữ cứ nhìn vào 9 điểm khác biệt này mà phải gật gù công nhận!

Chồng thương vợ hay không cứ nhìn vào cách anh ấy cư xử với vợ hằng ngày là rõ.

1. Đàn ông thương vợ: Luôn sẵn sàng lắng nghe vợ nói, dù vợ nói rất nhiều. Nhưng thay vì than phiền, anh ấy sẽ hiểu đó đều là vì quan tâm, nhắc nhở chồng đừng làm những việc có hại cho bản thân. Và chỉ khi vợ buồn bực, không hài lòng hay tức giận thì cô ấy mới nói nhiều. Bởi thế, với đàn ông yêu vợ, họ cứ xem việc nói nhiều của vợ là một cách giúp vợ thấy thoải mái, bớt áp lực hơn. Họ thà lắng nghe vợ nói, còn hơn là để vợ đi nói với người khác.

Đàn ông không thương vợ: Xem việc nói nhiều của vợ là điều phiền phức. Họ không muốn nghe vợ nói, thậm chí là tỏ ra bực tức. Đã thế, họ cũng chẳng quan tâm vì sao vợ lại nói nhiều. Đó là vì không đủ cảm thông dành cho vợ, nên dù vợ có đi nói với người khác họ cũng không để tâm. Đàn ông thế này chính là vì không đủ yêu thương dành cho vợ.

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Chồng thương vợ luôn lắng nghe vợ nói - Ảnh minh họa: Internet

2. Đàn ông thương vợ: Luôn muốn muốn biết vợ đang ra sao, cảm thấy thế nào. Vì anh ấy muốn hiểu vợ hơn, không muốn vợ chịu đựng điều gì một mình. Anh ấy luôn muốn cho vợ cảm giác an toàn, không phải nghi ngờ mệt mỏi. Vì thế, đi đâu anh ấy cũng muốn vợ đi cùng, hay muốn vợ gật đầu đồng ý. Nếu vợ có ghen tuông, nghi ngờ, anh ấy sẽ kiên nhẫn giải thích. Đàn ông yêu vợ luôn kiên nhẫn để vợ thấu hiểu mình.

Đàn ông không thương vợ: Họ nghĩ chẳng việc gì phải để vợ can thiệp vào việc của mình. Họ muốn đi đâu cũng không muốn nói với vợ. Vợ có không vui, họ cũng không quan tâm. Thay vì để tâm đến cảm xúc của vợ, họ chỉ biết đến niềm vui cho riêng mình.

3. Đàn ông thương vợ: Dù bận rộn thế nào vẫn có thời gian dành cho vợ. Đàn ông bản lĩnh không thiếu tiền, cũng không thiếu thời gian cho vợ. Bởi với anh ấy gia đình mới là điều quan trọng nhất.

Đàn ông không thương vợ: Luôn lấy lý do bận rộn để không có thời gian cho vợ. Họ quan trọng các mối quan hệ khác hơn vợ. Họ quan trọng tiền bạc hơn gia đình. Bởi thế, họ thà ra ngoài kiếm tiền, đi với bạn bè đối tác chứ không muốn dành thời gian cho vợ.

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Chồng thương vợ luôn dành thời gian cho vợ - Ảnh minh họa: Internet

4. Đàn ông thương vợ: Sợ nhìn thấy vợ khóc. Anh ấy không cần biết vợ khóc vì lý do gì, nhưng chỉ cần vợ rơi nước mắt thì anh ấy phải tìm cách để dỗ dành, an ủi. Người chồng tốt không muốn vợ buồn lòng khi ở bên cạnh mình.

Đàn ông không thương vợ: Vợ khóc thì sao, cũng sẽ nín thôi. Họ không quá quan tâm vợ buồn phiền nhiều thế nào. Đôi khi, họ còn vô tâm với những giọt nước mắt của vợ.

5. Đàn ông thương vợ: Không để vợ ở nhà một mình còn bản thân lại la cà cả đêm. Anh ấy có thể đi chơi về khuya, nhưng chắc chắn không qua đêm bên ngoài. Vì anh ấy không muốn vợ lo lắng, buồn phiền.

Đàn ông không thương vợ: Dù vợ có lo lắng thế nào họ vẫn đi chơi qua đêm. Họ chỉ biết đến niềm vui của mình mà không để ý đến buồn phiền của vợ.

6. Đàn ông thương vợ: Không sợ khi mang tiếng “sợ vợ”. Anh ấy luôn nghĩ vợ nói đúng thì nên nghe, đều là tốt cho vợ chồng. Vợ luôn muốn tốt cho mình, nghe lời vợ cũng là tôn trọng cuộc hôn nhân này.

Đàn ông không thương vợ: Nghe bạn chê bai sợ vợ là động chạm tự ái, nên một lời của vợ cũng không muốn làm theo.

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Chồng thương vợ không sợ mang tiếng "sợ vợ" - Ảnh minh họa: Internet

7. Đàn ông thương vợ: Luôn nắm tay vợ khi ra ngoài, không ngại khoe vợ với người khác. Vợ mình mình thương, vợ mình thì mình tự hào.

Đàn ông không thương vợ: Cầm đồ giúp vợ cũng ngại, luôn sợ người khác nói mình sợ vợ.

8. Đàn ông thương vợ: Không quan tâm lời thiên hạ nói, chỉ nghe lời vợ nói.

Đàn ông không thương vợ: Vì vài lời người ta nói mà tổn thương vợ.

9. Chồng thương vợ: Dù làm gì cũng sẽ nghĩ đến vợ con đầu tiên.

Chồng không thương vợ: Vợ luôn đứng sau những mối quan hệ, lựa chọn khác.

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