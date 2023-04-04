Chồng mê gái đẹp, mẹ chồng biết được nói một câu khiến ai nghe cũng phục sát đất

Tâm sự gia đình 04/04/2023 17:52

Mang bầu trước khi cưới, lại không biết chăm chút vóc dáng sau khi sinh khiến chồng tôi chán, đi chơi với gái. Khi mẹ chồng biết được, bà đã nói một câu khiến tôi nghe xong chỉ biết phục sát đất, không thể nói thêm gì.

Tôi với chồng mình lỡ dính bầu trước 3 tháng rồi mới làm đám cưới. Tuy vậy gia đình vẫn khá êm ấm, hạnh phúc. Chồng cũng yêu thương, quan tâm và chăm sóc cho hai mẹ con sau khi sinh. Những tưởng hạnh phúc cứ như thế êm đềm trôi nhưng gần đây có một chuyện khiến tôi phải suy nghĩ trong lòng.

Tôi không phải là người phụ nữ thích ăn diện, trước và cả sau khi lấy chồng. Sau khi sinh em bé được 3 tháng, vóc dáng tôi vẫn như lúc còn mang bầu. Người khá mập mạp, thô kệch, tay chân đen đúa, kém thon gọn. Chưa kể tôi không hay trang điểm, da dẻ cứ mặc kệ, tóc tai cứ cột cho gọn gàng là xong, không kiểu cách gì nhiều.

Chồng mê gái đẹp, mẹ chồng biết được nói một câu khiến ai nghe cũng phục sát đất - Ảnh 1
Sau khi sinh em bé, tôi trở nên xuề xòa xấu xí khiến chồng chán. Ảnh minh họa

Trong khi đó chồng tôi là kiểu người yêu thích cái đẹp, lúc nào cũng chỉn chu, ra ngoài lúc nào cũng thu hút các cô gái. Tôi biết chồng chán mình vì sau sinh tôi xuề xòa, không biết chăm chút vóc dáng. Lần trước, tôi phát hiện chồng lén đi chơi riêng với bạn mình. Dù anh bảo là chưa có gì, chỉ vô tình đi chung nhưng cũng khiến tôi cảm thấy rất buồn.

Mẹ chồng tôi biết chuyện có đi xem bói. Thầy phán rằng chồng tôi là người có số đào hoa, tuy nhiên không dám làm gì quá đáng. Ông thầy cũng khuyên rằng tôi nên học cách chăm chút bản thân, tự mình làm đẹp lên để giữ chồng.

Sau khi đi xem bói về, mẹ chồng có nói lại với tôi rằng: “Con chịu khó ăn mặc cho đẹp lên, đi spa, dưỡng da, làm tóc, làm móng đồ các thứ. Cứ thoải mái mua sắm ăn diện, làm sao cho đẹp thì làm, còn thiếu tiền thì mẹ tài trợ cho”. Nói thật, nghe đến đây tôi vô cùng cảm động. Dù hiện tại chồng có làm tôi thất vọng nhưng mẹ chồng tôi thật sự là người biết nghĩ cho hạnh phúc con cái và thương con dâu.

Chồng mê gái đẹp, mẹ chồng biết được nói một câu khiến ai nghe cũng phục sát đất - Ảnh 2
Tôi sợ chồng sẽ có người khác nếu tôi không thay đổi để trở nên xinh đẹp hơn. Ảnh minh họa

Tuy nhiên khổ nỗi là từ nhỏ tôi đã quen xuề xòa rồi, không hay ăn diện cũng không biết chăm sóc da dẻ, không biết dùng mỹ phẩm hay đi spa gì cả. Bây giờ tôi đang rối quá, không biết phải bắt đầu từ đâu. Nếu không nghe lời mẹ chồng thì có ngày tôi mất chồng chứ chẳng chơi!

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