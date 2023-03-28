Theo tác giả là anh A, vào một ngày, khi đang ngồi ăn cùng với gia đình, vợ anh A đã nhận được cuộc gọi từ một người có tên 'Yêu tinh'. Tuy nhiên, khi thấy người gọi đến, người vợ đã lập tức vội vã giấu điện thoại đi.

Cụ thể, trên trang mạng 'Blind' đã xuất hiện một câu chuyện với tiêu đề "Tôi bàng hoàng khi phát hiện vợ mình ngoại tình không chỉ với 1 người".

Anh A cũng đã tra thêm ứng dụng trên điện thoại của vợ để có thể thu thập thêm những bằng chứng ngoại tình thuyết phục hơn. Anh A đã vô cùng kinh ngạc. Ứng dụng đã ghi lại vợ anh đã vào nhà nghỉ khoảng 30 lần trong khoảng 8 tháng.

Linh tính cảm nhận được điều gì đó khác lạ, anh A đã lục lại hành tung của vợ mình vào những ngày cuối tuần mà anh đi A vắng qua camera quan sát của chung cư.

Và đó không phải là tất cả. Kết quả sau khi điều tra của anh A, vợ anh không chỉ ngoại tình với một hay hai người mà ít nhất là 10 người.

Ảnh minh họa: Internet

Anh A kể lại: “Mối quan hệ vợ chồng của chúng tôi không tốt lắm nên trong khoảng 4 tháng sống xa nhau, vợ tôi đã cài ứng dụng hẹn hò rồi giả làm người đã ly hôn và gặp gỡ người đàn ông này, người đàn ông kia”.

Trong tám tháng, người vợ đã bỏ lại hai cô con gái nhỏ và dành hầu hết thời gian của mình ở nhà nghỉ. Chỉ lo đi gặp gỡ người đàn ông này đàn ông kia, bất kể cả ngày lẫn đêm, ngày thường cũng như cuối tuần.

Anh A cực kỳ phẫn nộ: “Điều đáng tiếc là tôi muốn tìm ra kẻ ngoại tình đã phá hoại gia đình chúng tôi và trừng phạt hắn, nhưng suy cho cùng tất cả không phải là do lỗi của vợ tôi hay sao? Cô ta đã lừa dối mọi người rằng mình là một phụ nữ đã ly hôn để dễ qua lại với nhiều người đàn ông khác.”

Ảnh minh họa: Internet

Khi anh A doạ nạt rằng anh sẽ đâm kiện, vợ anh A không quan tâm và chỉ nói rằng: "Hãy đưa điện thoại cho tôi". Cả hai sau đó đã có một cuộc cãi nhau to.

Anh A còn cho biết thêm rằng là không hiểu nổi tại sao vợ mình lại không thể cắt đứt mối quan hệ với những người đàn ông đó, trong khi lúc đó tôi đã có nghi ngờ rằng cô ấy ngoại tình.

Ảnh minh họa: Internet

Cuối cùng, anh A nản chí và nói: “Thật quá đau đớn và phũ phàng đối với công sức, nỗ lực mà tôi đã cống hiến bấy lâu nay cho cái gia đình này”

Cư dân mạng sau khi nghe câu chuyện của anh A đã để lại những bình luận như:

"Thật quá ghê tởm khi một người phụ nữ đã có chồng con đuề huề lại giả làm một người phụ nữ đã ly hôn để ngoại tình với một đống đàn ông khác”

"Cảm giác bị vợ hay chồng mình phản bội là một cảm giác khủng khiếp nhất trên đời”

Theo Insight