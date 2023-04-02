Hàng loạt thanh niên ngậm ngùi nhận cái kết ‘đắng lòng’ vì trót đặt niềm tin vào video gái xinh trên TikTok

Tâm sự gia đình 02/04/2023 19:01

Vào TikTok xem thấy video của nhiều cô gái có thân hình ‘đồng hồ cát’ xinh đẹp nên 'yêu', hàng loạt chàng trai nhận cái kết đắng khi biết được điều này.

Điều này là do cư dân mạng phát hiện không có ai được phản chiếu trong gương ngay phía sau lưng của các cô gái trong video. Bởi vì bình thường gương phải phản chiếu lưng của con người. 

Hóa ra cô gái mà những nam thanh niên này yêu là một nhân vật được tạo ra bởi một AI (trí tuệ nhân tạo) không tồn tại trên thế giới này.

Gần đây, những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội là nhân vật ảo do AI tạo ra đang lần lượt xuất hiện trên nhiều nền tảng mạng khác nhau và đang là chủ đề thu hút đông đảo sự quan tâm của nhiều người.

Những nhân vật ảo này vốn chỉ xuất hiện trong các phiên bản ảnh, nay đã xuất hiện trong phiên bản video ngắn khiến nhiều người bất ngờ.

Hàng loạt thanh niên ngậm ngùi nhận cái kết ‘đắng lòng’ vì trót đặt niềm tin vào video gái xinh trên TikTok - Ảnh 1
Ảnh: Tiktok 'ai_gyunyu'

Những cô gái trong video là một nhân vật hư cấu nhưng khi xem lại không có cảm giác phi lý vì biểu cảm hay chuyển động của họ như thể họ thực sự tồn tại.

Khi họ di chuyển cơ thể từng chút một, bạn khó có thể tìm thấy sự mất tự nhiên nào. Nhưng nhìn vào tấm gương phía sau những cô gái đó, bạn sẽ biết được sự thật. Bạn không thể nhìn thấy sự phản chiếu bóng lưng của các cô gái đó trong gương.

Cư dân mạng khi xem video về một nhân vật ảo giống người đã phản hồi rằng: "Cô ấy là mẫu người lý tưởng của tôi nhưng hóa ra lại là...", "AI thật đáng sợ", "Cô ấy xinh hơn cả người nổi tiếng”.

Hàng loạt thanh niên ngậm ngùi nhận cái kết ‘đắng lòng’ vì trót đặt niềm tin vào video gái xinh trên TikTok - Ảnh 2
Ảnh: Tiktok 'ai_gyunyu'

Trong khi đó, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển với tốc độ chóng mặt.

Một ví dụ điển hình là ChatGPT, cho thấy công nghệ cao đến mức ngày càng có nhiều người giao cho ChatGPT soạn thảo lời bài hát, sáng tác và viết code (ngôn ngữ lập trình).

Một số người đang bày tỏ lo ngại về việc ngày càng có nhiều tội phạm sử dụng ChatGPT để đánh cắp thông tin cá nhân bằng cách tạo mã hoặc email độc hại để lừa đảo.

Theo Insight

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