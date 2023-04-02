Phát hiện bạn trai nợ nần, lương thấp nhưng lại luôn đòi tiền tiêu gửi về cho gia đình, cô gái băn khoăn liệu có kết hôn?

Vào ngày 29/3, một câu chuyện có tiêu đề ‘Suy nghĩ việc chia tay' được đăng trên cộng đồng 'Blind' dành cho nhân viên văn phòng, thu hút sự chú ý.

Một cô gái đang cân nhắc xem có nên cắt đứt hôn nhân với người chồng tương lai thiếu hiểu biết về kinh tế hay không.

Cô thở dài: “Tôi có ô tô nên thường lái xe, nhưng bạn trai tôi thậm chí còn không biết lái. Trong thời gian hẹn hò, tôi phát hiện ra rằng bạn trai của mình nợ khoảng 45 triệu won (khoảng 800 triệu VND) nên bí mật chia tay, vì vậy tôi đã bị bạn trai bắt quả tang tôi cố gắng chia tay với anh ta vì điều đó".

Cô gái làm việc cho một công ty lớn, cho biết: "Mức lương hàng năm của tôi là 70 triệu won (khoảng 1,2 tỷ VND) và mức lương hàng năm của bạn trai tôi là 38 triệu won (khoảng gần 600 triệu VND). Cha mẹ tôi đã sẵn sàng cho tuổi già, nhưng gia đình bạn trai của tôi thì không. Tôi nghĩ có thể có một số nợ ẩn giấu”.

Hiện tại, nhà ở của chúng tôi khoảng 11 triệu won (khoảng 200 triệu VND), và tôi nghĩ rằng tôi sẽ còn lại khoảng 7 triệu won (khoảng 125 triệu VND) sau khi trả số tiền mà bạn trai tôi đã bị lừa.

Tuy nhiên, sau khi cộng thêm 3 triệu won (khoảng 54 triệu VND) tiền lãi cho khoản vay sinh viên, khoản nợ còn lại là 10 triệu won (khoảng 180 triệu VND)”.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, "Bạn trai tôi thậm chí còn không tính đến việc anh ấy có thể trả hết khoản nợ 20 triệu won (khoảng 360 triệu VND) mà anh ấy sống ở ngôi nhà này, tiền lãi của nó lên tới hơn 8 triệu won (khoảng 145 triệu VND). Điều đó khiến tôi rất tức giận, nhưng tôi không đề cập đến điều đó”.

Cô nói tiếp: "Tôi đã trả 4 triệu won (khoảng 72 triệu VND) khoản đặt cọc và thanh toán tạm thời cho sảnh cưới, 2,7 triệu won (khoảng 58 triệu VND) cho studio, váy cưới, trang điểm, và 2,2 triệu won (khoảng 39 triệu VND) cho bộ vest may đo của bạn trai tôi. Tôi có đủ khả năng chi trả cả cho tuần trăng mật, nhà cửa và đồ dùng trong nhà trong tương lai”, cô nói trong sự tức giận.

Cô nói mình đã thúc giục kết hôn bất chấp hoàn cảnh này nhưng đã thay đổi quyết định khi nói chuyện với bố mẹ mình. Cô kể: "Hôm nay bố mẹ hết vitamin nên tôi định mua ở nước ngoài nhưng khi thấy họ bảo 'Con tiết kiệm tiền đi, bố mẹ tự đặt mua', tôi mới thức tỉnh". Tôi thậm chí không thể mua vitamin cho bố mẹ, nhưng bạn trai của tôi đang yêu cầu tôi cho anh ấy tiền tiêu vặt và mua rất nhiều quà cho sinh nhật cháu gái của anh ấy vào ngày Quốc tế Thiếu nhi”.

Cô nói thêm: “Nghe bạn trai nói 'không thể bỏ khoản tiền tiêu vặt của gia đình, anh không hài lòng’, tôi đang suy nghĩ xem có nên thông báo chia tay hay không nếu anh cứ đòi tiền tiêu vặt.

Ảnh minh họa: Internet

Cô ấy kết thúc câu chuyện với mong muốn nhận được lời khuyên từ mọi người: “Trong số những người bắt đầu với nợ nần, có ai đang sống hạnh phúc không?

Trong trường hợp này, nếu là bạn, bạn sẽ làm gì?

Theo Insight