Chuẩn bị ly hôn mới phát hiện chồng từng kết hôn, danh tính ‘con gái’ trong hộ khẩu khiến tôi suy sụp hoàn toàn

Cô A đem lòng yêu chồng qua người quen rồi quyết định kết hôn. Nhưng ngay khi kết hôn, chồng cô trở thành một con người khác. Người chồng đã dùng tay đấm cô vì tức giận, ngược đãi, bạo hành cô.

Vào ngày 30 tháng 3, đài phát thanh YTN ‘Văn phòng tư vấn của luật sư Cho In-seop’ (Hàn Quốc) đã đưa tin về câu chuyện của người phụ nữ A muốn yêu cầu 'hủy bỏ hôn nhân'.

Lúc đầu, người chồng nói dối rằng: “Nhập hộ khẩu cho con của em gái", nhưng được biết thậm chí anh đã trợ cấp khá nhiều tiền cho vợ cũ để trợ cấp nuôi con. Cô A xin tư vấn: “Vì chồng tôi là cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi, vậy tôi có thể hủy kết hôn được không?”

Cô không chịu nổi sự bạo hành của chồng đã đi lấy giấy tờ để ly hôn, nhưng cô thấy trên giấy chứng nhận quan hệ hôn nhân của chồng chỉ có chữ 'ly hôn'. Hóa ra chồng cô là một người đàn ông đã ly hôn và có con.

Luật sư Kim Ye-jin, người trả lời, cho biết: "Thật không may, có vẻ như khó có thể vô hiệu hôn nhân trong trường hợp của cô A theo luật dân sự Hàn Quốc, " Đó phải là hôn nhân loạn luân hoặc quan hệ không có ý định kết hôn nhưng trong trường hợp của cô A, cả hai bên đều có ý định kết hôn”.

Ảnh minh họa: Internet

Thay vào đó, cô A được coi là kết hôn do lừa đảo và dường như có thể 'hủy hôn'. Điều này là do tòa án xem xét liệu một người có cuộc hôn nhân trước hay liệu một người có con từ cuộc hôn nhân trước hay không là yếu tố quan trọng trong việc xác định hôn nhân. Nói cách khác, đây được coi là nghĩa vụ thông báo toàn bộ thông tin cho bên kia trước khi kết hôn.

Tuy nhiên có một lời cảnh báo. Không thể tuyên bố kết hôn do lừa đảo hoặc cưỡng ép sau ba tháng kể từ ngày biết về hành vi lừa đảo hoặc thoát khỏi sự cưỡng ép, vì vậy cần phải cẩn thận để không vượt quá thời hạn. Nếu quá 3 tháng sẽ phải làm thủ tục ly hôn.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, cô A có quyền khởi kiện yêu cầu hủy việc kết hôn và yêu cầu người chồng bồi thường thiệt hại. Trước đây, đã có một số trường hợp tòa án công nhận toàn bộ yêu cầu cấp dưỡng, chia tài sản trong các vụ án tương tự.

Mặt khác, 'hủy hôn' sẽ được ghi trong giấy chứng nhận kết hôn và lý do hủy hôn. 'Hôn nhân vô hiệu’ không xuất hiện trong giấy chứng nhận kết hôn chung, nhưng nó được mô tả khi in giấy chứng nhận chi tiết.

Theo Daum