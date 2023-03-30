Sốc khi biết tin chồng cũ tái hôn cùng cô bạn thân, nhìn tờ giấy khám thai cô gàng bàng hoàng suýt ngã khụy

Câu chuyện về một người phụ nữ phát hiện chồng cũ tái hôn với bạn thân của mình sau một tháng ly hôn đã được kể lại. Số tháng mang thai của người bạn khiến cô bật khóc.

Vào ngày 11/3 (giờ địa phương), phương tiện truyền thông trực tuyến Yan đã chia sẻ câu chuyện về một người phụ nữ bị sốc khi biết tin chồng cũ và bạn thân sắp kết hôn.

Theo báo cáo, một người phụ nữ sống ở Trung Quốc đã nghe tin chồng cũ của mình tái hôn một tháng sau khi ly hôn.



Ảnh minh họa: Pixabay

Chồng cũ tái hôn với bạn thân của cô, nhưng hóa ra tái hôn vội vàng là có lý do.

Còn một chuyện khiến cô sốc hơn cả là chuyện bạn thân mang thai. Đó là tháng thứ ba của thai kỳ.

Điều này có nghĩa là bạn thân của cô đã ngoại tình với chồng cô trước khi cô ly hôn với anh ta. Và giờ họ đã kết hôn hợp pháp.



Ảnh minh họa: Pixabay

Cô vừa khóc vừa tự trách mình: “Dường như mình đã sai khi tin tưởng bạn thân”.

Cư dân mạng xem câu chuyện đã an ủi rằng: "Anh ta không đủ tư cách để cô rơi nước mắt và đau buồn" hay "Đó không phải lỗi của cô. Đừng quá đau lòng".

Theo Insight

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/soc-khi-biet-tin-chong-cu-tai-hon-cung-co-ban-than-nhin-to-giay-kham-thai-co-gang-bang-hoang-suyt-nga-khuy-568026.html