3 SAI LẦM cố hữu của phụ nữ khi yêu, càng SÁNG MẮT sớm, càng ĐỠ KHỔ

Phụ nữ yêu 04/04/2023 07:25

Khi yêu và kể cả khi cưới, nhiều chị em mắc phải 3 sai lầm “báo động đỏ” này. Nếu không sớm nhận ra chỉ khiến phụ nữ ôm hận và mất niềm tin vào tình yêu.

Tin đàn ông sẽ thay đổi sau vài ba lời khuyên

Nhiều cô gái “chân ướt chân ráo” bước vào tình yêu và kể cả những cô nàng đã có chút kinh nghiệm tình trường vẫn tin rằng khi yêu, đàn ông sẽ vì mình mà thay đổi. Có lẽ bạn cần ăn nhiều cà rốt để “sáng mắt ra” vì trên đời này chẳng ai vì ai mà chịu thay đổi cả, đặc biệt là đàn ông.

Đàn ông chỉ thay đổi khi anh ta thật lòng thật dạ yêu thương bạn và tự mình muốn thay đổi thói quen, tật xấu của mình vì bạn. Chỉ khi anh ta yêu bạn hơn chính bản thân anh ta, tôn trọng mối quan hệ và muốn nghiêm túc xác định mối quan hệ lâu dài với bạn, đàn ông mới từ từ uốn nắn mình để trở nên xứng đáng với bạn, để có được bạn.

3 SAI LẦM cố hữu của phụ nữ khi yêu, càng SÁNG MẮT sớm, càng ĐỠ KHỔ - Ảnh 1
Không người đàn ông nào vì vài ba lời khuyên của bạn mà thay đổi đâu

Không có bất kỳ người đàn ông nào chỉ vì vài ba câu “em không thích anh hút thuốc”, “em không thích anh nhắn tin với gái”, “em muốn anh dành nhiều thời gian cho em”,... mà tự khắc thay đổi để trở thành một quý ông hoàn hảo như bạn mong ước. Trên đời này mà có kèo dễ như vậy thì nhà nhà hạnh phúc, người người an vui rồi, không còn người phụ nữ nào rơi nước mắt vì tình nữa đâu.

Vì thế, đừng tin một người đàn ông có lịch sử tình trường trăng hoa sẽ trở nên chung thủy khi yêu bạn, cũng đừng tin một người đàn ông có quá khứ bất hảo sẽ bỗng dưng tốt hơn vì có bạn trong đời. Càng tin, bạn sẽ càng thất vọng. Thay vào đó, hãy tập trung nâng cao giá trị bản thân mình để anh ta nếu muốn có được bạn, anh ta phải tự điều chỉnh bản thân.

“Ở nhà đi anh nuôi”

Một trong những khờ dại nhất của phụ nữ trong tình yêu, đó là phụ thuộc tài chính vào đàn ông bằng câu “ở nhà đi anh nuôi”. Dù người đó có giàu đến mấy, có là đại gia thì bạn cũng không nên dại dột tin vào câu này. Trên đời, chỉ có cha mẹ bạn là cam tâm tình nguyện nuôi bạn vô điều kiện. Còn đàn ông nuôi bạn, đa phần đều sẽ có điều kiện.

Phụ thuộc về mặt tài chính là sự phụ thuộc khó dứt ra nhất vì nếu không có anh ta, bạn không có cơm ăn, không có áo mặc, không thể ly hôn khi anh ta ngoại tình, bạo lực hoặc khiến bạn “chướng tai gai mắt”. Vì thế kể cả khi đang yêu hay đã cưới, phụ nữ phải độc lập về tài chính, đừng tin vào câu hứa nuôi của đàn ông.

3 SAI LẦM cố hữu của phụ nữ khi yêu, càng SÁNG MẮT sớm, càng ĐỠ KHỔ - Ảnh 2
Tuyệt đối không được tin vào câu "ở nhà đi anh nuôi" của chồng, bạn trai

Có thể lúc đang yêu bạn say đắm, anh ta thật lòng muốn bạn sung sướng, muốn được nuôi bạn. Nhưng có gì đảm bảo rằng anh sẽ yêu bạn suốt đời, có gì đảm bảo anh ta lúc nào cũng kiếm được ra tiền, có gì đảm bảo không một kẻ thứ ba nào xuất hiện giữa hai người?

Vì thế, dù bạn kiếm tiền nhiều hay ít, vẫn nên tự chủ tài chính, độc lập kinh tế, không phụ thuộc tiền bạc vào bạn trai hay chồng mình. Chỉ khi có tiền, bạn mới có tiếng nói trong gia đình, sẵn sàng “tiễn vong” ông chồng gia trưởng, ngoại tình hay nghiện ngập, cờ bạc.

Vì ghen tuông mà đánh mất lý trí

Thêm một sai lầm của nhiều chị em khi yêu đó là ghen tuông mù quáng, để cho cơ ghen làm lu mờ tâm trí. Phụ nữ có yêu thì mới ghen, nhưng nếu để cơn ghen kiểm soát bạn, bạn đã chính thức là kẻ thua cuộc và đặt giá trị mình thấp hơn người đàn ông trong tình yêu.

Ghen tuông thể hiện bạn bất an, tự ti và đánh giá thấp chính bản thân mình. Vì thế, dù xung quanh anh ta có bao nhiêu bóng hồng, có bao nhiêu điều khiến bạn lo lắng thì cũng phải kiểm soát cơn ghen của mình. Đừng lồng lộng lên, đừng la hét, kiểm tra điện thoại, theo dõi hay tra khảo anh ta làm gì. Bất kỳ hành động nào của bạn cũng đều khiến bạn mất điểm.

3 SAI LẦM cố hữu của phụ nữ khi yêu, càng SÁNG MẮT sớm, càng ĐỠ KHỔ - Ảnh 3
Tuyệt đối không được vì ghen tuông mà đánh mất chính mình

Các chuyên gia tư vấn tâm lý hôn nhân - tình yêu khuyên rằng, phụ nữ nên tập trung vào việc nâng cao giá trị bản thân bằng cách có công việc tốt, làm đẹp cho mình, rèn luyện sức khỏe và xây dựng một bộ tiêu chuẩn trong tình yêu.

Cụ thể, để phòng ngừa người đàn ông ngoại tình, bạn cần phải thể hiện rõ ràng quan điểm của mình trong tình yêu. Đó là bạn không chấp nhận một người đàn ông không chung thủy, đưa ra tiêu chuẩn này từ đầu. Mục đích là để anh ta biết rằng nếu bản thân không giữ được sự thủy chung của mình, anh ta sẽ mất bạn. Vậy thôi. Việc còn lại cứ để “trời xanh tự khắc an bày” mà thôi.

3 điều trên đây được rất nhiều chuyên gia nhắc đi nhắc lại nhưng chị em khi bước vào tình yêu với những mơ mộng hão huyền vẫn rất hay mắc phải để rồi ôm trái đắng. Hy vọng khi thông suốt điều này rồi, bạn sẽ không còn phải khổ trong chuyện yêu đương hay thậm chí là đã kết hôn.

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