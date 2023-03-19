Quẻ tướng đoán mệnh: Phụ nữ nào có 3 đặc điểm này là người hiền lương thục đức, tính cách nhã nhặn khiến cánh đàn ông si mê như điếu đổ

Phụ nữ yêu 19/03/2023 14:20

Các cô gái thường có những nét tướng này là người dịu dàng đằm thắm lại biết cách đối nhân xử thế khiến người người mến mộ.

Vai rộng, eo tròn

Tướng vai rộng, eo tròn thường là người phụ nữ sở hữu năng lực khá cao, dù làm gì cũng dễ dàng giành được thành công.

Quẻ tướng đoán mệnh: Phụ nữ nào có 3 đặc điểm này là người hiền lương thục đức, tính cách nhã nhặn khiến cánh đàn ông si mê như điếu đổ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Họ là người có tính cách hòa đồng vui vẻ, lương thiện, lại thẳng thắn chân thành nên đi đâu cũng có người yêu mến, bước đường sự nghiệp càng thêm thuận lợi.

Có nốt ruồi trong tai

Tai ép sát về phía đầu và có nốt ruồi là tướng phụ nữ tốt, là người dịu dàng đằm thắm, giàu sang hiếm gặp, bởi họ được quý nhân giúp đỡ, làm đâu thắng đấy, tài lộc vượng phát. 

Phần lớn những người phụ nữ có nét tướng này đều hiếu thảo và ngoan ngoãn với bề trên, đối nhân xử thế hài hòa, bao dung độ lượng. Khi lập gia đình, họ hết lòng yêu thương và quan tâm chồng con, xứng đáng là hậu phương vững chắc của gia đình.

Mày thanh, mắt to

Quẻ tướng đoán mệnh: Phụ nữ nào có 3 đặc điểm này là người hiền lương thục đức, tính cách nhã nhặn khiến cánh đàn ông si mê như điếu đổ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người có khuôn mày thanh mảnh, mắt to thường có tính cách mềm mỏng, giàu thấu hiểu và cảm thông. Nét đẹp dịu dàng của họ khiến người khác phái chú ý. Đàn ông khi ở bên họ thường rất thoải mái vì họ tinh tế và hiểu đàn ông muốn gì.

Kể cả khi có mong muốn, đòi hỏi gì, họ đều bộc lộ một cách khéo léo khiến đàn ông tự nguyện hy sinh, chăm sóc. Phụ nữ có nét tướng này luôn dùng sự quyến rũ của mình để giữ chân đàn ông.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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