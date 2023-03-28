Cụ thể, trên một trang cộng đồng trực tuyến 'Bobaedream', xuất hiện một bài viết có nội dung một người phụ làm mai cho hai vợ chồng quen nhau, cũng là tiểu tam giật luôn chồng người đó, khiến gia đình người đó đổ vỡ.

Câu chuyện về một người phụ nữ bị 2 người mình tin tưởng nhất phản bội đang khiến nhiều cư dân mạng cảm thấy xót xa.

Chồng cô A là một người rất tốt và lịch thiệp. Bố mẹ chồng cũng là những người rất tốt, nên không có lý gì mà cô không kết hôn cả.

Nhân vật chính của câu chuyện là cô A, cô kể lại rằng khi xưa cô bất ngờ nhận được lời đề nghị rủ đi xem mắt từ đồng nghiệp của mình là cô B. Cô A không thực sự thích nó, nhưng cô vẫn đi xem mắt với một tâm thế thoải mái vì cô nghĩ sẽ mình sẽ không phải lòng với ai. Nhưng không ngờ cô A đã gặp được ‘chân mệnh thiên tử’ của đời mình và đang là người chồng hiện tại của cô A.

Ảnh minh họa: Internet

Sự khởi nguồn đầu tiên của vụ việc bắt đầu từ buổi tối ngay ngày cưới của hai vợ chồng cô A. Trong lúc nghỉ ngơi tại khách sạn, điện thoại của chồng cô A liên tục nhận được cuộc gọi từ cô B.

Cô A đã rất giận cô B vì đã gọi chồng cô ngay đêm đầu tiên cả hai cưới nhau, nhưng cô vẫn quyết định nhẫn nhịn vì đó là ngày vui không nên nổi nóng. Kể từ đó, cô A sẽ thỉnh thoảng liên lạc hỏi thăm và duy trì mối quan hệ với cô B.

3 năm đã trôi qua kể từ khi cô A kết hôn. Một ngày nọ, người chồng bỗng nói muốn mở một cửa hàng. Ủng hộ chồng nên cô A sẵn sàng đi vay tiền. Trong khoảng thời gian này, chồng của cô A bắt đầu có những biểu hiện lạ, thường xuyên đi qua đêm có khi đi đến 4 ngày, khi cô A hỏi tới chồng cô viện lý do rằng mình đang chuẩn bị cho sự kinh doanh của cửa hàng.

Người chồng vốn tình cảm lúc nào nay đã thay đổi thành một con người hoàn toàn khác. Quá uất ức, cô A đã cố gắng nói chuyện, viết thư để thay đổi suy nghĩ của chồng. Nhưng cuối cùng thứ cô A nhận được là những lời đầy tổn thương của người mà cô yêu nhất: “Anh đã kết hôn với em vì bị bố mẹ thúc giục. Chúng ta không hợp nhau nhưng anh vẫn kết hôn với em”.

Ảnh minh họa: Internet

Vì quá mệt mỏi, cô A đã đi du lịch một mình trong 3 ngày 2 đêm 3, nhưng khi vừa bước về đến nhà, cô đã có cảm giác rất mạnh là có người đã đến nhà cô khi cô đi vắng

Khoảng thời gian trước, cô A đã bắt đầu cảm thấy khó chịu trước những tin nhắn khá thân mật giữa cô B và chồng mình. Cô đã bắt đầu nghi ngờ hai người họ từ khi đó, và đến hôm nay tất cả những nghi ngờ của cô trở thành hiện thực.

Cô A bắt đầu xâu chuỗi những chứng cớ ngoại tình của 2 người họ vào trong đầu. Cô A phát hiện ra ảnh đại diện của cô B là bức ảnh chụp tại cửa hàng của chồng cô.

Sau khi vạch mặt mọi chuyện, cô A đã nói chuyện với cô B, biết càng nhiều cô A càng đau đớn hơn. Chuyến đi du lịch một mình của chồng cô A với lý do chán nản và muốn giải toả áp lực thực chất là chuyến đi cùng cô B. Thậm chí, họ còn hẹn hò và ngủ nghỉ tại khách sạn ở khu vực mà bố mẹ cô A sinh sống. Cô cũng biết được người không mê đồng hồ như chồng mình, lại nâng niu một chiếc đồng hồ, đó cũng chính là đồng hồ cặp với cô B.

Ảnh minh họa: Internet

Cô A không kìm được tức giận sau khi nghe hết mọi chuyện. Cô B đã xin lỗi cô A một cách qua loa: “Tôi xin lỗi vì đã làm bạn tổn thương” và nói mình có thể bồi thường.

Nhưng sau đó cô B lại trơ trẽn nói rằng, cô sẽ phải ngủ lại ở nhà hai người, vì chuyến đi của cô A kết thúc sớm nên giờ cô không về được. Chỉ ở ngủ thôi nên cô B thấy mình không có gì sai cả.

Cuối cùng, trước cảm giác bị phản bội và niềm tin bị đổ vỡ nát tan, cô A đã chọn cách ly hôn.

Theo Insight