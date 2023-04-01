Bắt quả tang vợ “thân mật” với nhân viên nhưng vẫn còn yêu, nam thanh niên hỏi ý kiến từ cư dân mạng và cái kết... té xỉu

Anh A là người đàn ông đã có gia đình, anh kết hôn được 2 năm với người vợ hơn anh 3 tuổi mà anh quen thông qua giới thiệu của một người bạn.

Mới đây, câu chuyện của người đàn ông A được đăng tải trên một cộng đồng mạng dành cho dân văn phòng ‘Blind’ với tiêu đề "Người vợ mây mưa".

Khi còn hẹn hò, cô vợ còn chủ động quyến rũ và tấn công anh bằng nhiều quà tặng.

Vợ anh, người có ngoại hình và tính cách tốt, đang điều hành một quán cà phê và tiệm bánh nhượng quyền, thu nhập hơn 15 triệu won mỗi tháng.

Anh A nói: “Tôi nhận được rất nhiều quà tặng hàng hiệu đắt tiền mà tôi chưa từng nghe đến”.

Ảnh minh họa: Internet

Anh A thúc đẩy hôn nhân với cô vì cảm giác ổn định mà cô mang lại và nhận định rằng mình sẽ không hối hận khi sống cùng cô.

Tuy nhiên, trong thời gian đi công tác, anh A phát hiện sự thật vợ mình ngủ với nhân viên làm thêm bán thời gian ở độ tuổi 20 tại quán cà phê.

KakaoTalk (ứng dụng nhắn tin miễn phí tại Hàn) được liên kết với máy tính xách tay của vợ được mở lên nên anh đã bí mật xem và thấy trong mục ‘cuộc hội thoại trong ngày’ là với nhân viên bán thời gian ở quán cà phê.

Anh A nói: “Tôi vẫn chưa nói với vợ, và tôi đã chụp lại tất cả tin nhắn KakaoTalk bằng điện thoại của mình và chỉ lưu số của cậu bé”.

Đồng thời, anh xin lời khuyên từ cư dân mạng: "Tôi phải làm sao đây? Tôi vẫn còn yêu vợ rất rất nhiều".

Ảnh minh họa: Internet

Hầu hết cư dân mạng đều đồng loạt cho rằng khó có thể chung sống vì niềm tin đã đổ vỡ. Một cư dân mạng đưa ra ý kiến: " Có thể vợ cậu cố tình bị bắt quả tang vì cô ấy muốn ly hôn”.

Một cư dân mạng khác tự nhận mình là luật sư cho biết: "Hãy đến gặp chuyên gia tư vấn tâm lý hoặc một nơi nào đó có chuyên môn để được tư vấn. Kiểm tra trạng thái tinh thần và sức khỏe là ưu tiên hàng đầu" và "Hãy nghĩ về vấn đề kiện tụng hay những vấn đề khác sau". Người này nói thêm: "Phải sống tiếp và cứ làm đơn kiện thôi”.

Theo Insight