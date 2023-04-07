Một trong những vấn đề cần thỏa thuận trước khi về chung nhà chính là tài sản của cả hai trước và sau khi cưới. Những tài sản như nhà, xe,... có thể đã đứng tên riêng nhưng tiền mặt, tài khoản tiết kiệm cần phải được thỏa thuận hợp tình hợp lý.

Khi về chung nhà, số tiền cả 2 tích cóp trước khi kết hôn sẽ được giữ chung trong một tài khoản ngân hàng, một két sắt hay tiền ai người nấy giữ. Nếu có việc cần đến một số tiền lớn thì đôi bên góp tiền như thế nào, theo tỷ lệ bao nhiêu hoặc góp hết. Tùy điều kiện thực tế, độ tin tưởng lẫn nhau mà đôi bên có sự đóng góp tiền bạc phù hợp.

Một trong những nguyên nhân khiến các cặp vợ chồng thường xuyên cãi vãi chính là chuyện sinh con sau khi cưới. Về cơ bản, trách nhiệm mang thai và nuôi con nhỏ đã mặc định cho người phụ nữ. Chính vì thế trước khi quyết định đến với nhau, vợ chồng cần thỏa thuận kỹ khi nào sinh con, sinh bao nhiêu con, khoảng cách tuổi giữa các con là mấy tuổi?

Khi thỏa thuận rõ điều này, chị em mới biết cách “thả” hay lên kế hoạch tránh thai để không phải mang thai ngoài ý muốn. Nhiều cặp đôi vừa cưới nhau về là sinh con ngay mà không có kế hoạch chuẩn bị chu đáo. Điều này dẫn đến sự hoang mang của các ông bố bà mẹ trẻ khi chưa đủ tài chính, chưa có sự chuẩn bị về mặt tâm lý.



Vợ chồng nên thỏa thuận với nhau về thời gian sinh con, sinh bao nhiêu con. Ảnh minh họa

Chưa kể sau khi vừa cưới nhau, các cặp vợ chồng ít nhiều sẽ có cảm giác “vỡ mộng” về đối phương. Nếu chẳng may sinh con ngay trong khi những khúc mắc giữa vợ chồng chưa được giải quyết sẽ làm khổ đứa trẻ.

Một số trường hợp xấu khi lấy nhau rồi, chị em mới biết chồng trăng hoa, ngoại tình hay vũ phu. Lúc đó nếu chưa có con vẫn “rút kịp”, còn nếu sinh con rồi thì sẽ có sự ràng buộc, làm khổ nhiều người.

Quan niệm nuôi dạy con cái

Khi kết hôn, các cặp đôi cũng nên có sự thỏa thuận về cách nuôi dạy con cái để tránh xung đột về sau. Hiện nay có rất nhiều phương pháp nuôi dạy con khác nhau. Tùy vào nhận thức, trình độ và điều kiện mà mỗi gia đình áp dụng cách nuôi dạy con phù hợp.

Tuy nhiên giữa vợ và chồng với nhau cần có sự thỏa thuận cụ thể trước khi sinh con. Điều này tránh cho cả hai bỡ ngỡ khi bé chào đời, cũng như có sự đồng thuận tuyệt đối khi người ngoài “ý kiến ý cò” về cách nuôi dạy con cái của gia đình bạn.

Đóng góp tiền sinh hoạt như thế nào

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh nên sẽ không có một chuẩn chung về việc đóng góp tiền sinh hoạt trong gia đình. Nếu nhà bạn chỉ có một người đi làm, hẳn nhiên gánh nặng kinh tế sẽ đè nặng lên vai người đó. Còn nếu cả hai cùng đi làm thì việc đóng góp tiền vào sinh hoạt hàng ngày như thế nào?

Cụ thể, vợ và chồng đóng góp 100% thu nhập vào quỹ chung hay chỉ góp 70% thu nhập, 30% được tiêu xài riêng cá nhân. Hoặc nếu quy định gia đình tiêu 20 triệu mỗi tháng thì mỗi người góp 10 triệu hay góp dựa theo số tiền mà từng người kiếm được. Tùy hoàn cảnh gia đình mà cặp đôi có sự thỏa thuận nhất định để tiền bạc không trở thành nguyên nhân khiến vợ chồng bất hòa.



Hai vợ chồng cần thỏa thuận về việc đóng góp tiền sinh hoạt, ai sẽ làm người giữ tiền. Ảnh minh họa

Ai giữ tiền

Tương tự như việc đóng góp tiền, hai vợ chồng cần thỏa thuận xem ai sẽ là người giữ tiền trong gia đình. Thông thường, phụ nữ sẽ là người giữ tiền, tuy nhiên không phải lúc nào cũng nên như thế. Nếu trong gia đình, ai là người biết quản lý tài chính nhiều hơn, ai biết cách chi tiêu hơn thì người đó nên là người giữ tiền.

Không ít trường hợp các bà vợ giữ tiền nhưng chi tiêu không hợp lý khiến cho vợ chồng kết hôn nhiều năm vẫn không tích cóp được đồng nào. Vì thế cả hai cần ngồi xuống thỏa thuận về người giữ tiền và đưa ra những nguyên tắc chi tiêu phù hợp để không vung tay quá trán.

Ăn Tết bên nội hay bên ngoại

Thỏa thuận tiếp theo mà cả hai cần thỏa thuận chính là mỗi năm ăn Tết nhà nội hay nhà ngoại. Nếu gia đình hai bên ở gần nhau, việc “chạy tới chạy lui” là đơn giản nhưng nếu gia đình ở xa, cần sắp xếp lịch đón Tết hàng năm sao cho phù hợp.

Ví dụ năm nay đón Tết nhà nội thì năm sau đón Tết nhà ngoại. Hoặc từ 28 đến mùng 2 Tết đón Tết nhà nội, các mùng còn lại về nhà ngoại. Tùy vào khoảng cách gia đình hai bên mà vợ chồng có sự thỏa thuận từ đầu để cả hai vợ chồng đều vui vẻ trong mấy ngày Tết.

Phân chia công việc nhà

Khi cưới nhau về, hai người sẽ cùng chăm sóc một gia đình nên không thể đổ trách nhiệm làm việc nhà lên một người được. Cả hai vợ chồng nên chia sẻ việc nhà để thấu hiểu nhau hơn, đỡ đần nhau hơn.

Nếu cả hai cùng đi làm thì khi về nhà, người vợ nấu cơm, người chồng sẽ rửa chén bát, lau nhà. Các công việc khác trong gia đình cũng cần được phân chia một cách tương đối để đảm bảo vợ chồng luôn làm mọi thứ cùng nhau.

Trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ

Sau khi kết hôn, mỗi người sẽ có thêm một gia đình. Điều này đồng nghĩa với việc trách nhiệm phụng dưỡng hai bên cha mẹ sẽ tăng lên. Có thể khi hai người mới cưới nhau, ba mẹ vẫn còn khỏe nhưng cũng cần phải đóng góp tiền phụng dưỡng ông bà mỗi tháng.

Đó là lý do mà vợ chồng nên có sự thỏa thuận cụ thể về số tiền phụng dưỡng ba mẹ hai bên, ví dụ mỗi tháng gửi mỗi bên bao nhiêu để tránh tình trạng “bên trọng bên khinh”.

Vợ chồng cũng cần có sự thỏa thuận về việc phụng dưỡng cha mẹ. Ảnh minh họa

Thỏa thuận khác

Ngoài những thỏa thuận kể trên thì hai vợ chồng trước khi cưới cần có sự thỏa thuận về nhiều mặt như tài khoản mạng xã hội của nhau, có đeo nhẫn cưới hay không,... và vô vàn những vấn đề cá nhân khác.

Chỉ khi có sự thỏa thuận và đồng tình từ đầu thì các cặp đôi mới đạt được một cuộc hôn nhân hạnh phúc và viên mãn. Sự thấu hiểu và tuân thủ các nguyên tắc này giúp xây dựng một gia đình vững mạnh, không sóng gió nào có thể đánh sập.