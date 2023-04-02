Chia tay bạn gái vì “chúng ta không hợp nhau”, thanh niên ngỡ ngàng khi biết lý do thực qua lời bạn gái bình luận "nhạy cảm" trên mạng

Tâm sự gia đình 02/04/2023 06:22

Nam thanh niên bàng hoàng, mất bình tĩnh khi biết được mình chỉ là một ‘người qua đường’ của bạn gái cũ.

Một bạn nam biết rằng bạn gái của mình nằm trong 'cộng đồng hướng đến phụ nữ nữ quyền', nhưng anh vẫn quan tâm đến cô bằng tình yêu thương. Tuy nhiên, vì một điều này mà họ thường xuyên cãi nhau và bạn trai cảm thấy mệt mỏi. Vậy nên gần đây, mối tình của họ cuối cùng cũng đi đến hồi kết.

Mới đây, một câu chuyện được đăng tải trên cộng đồng mạng ‘Blind’ dành cho nhân viên văn phòng rằng: 'Tôi phát hiện ra bạn gái của mình đang là thành viên cộng đồng nữ quyền'.

Chia tay bạn gái vì “chúng ta không hợp nhau”, thanh niên ngỡ ngàng khi biết lý do thực qua lời bạn gái bình luận 'nhạy cảm' trên mạng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bạn nam làm việc cho một doanh nghiệp nhà nước, biết về cộng đồng nữ quyền trước khi gặp bạn gái. Dù vậy, anh rất thương bạn gái 'như chính con người mình' nên nhẫn nhịn, chịu đựng.

Tuy nhiên, anh lại thường xuyên cãi vã vì bạn gái thể hiện 'khí chất nữ quyền' khi nói chuyện với anh.

Anh thường có thái độ tiêu cực đối với phụ nữ nữ quyền. Vì điều này, bạn gái thú nhận với anh: “Em và bạn trai cũ của em đã cãi nhau nhiều lần vì vấn đề này”.

Tuy nhiên, anh đã cố gắng dỗ dành bạn gái của mình bằng tình yêu, nhưng điều đó không dễ dàng. Bạn gái của anh đã chia tay anh, nói rằng, "Em dường như không thể nói chuyện với anh”.

Chia tay bạn gái vì “chúng ta không hợp nhau”, thanh niên ngỡ ngàng khi biết lý do thực qua lời bạn gái bình luận 'nhạy cảm' trên mạng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó anh biết được quá khứ của cô qua bình luận mà cô đăng tải trên cộng đồng mạng.

Anh kể: "Bạn gái tôi quyến rũ một thanh niên và có tình một đêm. Cũng đã từng làm ‘chuyện ấy’ với đàn ông phương Tây”. Tuy nhiên, anh thú nhận: "Khi đó, tôi nghĩ đó là sự bồng bột của tuổi trẻ và cố gắng chịu đựng".

Sau khi chia tay với bạn gái, anh đã bị sốc khi thấy cô ấy chia sẻ một bình luận trong bài viết trên cộng đồng mạng. Cô hoạt động trên mạng khá sôi nổi, để lại bình luận: "Là trai Tây" cho câu hỏi "Trong số những chàng trai 'thân mật' của bạn gần đây, ai đỉnh nhất?"

Chia tay bạn gái vì “chúng ta không hợp nhau”, thanh niên ngỡ ngàng khi biết lý do thực qua lời bạn gái bình luận 'nhạy cảm' trên mạng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Anh hy vọng rằng "chính phủ sẽ khóa trang mạng đó" đối với cộng đồng phụ nữ nơi diễn ra cuộc trò chuyện kiểu này.

Cuối cùng, anh nói: "Tôi thực sự thích bạn gái của mình, nhưng suy nghĩ của cô ấy thật đáng sợ" và ủ rũ: "Có lẽ cô ấy không yêu tôi nhiều, có lẽ tôi chỉ là một người qua đường trong cuộc đời cô ấy."

Theo Insight

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