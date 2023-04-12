Uống rượu khiến phụ nữ ‘táo bạo’ hơn trong chuyện ấy

Người ta đã lầm tưởng hàng ngàn năm rằng rượu có thể khiến con người trở nên táo bạo trong tình dục, nhưng một nghiên cứu khoa học đã làm sáng tỏ điều này. Đặc biệt, hiệu quả rõ ràng hơn ở phụ nữ so với nam giới.

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Basel ở Thụy Sĩ đã lấy 60 đàn ông và phụ nữ trong độ tuổi 18-50 có sức khỏe tốt và cho một nửa trong số họ uống 500cc bia có cồn và nửa còn lại uống cùng một lượng bia không cồn. Sau khi những người tham gia uống bia, họ được kiểm tra khả năng nhận diện khuôn mặt của mọi người, khả năng đồng cảm và mức độ kích thích tình dục.

Ảnh minh họa: Internet

Kết quả là ở những bộ phận liên quan đến tình dục, những người uống bia rượu ít ngần ngại hơn khi xem phim khiêu dâm. Mặc dù họ không tăng hưng phấn tình dục hoặc tăng nồng độ hormone oxytocin, nhưng những khía cạnh tích cực trong hành vi của họ là hiển nhiên.

Sau khi uống bia có cồn, họ bị thu hút nhiều hơn bởi những khuôn mặt và tình huống vui vẻ. “Hiệu quả của rượu” xuất hiện rõ ràng hơn ở phụ nữ so với nam giới.

Ảnh minh họa: Internet

Giáo sư Mathias Lihti, người đứng đầu cuộc nghiên cứu, cho biết: “Mặc dù tác dụng của ma túy và các chất bị lạm dụng đối với cảm xúc và nhận thức đã được thử nghiệm theo nhiều cách, nhưng loại bia mà mọi người thường xuyên uống chủ yếu được nói đến từ kinh nghiệm cá nhân. Đáng ngạc nhiên là không có dữ liệu nghiên cứu khoa học", ông giải thích tầm quan trọng của nghiên cứu này.

Ảnh minh họa: Internet

Liên quan đến kết quả của nghiên cứu này được công bố trên tạp chí Tâm sinh lý, Giáo sư Wim Vanden Brink của Đại học Amsterdam, chủ tịch Hiệp hội Dược lý Thần kinh Châu Âu, cho biết: "Kết quả chứng minh lầm tưởng rằng rượu là ‘chất bôi trơn’ cho các khía cạnh xã hội và tình dục. Sự khác biệt này có thể là do các phản ứng khác nhau trong cơ thể ngay cả với cùng một lượng rượu, hoặc có thể là do các yếu tố văn hóa xã hội".

Nội dung này đã được Whisper.com, một tờ báo internet chuyên về tình dục đưa tin.

Theo Kormedi

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/uong-ruou-khien-phu-nu-tao-bao-hon-trong-chuyen-ay-571497.html