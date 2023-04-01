Bắt quả tang vợ “thân mật” với nhân viên nhưng vẫn còn yêu, nam thanh niên hỏi ý kiến từ cư dân mạng và cái kết... té xỉu

Tâm sự gia đình 01/04/2023 07:46

Một người đàn ông suy sụp sức khỏe và tinh thần về nỗi đau do người vợ đã ngoại tình, lừa dối của mình gây ra. Anh nói: "Tôi phải làm sao đây? Tôi vẫn còn yêu vợ nhiều lắm".

Mới đây, câu chuyện của người đàn ông A được đăng tải trên một cộng đồng mạng dành cho dân văn phòng ‘Blind’  với tiêu đề "Người vợ mây mưa".

Anh A là người đàn ông đã có gia đình, anh kết hôn được 2 năm với người vợ hơn anh 3 tuổi mà anh quen thông qua giới thiệu của một người bạn.

Vợ anh, người có ngoại hình và tính cách tốt, đang điều hành một quán cà phê và tiệm bánh nhượng quyền, thu nhập hơn 15 triệu won mỗi tháng.

Khi còn hẹn hò, cô vợ còn chủ động quyến rũ và tấn công anh bằng nhiều quà tặng.

Anh A nói: “Tôi nhận được rất nhiều quà tặng hàng hiệu đắt tiền mà tôi chưa từng nghe đến”.

Bắt quả tang vợ “thân mật” với nhân viên nhưng vẫn còn yêu, nam thanh niên hỏi ý kiến từ cư dân mạng và cái kết... té xỉu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Anh A thúc đẩy hôn nhân với cô vì cảm giác ổn định mà cô mang lại và nhận định rằng mình sẽ không hối hận khi sống cùng cô.

Tuy nhiên, trong thời gian đi công tác, anh A phát hiện sự thật vợ mình ngủ với nhân viên làm thêm bán thời gian ở độ tuổi 20 tại quán cà phê.

KakaoTalk (ứng dụng nhắn tin miễn phí tại Hàn) được liên kết với máy tính xách tay của vợ được mở lên nên anh đã bí mật xem và thấy trong mục ‘cuộc hội thoại trong ngày’ là với nhân viên bán thời gian ở quán cà phê.

Anh A nói: “Tôi vẫn chưa nói với vợ, và tôi đã chụp lại tất cả tin nhắn KakaoTalk bằng điện thoại của mình và chỉ lưu số của cậu bé”.

Đồng thời, anh xin lời khuyên từ cư dân mạng: "Tôi phải làm sao đây? Tôi vẫn còn yêu vợ rất rất nhiều".

Bắt quả tang vợ “thân mật” với nhân viên nhưng vẫn còn yêu, nam thanh niên hỏi ý kiến từ cư dân mạng và cái kết... té xỉu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hầu hết cư dân mạng đều đồng loạt cho rằng khó có thể chung sống vì niềm tin đã đổ vỡ. Một cư dân mạng đưa ra ý kiến: " Có thể vợ cậu cố tình bị bắt quả tang vì cô ấy muốn ly hôn”.

Một cư dân mạng khác tự nhận mình là luật sư cho biết: "Hãy đến gặp chuyên gia tư vấn tâm lý hoặc một nơi nào đó có chuyên môn để được tư vấn. Kiểm tra trạng thái tinh thần và sức khỏe là ưu tiên hàng đầu" và "Hãy nghĩ về vấn đề kiện tụng hay những vấn đề khác sau". Người này nói thêm: "Phải sống tiếp và cứ làm đơn kiện thôi”.

Theo Insight

Tái hôn với chồng mới khi đã có con gái, bà mẹ tá hoả khi biết "chuyện tày đình" giữa 2 người

Tái hôn với chồng mới khi đã có con gái, bà mẹ tá hoả khi biết "chuyện tày đình" giữa 2 người

Câu chuyện người phụ nữ đau đớn trong chính căn nhà của mình, không thể bỏ chồng dù biết chồng và con gái mình ngoại tình đã được 1 năm.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình chồng bắt quả tang vợ ngoại tình vợ ngoại tình với nhân viên

TIN MỚI NHẤT

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Đời sống 37 phút trước
Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 18 phút trước
May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật về quá khứ của vợ bị lộ đêm tân hôn và phản ứng không ai ngờ của mẹ tôi

Sự thật về quá khứ của vợ bị lộ đêm tân hôn và phản ứng không ai ngờ của mẹ tôi

Nỗi lòng người vợ khi biết nguồn gốc thực sự của chiếc giường cưới bị sập giữa đêm

Nỗi lòng người vợ khi biết nguồn gốc thực sự của chiếc giường cưới bị sập giữa đêm

Sự thật sau buổi kiểm tra máu tương thích cho con khiến cả gia đình bàng hoàng

Sự thật sau buổi kiểm tra máu tương thích cho con khiến cả gia đình bàng hoàng

Nỗi lòng người vợ làm trụ cột gia đình và những bài học rút ra từ cuộc hôn nhân không như ý

Nỗi lòng người vợ làm trụ cột gia đình và những bài học rút ra từ cuộc hôn nhân không như ý