Chồng đi 'công tác' cùng nhân tình trong khách sạn 'đêm 7 ngày 3', khi trở về nhà vợ chỉ nói 3 từ khiến gã đàn ông bội bạc quỳ xuống van lạy

Tâm sự gia đình 03/04/2023 23:58

Linh sững sờ nhớ lại hơn tháng này chồng cứ nói đi công tác liên miên, mới về nhà vài ngày đã phải đi. Hóa ra chồng nói đi công tác nhưng thực chất chồng ngoại tình.

Ngày Linh lấy Đạt, ai cũng nói cô tốt số khi có được tấm chồng hiền lành, giỏi giang lại chăm lo gia đình. Linh hạnh phúc lắm, nhưng chỉ là 3 năm đầu hôn nhân, cho đến một lần đang đi mua sắm quần áo cho chồng thì cô nhận được tin nhắn của cô bạn thân:

''Linh, mày nhìn xem đây có phải biển số xe chồng mày không?".

Linh run rẩy đến mức không đứng vững, bức ảnh biển số xe mà cô bạn vừa gửi cho Linh chính xác là của chồng mình. Sau đó là những tấm hình chồng đang ôm eo người phụ nữ trẻ từ nhà nghỉ đi ra.

Linh sững sờ nhớ lại hơn tháng này chồng cứ nói đi công tác liên miên, mới về nhà vài ngày đã phải đi. Linh tưởng chồng công việc bận rộn tranh thủ gửi con cho ông bà, đi mua quần áo, đồ tẩm bổ cho chồng. Hóa ra chồng nói đi công tác nhưng thực chất chồng ngoại tình.

Bạn đòi đánh ghen hộ Linh nhưng cô ngăn lại, cô thật sự không muốn làm ầm lên mọi chuyện cho bàn dân thiên hạ biết. 3 ngày sau Đạt về nhà, Linh vẫn tỏ ra như không biết gì. Cô vẫn niềm nở coi như không biết chuyện chồng bội bạc, lừa dối mình.

Chồng đi 'công tác' cùng nhân tình trong khách sạn 'đêm 7 ngày 3', khi trở về nhà vợ chỉ nói 3 từ khiến gã đàn ông bội bạc quỳ xuống van lạy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

''Anh này, tối mai vợ chồng bạn em mời nhà mình đi ăn tiệc sinh nhật nó. Vợ chồng mình đến chúc mừng nhé''.

''Được rồi, ngày mai anh về sớm đón em nhé''.

Tối đó sau cuộc nhậu thì Đạt say khướt, nếu là trước đây thì Linh lo chăm chút cho chồng nhưng giờ cô mặc kệ. Thấy chồng say tí bỉ không biết gì nữa thì móc điện thoại chồng ra. Cô mở mục tin nhắn từ Facebook của chồng thì thấy cuộc trò chuyện bí mật của chồng mình và người phụ nữ kia. Toàn những từ ngữ ngọt ngào khiến cô tức điên lên.

Dù vậy thì sáng hôm sau Linh vẫn tỏ ra như thường, thậm chí cô còn chăm sóc chồng tốt hơn. Bạn bè của Linh cứ bảo cô mù quáng, đáng lẽ ra phải đi đánh ghen cho đôi nam nữ kia một bài học. Nhưng Linh có kế hoạch của mình cả rồi, cô còn khẳng định chắc nịch:

''Tao đã có kế hoạch cả rồi, tuyệt đối tao sẽ không ngu để bồ cướp mất chồng đâu''.

Linh khôn ngoan thuê một chàng trai trẻ theo đuổi tán tỉnh nhân tình của chồng mình. Tất cả mọi tiền bạc cuộc hẹn hò, quà tặng cho cô ta Linh đều chi hết. Ở nhà cô vẫn chăm chồng chu đáo, quan trọng nhất là mỗi ngày Linh đều nấu phở bò cho chồng ăn. Kết quả là chưa đầy nửa tháng thì Đạt hốt hoảng:

''Vợ ơi, anh chán phở lắm rồi. Em nấu cho anh bữa cơm được không?".

Nghe đến đó mà Linh bật cười, mấy ngày sau đó chồng lại nói lý do đi công tác nhưng Linh thừa biết anh sang ở với bồ. Linh vẫn gật đầu tỏ ra tin tưởng chồng. Nhưng lúc chồng vừa đến nhà bồ thì cô nhắn vỏn vẹn 3 chữ:

"Ngán phở chưa?".

Chồng đi 'công tác' cùng nhân tình trong khách sạn 'đêm 7 ngày 3', khi trở về nhà vợ chỉ nói 3 từ khiến gã đàn ông bội bạc quỳ xuống van lạy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cùng với đó là hình ảnh cô nhân tình của chồng tay trong tay tình tứ với chàng trai trẻ mà Linh đã thuê trước đó.  Đạt từ yêu bồ, thậm chí còn tính đến chuyện bỏ vợ theo bồ nay thấy những hình ảnh này mới nhận ra bộ mặt thật của cô ta. Chưa đầy 1 phút thì Linh nhận được cuộc gọi từ chồng nhưng cô chẳng thèm nghe. Sau đó cô thu dọn về nhà mẹ đẻ rồi để lại đơn ly hôn cho chồng mình.

Đạt quay về nhà thấy đơn ly hôn sợ hãi vội chạy sang nhà mẹ vợ nhưng bị mẹ vợ quát:

"Anh là thằng chồng ngoại tình, lừa dối vợ con mà giờ còn mặt mũi đến xin vợ tha thứ à?".

''Con xin mẹ cho con gặp vợ con, em biết sai rồi. Con ngu nên mới để mọi chuyện ra nông nỗi này''.

Suốt cả tuần liền thì Đạt cứ cố thủ ở nhà bố mẹ vợ để xin Linh tha thứ. Nhìn bộ dạng của chồng như vậy thì Linh biết chồng mình đã bỏ bồ nhí để về nhà rồi. Cô đồng ý quay về nhà nhưng ngay sau đó thì lại nấu phở bò cho chồng ăn tiếp. Bụng Đạt đói reo lên nhưng không tài nào nhấc đũa nổi:

''Anh sai thật rồi, từ giờ anh sẽ là người đàn ông mẫu mực chứ không phải gã chồng ngoại tình, "cắm sừng" vợ nữa đâu".

Lúc đó Linh bật khóc, có lẽ những dồn nén lâu nay giờ mới vỡ òa. Đạt vội ôm lấy vợ, anh biết mình nhất định phải trân trọng vợ, còn sai một lần nữa thì anh sẽ không có đường mà quay về.

Sinh con đã lâu mà vợ vẫn không chịu ân ái, không kiềm chế được mình tôi đè vợ lên giường, vừa mới đưa tay xuống em đã không còn hơi thở

Sinh con đã lâu mà vợ vẫn không chịu ân ái, không kiềm chế được mình tôi đè vợ lên giường, vừa mới đưa tay xuống em đã không còn hơi thở

Khi nhìn thấy vợ vẫn khỏe mạnh làm việc nhà mà một mực không chịu cùng chồng mình ân ái, tôi tức lắm. Nhưng nào ngờ, việc dùng sức mạnh trấn áp cô ấy lại gây ra cái kết tai hại như vậy.

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