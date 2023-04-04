"Con giáp thứ 13" nào cũng xài chiêu này, chị em cao tay "bắt thóp" chiêu trò

Bạn có thừa nhận không? Đàn ông 10 người thì hết 11 người mê mẩn những cô gái hiền lành ngoan ngoãn, chẳng ai mê nổi bà vợ đanh đá, hay cằn nhằn của mình ở nhà. Ra ngoài, gặp phải các cô dịu dàng đôn hậu, ông nào chả mê.

Vậy là các cô dễ dàng lợi dụng điểm yếu này của đàn ông để chen chân vào hạnh phúc lứa đôi. Khi đã xác định “con mồi”, các cô thường tỏ vẻ khờ dại, ngây thơ “vô số tội”. Không bao giờ vồ vập, các nàng thường vờ tiếp cận một cách tình cờ như ngồi chung quán cafe, vô tình gặp mặt ở siêu thị.

Đến khi đôi bên nhiều lần có duyên gặp mặt, các cô mới tiếp tục vờ làm bạn tri kỷ, an ủi, tâm sự. Mà đàn ông ra xã hội, ai chẳng có tâm sự, ai chẳng có áp lực, về nhà gặp vợ hay bạn gái suốt ngày làu bàu, chẳng ai còn muốn chia sẻ. Vậy là tìm đến cô gái hiền thục, nai tơ để tâm sự. Trời ơi, cái bẫy ngọt ngào này, ông nào cũng muốn lao đầu vào.

Theo thời gian, các con giáp thứ 13 này sẽ tạo dựng được lòng tin trong lòng cánh mày râu. Dần dần khi nhận thấy mối quan hệ thân thiết hơn, họ sẽ bắt đầu chơi chiêu bằng cách rút lui hoặc trốn mất. Các ông đang có nơi chốn tâm tình bỗng mất đi sẽ nháo nhào lên. Còn các nàng thì lại nước mắt ngắn dài “sợ em ở cạnh anh lâu dài sẽ yêu anh mất”. Bùm! các chàng lọt vào bẫy của nàng hồi nào mà không hề hay biết.

Vuốt ve sự tự tôn của đàn ông

Đàn ông là giống loài có cái tôi cao nhưng những người phụ nữ khi đã là bạn gái, là vợ anh ta lại thường quên mất điều này. Những lời nói làm tổn thương hoặc khiến đàn ông cảm thấy bất tài, vô dụng là nguyên nhân khiến mối quan hệ đôi bên dần rạn nứt.

Nếu đã từng xem phim Nhà Bà Nữ, bạn sẽ thấy nhân vật Nhuận của Trấn Thành vì bị vợ thường xuyên chửi bới, không tôn trọng nên cuối cùng đã ngoại tình và bỏ đi. Dĩ nhiên trong cuộc sống không phải ai cũng chửi chồng như hát giống nhân vật Như. Nhưng bạn biết không, đàn ông có cái tôi cao và cần vuốt ve nó.

Kẻ thứ ba rất biết cách vuốt ve sự tự tôn của đàn ông. Ảnh minh họa

Hiểu được điều này, các nàng tiểu tam lúc nào cũng ở bên cạnh lắng nghe, đề cao sự cống hiến và nỗ lực của đàn ông. Nào là “anh giỏi quá”, “anh hay vậy”, “vậy mà anh cũng làm được”, “anh là người đàn ông tuyệt nhất mà em từng gặp”. Dù yêu bằng mắt nhưng các chàng trai cũng rất dễ rơi vào cái bẫy này của các em tiểu tam. Bởi các nàng mang lại cảm giác đàn ông thực thụ, đàn ông tài giỏi và luôn có giá trị.

Đóng vai “nạn nhân đáng thương”

Khi đã chính thức gian gian díu díu với nhau, các cô tiểu tam thường đóng vai nạn nhân bằng cách vờ đẩy người đàn ông về với gia đình. “Em không cần anh ở bên em, chỉ cần nhớ đến em là được” Hoặc “Anh về với chị ấy đi, hãy để mình em ôm đớn đau này”,....

Nước mắt, cộng một chút đau khổ, cộng một chút diễn sâu là các cô đã lấy được trái tim của người đàn ông. Hơn nữa, con giáp thứ 13 rất biết cách để cho đàn ông được tự do lựa chọn, không ép uổng, không ràng buộc. Đây là điều mà phái mạnh luôn khao khát có được. Chiến thuật kéo - thả này được “hội tiểu tam” áp dụng thường xuyên và lúc nào cũng thành công ngoài mong đợi.

Tiểu tam thường đóng vai nạn nhân đáng thương để giữ chân các chàng. Ảnh minh họa

Có thể thấy 3 chiêu “giật chồng” hay “giật bồ” này của các cô nàng tiểu tam không có gì là mới lạ, nó nhan nhãn trên phim ảnh nhưng không phải lúc nào các quý ông cũng tỉnh táo. Với tư cách là chính thất, chị em cũng nên hiểu rõ những nguyên tắc này để có cách ứng xử phù hợp với người đàn ông của mình, tránh hành xử bốc đồng, đẩy người đàn ông của mình đi xa.