Phụ nữ sỡ hữu 3 thứ "càng nhỏ" thì càng sống trong nhung lụa, đàn ông si mê như điếu đổ, chồng yêu thương hết mực, con cháu 3 đời sau hưởng phúc báu 7 phần

Đa nghi là biểu hiện của niềm tin đã vỡ. Thứ đàn ông thấy ở người phụ nữ đa nghi chính là sự ích kỷ, ghen tuông. Họ tỏ ra khó chịu khi bị kìm cặp, kìm hãm bản thân quá nhiều khi ở cạnh một người phụ nữ như thế.

Người phụ nữ càng ít nghi ngờ, thì “lòng dạ” của họ càng rộng lớn, phúc khí sẽ nhiều. Kết giao và gần gũi với những kiểu người phụ nữ như vậy sẽ khiến cho chúng ta có cảm giác thoải mái, dễ chịu hơn.

Trong khi đó, người phụ nữ có tính đa nghi nhỏ thì chính là kiểu người chân thành, thẳng thắn. Không bao giờ thích vòng vo và lúc nào cơ xử hòa hợp với tất cả mọi người xung quanh. Người càng có tâm nghi ngờ lớn thì phiền não càng hiều. Chỉ cần tiếp xúc với ai là họ cứ tính toán chi ly, đoán già đoán non, sản sinh ra tâm nghi ngờ. Làm người đừng bao giờ có lòng dạ hẹp hòi. Hết thảy những phúc phận không thể tách khỏi cái tâm, suốt ngày cứ đa nghi như Tào Tháo, mưu đồ toan tính, luôn nghi ngờ người khác có ý định gì xấu với mình.

Ảnh minh họa: Internet

Cái tôi nhỏ

Đàn ông thường hay chán nản trước những kiểu phụ nữ có cái tôi quá lớn, dù cho bạn có xinh đẹp, tài giỏi đến mức nào đi chăng nữa mà lúc nào ích kỷ, chỉ biết đến bản ᴛнâɴ thì sớm muộn anh ấy cũng sẽ rời bỏ bạn.

Đàn ông luôn có sự tự tôn cᴀo, tất nhiên anh ấy không hề muốn người phụ nữ mình yêu chuyện gì cũng muốn lấn lướt. Là một phụ nữ khôn ngoan cần phải biết khéo léo, để không bị thiệt mình mà cũng không để người đàn ông cảm thấy bị xύc phạm.

Cái tôi nhỏ không phải là bạn phải nhường nhịn anh ấy mà quan trọng nhất đó là bạn biết kiềm cɦế cảm xύc khéo léo không để nó ảɴʜ hưởng đến tình yêu hay những mối quan ʜệ khác của bạn.

Tâm so đo nhỏ

Người phụ nữ càng có trí tuệ lại càng không tranh đua, tính toán thiệt hơn. Có một kiểu người phụ nữ trong cuộc sống này lúc nào cũng thích so sánh, cạnh tranh... kết quả dẫn tới chính bản thân và người tiếp xúc với họ đều cảm thấy mệt mỏi.

Ảnh minh họa: Internet

Khi nhìn người khác có điểm tốt hoặc khi người khác đạt được thứ gì, thay vì vui mừng, họ lại sinh ra cảm xúc ganh ghét.

So sánh một cách mù quáng với người khác chỉ khiến bản thân thêm đau đớn và phiền não. Bạn càng có tâm ganh ghét, đố kị như vậy, bạn càng ít có khả năng hòa hợp với những người xung quanh.

Hãy nhớ rằng kiểu phụ nữ có tâm so đo chắc chắn sẽ khiến người khác xa lánh, bản thân họ cũng mệt mỏi vì tâm không an yên.