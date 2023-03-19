Phụ nữ có 3 nét tướng này là kiểu mẫu vừa tốt tính vừa giàu sang, ai may mắn lắm mới cưới được về làm vợ, hưởng phước song toàn

Phụ nữ yêu 19/03/2023 09:15

Phụ nữ mà sở hữu 3 nét tướng đặc trưng này trên khuôn mặt thường là những người có tính cách giỏi giang, phúc hậu, biết cách ăn nói lại giỏi kiếm tiền.

Nhân trung dài, rõ

Nhân trung chính là đường dọc lõm giữa mũi và môi trên. Nhân trung là bộ phận đại diện cho khả năng sinh sản của phụ nữ. Nếu nhân trung của phụ nữ dài, rõ và sâu thì cô gái đó có khả năng sinh nở tốt, sẽ cho ra đời những đứa con khỏe mạnh và thông minh.

Phụ nữ có 3 nét tướng này là kiểu mẫu vừa tốt tính vừa giàu sang, ai may mắn lắm mới cưới được về làm vợ, hưởng phước song toàn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người quan trọng về tướng mạo sẽ không bao giờ bỏ qua đặc điểm này. Phụ nữ có nhân trung dài, rõ thường là người tháo vát, hiếu thuận, làm tròn bổn phận làm con, làm vợ, làm mẹ, giúp cho cả gia đình ấm êm, hạnh phúc.

Họ cũng là người giỏi giang, kiếm tiền tốt, mang về tài lộc dồi dào cho gia đình.

Dái tai to, mềm mại

Xem tướng khuôn mặt, phụ nữ sở hữu nét tướng này là mẫu phụ nữ yêu chồng, thương con, sẵn sàng hy sinh vì gia đình nên có hậu vận rất tốt. Họ luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và có nhân duyên thiện lành, luôn được Thần Tài và quý nhân trợ giúp.

Những người này dù đi đến đâu cũng được mọi người yêu quý, giúp đỡ, làm việc tất thảy đều thành công. Đây chính là nét duyên ngầm trời phú mà khó ai bì được.

Tóc đen, môi đỏ

Phụ nữ tóc đen, môi đỏ tự nhiên là biểu hiện của sức khỏe tốt, phúc khí tốt. Đặc biệt là vào trung vận, phụ nữ mà còn giữ được đặc điểm này chứng tỏ họ có vận thế ổn định, phát triển, thường gặp được quý nhân nên mọi việc thuận lợi.

Phụ nữ có 3 nét tướng này là kiểu mẫu vừa tốt tính vừa giàu sang, ai may mắn lắm mới cưới được về làm vợ, hưởng phước song toàn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngược lại, phụ nữ mà có mái tóc khô cứng, xơ xác, hai môi nứt nẻ là dấu hiệu của sức khỏe đang sa sút, tinh thần uể oải, vận khí nhấp nhô, trắc trở. 

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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