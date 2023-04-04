Đồng ý kết hôn vì thấy người đó quá tốt, cô gái ngỡ ngàng vì hành động này của chồng trong suốt 4 năm chung sống

Tâm sự gia đình 04/04/2023 07:54

Cô gái kết hôn vì thấy chồng tử tế nhưng cô phải gánh vác trách nhiệm gia đình bởi chồng thất nghiệp đã 4 năm và không chịu làm gì nhận nhiều chỉ trích của cư dân mạng.

Câu chuyện về một người phụ nữ gặp rắc rối vì chồng thất nghiệp dài hạn đã được kể lại. Vào ngày 30 tháng trước, cô A đang làm việc cho một công ty lớn trong nước đã đăng tải một bài viết có tiêu đề 'Tâm lý lấy chồng thất nghiệp lâu năm' trong một cộng đồng dành cho dân văn phòng giấu tên.

Đồng ý kết hôn vì thấy người đó quá tốt, cô gái ngỡ ngàng vì hành động này của chồng trong suốt 4 năm chung sống - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cô A nói: “Chồng tôi đã thất nghiệp kể từ khi tôi gặp anh ấy, nhưng anh ấy tốt bụng đến mức tôi không thể tin được, tôi quyết định kết hôn và quyết định sống với tư cách là chủ gia đình trong trường hợp xấu nhất”.

Cô phàn nàn: “Thật không thể tin được, tôi đã xem chồng mình lãng phí thời gian suốt 4 năm rồi”, “anh ấy thức dậy, xem phim (phim truyền hình Mỹ), ăn cơm, chơi game và cứ lặp đi lặp lại như vậy”. Mỗi lần nhắc đến “giờ anh sẽ làm gì?” anh ấy đều tức giận làm tôi sợ hãi không thể nói được gì. Nói thật là tôi không thể nói gì hơn vì tôi biết anh ấy né tránh là tự bào chữa cho mình vì trình độ của bản thân. Kết quả của cuộc nói chuyện là quá rõ ràng".

Đồng ý kết hôn vì thấy người đó quá tốt, cô gái ngỡ ngàng vì hành động này của chồng trong suốt 4 năm chung sống - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cô A nói: “Tôi chưa bao giờ nghỉ ngơi, vì vậy tôi thực sự tò mò về tâm lý của những người thất nghiệp dài hạn. Điều buồn cười là bản thân anh ấy đã buồn phiền rất nhiều, nhưng thực tế không có thay đổi gì. Tôi thà làm nội trợ còn hơn là cứ không làm gì như vậy”.

Đồng ý kết hôn vì thấy người đó quá tốt, cô gái ngỡ ngàng vì hành động này của chồng trong suốt 4 năm chung sống - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cư dân mạng khi biết đọc được bài viết cũng đã phản hồi rằng họ không hiểu chồng của cô.

Mọi người đưa ra nhiều bình luận như: "Tại sao tôi không thể làm việc nhà mặc dù không có vấn đề gì về sức khỏe? Kiếp trước anh ta có phải là vua không?", "Tôi không biết tại sao như vậy lại có thể sống cùng nhau”, hay “Anh ta cần nhanh chóng tỉnh táo, lấy lại tinh thần và phải gánh vác trách nhiệm của bản thân”.

Một cư dân mạng khác thì nói "Cần phải nói với nhà chồng cắt tiền tiêu vặt và người chồng cần hiểu cảm giác khủng hoảng rằng anh ấy phải làm gì đó".

Theo Daum 

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