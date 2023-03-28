Vợ tôi tổ chức nhậu nhẹt tại nhà rồi mời bạn thân khác giới tới chơi, khi tôi bước vào nhà sau đi làm về, cảnh tượng trước mắt khiến tôi ngã khuỵ

Tâm sự gia đình 28/03/2023 19:08

Một người đàn ông quyết định ly hôn khi thấy vợ lén mời bạn khác giới đến nhà mở tiệc nhậu nhẹt còn làm ra hành động gây sốc.

Cụ thể, một trang mạng đã đăng một bài viết có tiêu đề "Bạn có hiểu tại sao vợ mình lại mời hai người bạn nam khác đến nhà tân hôn của mình để nhậu, rồi hôm sau lại bị chồng bắt gặp là đang ngủ khỏa thân hay không?"

Vợ tôi tổ chức nhậu nhẹt tại nhà rồi mời bạn thân khác giới tới chơi, khi tôi bước vào nhà sau đi làm về, cảnh tượng trước mắt khiến tôi ngã khuỵ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo lời kể, vợ chồng anh A gần đây mới quyết định ly hôn. Anh A nghĩ rằng mình sẽ không thể tiếp tục cuộc sống hôn nhân này được nữa sau khi nhìn thấy vợ mình bê tha, say xỉn.

Cách đây không lâu, vợ anh A có đi nhậu với 2 người bạn nam thường chơi thân với cô. Anh A cũng biết ba người họ chơi thân với nhau nên cũng đồng ý cho cô uống rượu. Và sau cuộc vui đó đến nay vợ chồng anh A cũng không liên lạc gì với họ nữa.

Vợ tôi tổ chức nhậu nhẹt tại nhà rồi mời bạn thân khác giới tới chơi, khi tôi bước vào nhà sau đi làm về, cảnh tượng trước mắt khiến tôi ngã khuỵ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vào một ngày, anh A làm đêm nên phải đến sáng sớm anh mới về nhà. Khi trở về nhà, anh A đã chứng kiến một cảnh tượng hết sức bàng hoàng. Vợ anh đang nằm trên ghế sofa và chỉ mặc độc một chiếc áo và không mặc quần.

Vợ tôi tổ chức nhậu nhẹt tại nhà rồi mời bạn thân khác giới tới chơi, khi tôi bước vào nhà sau đi làm về, cảnh tượng trước mắt khiến tôi ngã khuỵ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trên sàn phòng khách, có ba ly rượu và đĩa đồ ăn để tràn lan. Anh A chắc chắn rằng vợ mình đã nhậu cùng hai người bạn nam thân thiết của cô. Anh A đi nhìn xung quanh nhà thì biết rằng, người uống rượu với vợ mình đã về hết, và vợ mình đang ngủ một mình trong phòng khách.

Bực tức, anh A thông báo sự việc cho gia đình hai bên và gọi họ đến để chứng kiến hiện trường. Người vợ sau khi ngủ dậy muộn mới biện minh với anh A là mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, và nói anh A đừng suy nghĩ nhiều.

Vợ tôi tổ chức nhậu nhẹt tại nhà rồi mời bạn thân khác giới tới chơi, khi tôi bước vào nhà sau đi làm về, cảnh tượng trước mắt khiến tôi ngã khuỵ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Vợ của anh A thú nhận mình đã sai khi tụ tập nhậu nhẹt tại ngôi nhà tân hôn của hai người. Vợ của anh A giải thích thêm: “Em chỉ nhớ mình là đi vệ sinh thôi. Em cũng không biết tại sao mình lại cởi đồ ra nữa”.

Khi niềm tin đã sụp đổ, anh A vẫn giữ quan điểm không tin vợ mình, vì vậy người vợ đã đi kiểm tra để chứng minh cho chồng xem mình có quan hệ tình dục hay không tại khoa sản. Xét nghiệm cho thấy không có dấu hiệu quan hệ tình dục.

Vợ tôi tổ chức nhậu nhẹt tại nhà rồi mời bạn thân khác giới tới chơi, khi tôi bước vào nhà sau đi làm về, cảnh tượng trước mắt khiến tôi ngã khuỵ - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, cơn nóng giận của anh A vẫn chưa thể nguôi ngoai. Cuối cùng, anh A nói rằng mình không thể sống chung với người như vợ và viết giấy ly hôn.

Cư dân mạng sau khi đọc bài viết, hoàn toàn ủng hộ hành động của anh A. Có những bình luận như:

“Cũng thật may cho bạn khi phát hiện ra việc này sau khi đám cưới không lâu đấy"

"Tổ tiên đã giúp bạn đấy"

"Nếu vợ có thói quen uống rượu như vậy thì khuyên cô ấy nên cai rượu đi".

Theo Insight

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Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

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