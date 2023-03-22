Tướng người phụ nữ có 3 nét này dễ ham tiền của, tham phú phụ bần, mê gia sản hơn tình cảm

Phụ nữ yêu 22/03/2023 05:20

Những người phụ nữ mang nét tướng này thường dễ thay lòng đổi dạ, tính cách hướng đến vật chất của cải.

Vùng thái dương quá hẹp, không rõ ràng

Tướng người phụ nữ có 3 nét này dễ ham tiền của, tham phú phụ bần, mê gia sản hơn tình cảm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thái dương là vùng góc trán, vùng này ảnh hưởng rất lớn đên vận mệnh 1 người. Phụ nữ có tướng mặt với thái dương hẹp, không rõ ràng thì thường là người gặp nhiều xui xẻo trong cuộc sống. Dễ liên lụy người xung quanh. Hơn nữa, bản thân họ dễ thay đổi tình cảm, có thể phản bội chồng, bỏ con để chạy theo danh lợi. Thậm chí, ngay cả cha mẹ mình ruột cũng không đoái hoài tới.

Mặt trái lê, trán nhỏ hẹp

Theo nhân tướng học, phụ nữ có gương mặt hình trái lê, trán nhỏ hẹp nhưng cằm rộng, đầy đặn thường đặt nặng vấn đề vật chất. Người này có tính tình khá tham lam. Dự báo hậu vận họ không được sống an nhàn, thảnh thơi.

Tướng người phụ nữ có 3 nét này dễ ham tiền của, tham phú phụ bần, mê gia sản hơn tình cảm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhìn chung, nếu phải sống với một người tôn thờ vật chất và lòng tham thì nửa kia sẽ cảm thấy khá áp lực và mệt mỏi.

Phụ nữ có xương gò má ca

Theo nhân tướng học, người phụ nữ sở hữu tướng xương gò má cao là người giỏi giao tiếp, ham kiếm tiền, có tham vọng mãnh liệt. Họ bằng mọi cách muốn đứng trên người khác, không quan tâm tới cảm xúc của người bên cạnh.

Nếu có cơ hội đạt tới đỉnh cao người này sẽ không bao giờ từ bỏ và sẵn sàng làm mọi việc. Khi có được cơ hội và đạt được điều như ý, người này sẵn sàng coi rẻ người khác.

Đối với việc chọn lựa người yêu, phụ nữ có tướng này chỉ thích người giàu. Chỉ cần là người mang lại tiền bạc, cuộc sống sung túc cho họ thì họ sẽ tính chuyện yêu đương, còn những tiêu chí khác chỉ là ngoài lề.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Phụ nữ có 3 'thứ to' này thì càng giàu, con Trời cháu Phật có phúc dày mệnh lớn, dù sở hữu 1/3 cũng đón tài lộc ùn ùn

Phụ nữ có 3 'thứ to' này thì càng giàu, con Trời cháu Phật có phúc dày mệnh lớn, dù sở hữu 1/3 cũng đón tài lộc ùn ùn

Nhân tướng học có chỉ ra, phụ nữ có 3 thứ này càng to thì càng nhiều lộc, dự sẽ có cuộc đời hanh thông, đủ đầy và nhiều may mắn.

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