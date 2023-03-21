Sau tuổi 30, phụ nữ nào sở hữu 3 nét tướng này chứng tỏ rất tài hoa, kim quý, không là ĐẠI GIA cũng THÀNH CÔNG vang dội

Những người phụ nữ giỏi việc nước đảm việc nhà thưởng sở hữu những đặc điểm này mà thường hiếm người có được.

Tướng mũi đẹp



Nhìn vào tướng mũi trên gương mặt của người phụ nữ, ta cũng dễ dàng nhận biết được sở thích, tính cách và lối sống của họ. Theo nhân tướng học, người phụ nữ có tướng mũi thẳng tròn, hai cánh mũi dày đầy đặn là người có tài lộc thịnh vượng, gặp nhiều may mắn trong tình duyên. Sau khi kết hôn, họ sẽ được chồng yêu thương, chiều chuộng hết mực.

Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, những người phụ nữ này có tướng được nhờ chồng, công danh, sự nghiệp cũng được thăng tiến như mong muốn. Mỗi khi khó khăn đều nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ của gia đình để vượt qua.

Mũi to

Mặc dù nhiều người phụ nữ ngày nay rát thích sở hữu những cánh mũi thon gọn nhưng theo nhân tướng học thì những người có mũi to mới cho thấy sự giàu sang trong tương lai qua tính cách được thể hiện ở sự độc lập làm chủ cao của bản thân trên con đường chinh phục sự nghiệp.

Mặt khác con đường tình duyên tài vận cũng vô cùng mỹ mãn sung túc , có chồng con yêu thương quý trọng, tiền tài rộng mở , là cuộc sống của nhiều người ao ước.

Vòng eo đầy đặn, lưng dầy

Đây là tướng mạo của những người phụ nữ hòa nhã, thân thiện, rất hiếm khi nổi nóng và rất được thần tài ưu ái. Họ có đầu óc cực kỳ nhanh nhạy, nhất là mỗi khi động đến những vấn đề liên quan đến tiền bạc.

Ảnh minh họa: Internet

Theo như dự đoán, hậu vận của những người này, thường là sau 30 tuổi, cực kỳ sáng sủa. Việc họ cần làm là an nhàn tận hưởng cuộc sống ấm no, ung dung hưởng tài lộc bên cạnh chồng con.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-tuoi-30-phu-nu-nao-so-huu-3-net-tuong-nay-chung-to-rat-tai-hoa-kim-quy-khong-la-ai-gia-cung-thanh-cong-vang-doi-565384.html