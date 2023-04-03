Trót thổ lộ với chồng chuyện không còn trong trắng... cô gái nhận lấy kết cục cay đắng

Chàng trai đăng tải bài viết này bắt đầu bằng câu nói: "Bạn gái tôi đã làm chuyện ấy với bạn trai cũ của cô ấy và đề nghị không quan hệ với tôi trước hôn nhân".

Mới đây, trên một cộng đồng mạng Hàn Quốc xuất hiện câu chuyện có tựa đề 'Bạn gái đến hỏi cưới thì bị đánh'.

Anh giải thích: "Bạn gái tôi không muốn thân mật vì cô ấy hối hận về mối quan hệ với bạn trai cũ khi cô ấy còn trẻ và có tình yêu cháy bỏng. Tôi không thích điều đó nhưng cũng không thể ép mình làm gì nên 2 năm hẹn hò tôi chưa một lần làm ‘chuyện ấy’.

Anh nhấn mạnh: "Nếu bạn có niềm tin vững chắc vào trinh tiết trước hôn nhân thì đó là ngoại lệ, nhưng tôi không thể hiểu có ai lại đi cưới một người phụ nữ không còn trong trắng. Đặc biệt, từ chối ‘làm chuyện ấy’ với mình thì lại càng vô lý”.

Trong khi đó, khi bạn gái đưa ra chủ đề ‘muốn cuộc sống ổn định’ khiến anh cuối cùng đã bùng nổ cơn giận dữ mà anh đã phải chịu đựng lâu nay.

Anh cho biết anh rất bức xúc khi bạn gái nói muốn ổn định cuộc sống với bạn trai sau này vì cô đã sống cuồng nhiệt khi còn trẻ rồi, anh nói: "Khi còn trẻ và nhan sắc rực rỡ, em đã trao cơ thể mình cho người đàn ông khác và vui chơi, vậy chẳng phải em chọn anh vì đã đến lúc phải kết hôn sao?"

"Thật nực cười khi nói về hôn nhân với một người đàn ông mà không hòa hợp ‘chuyện ấy’. Thà rằng em không nói dối về trinh tiết trước khi kết hôn còn hơn. Điều em thích là đi chơi với bạn trai cũ và chọn anh vì để kết hôn và kiếm tiền sao?”

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi nghe những lời đanh thép của anh, bạn gái anh đã rơi nước mắt không nói nên lời, còn anh ra về một mình.

Một số cư dân mạng khi nghe câu chuyện của anh đã tỏ ra phẫn nộ cho rằng: “Làm sao có thể đòi trinh tiết trước hôn nhân, không muốn quan hệ với bạn trai khi đã có quan hệ với người yêu cũ? Muốn giữ trinh tiết trước hôn nhân nhưng lại không có trinh tiết. Nếu bạn nói rằng bạn sẽ không làm điều đó với bạn trai của mình ngay bây giờ, bạn có thực sự cần tiếp tục hẹn hò không?

Ngược lại, một số người lại đưa ra lời khuyên: "Cũng có thể bạn gái thực sự bị chấn thương tâm lý từ chuyện cũ. Nếu bạn yêu thì có thể mở rộng trái tim mình, đừng vội phán xét".

Ảnh minh họa: Internet

Theo Insight