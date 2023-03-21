Phụ nữ có 3 'thứ to' này thì càng giàu, con Trời cháu Phật có phúc dày mệnh lớn, dù sở hữu 1/3 cũng đón tài lộc ùn ùn

Phụ nữ yêu 21/03/2023 09:15

Nhân tướng học có chỉ ra, phụ nữ có 3 thứ này càng to thì càng nhiều lộc, dự sẽ có cuộc đời hanh thông, đủ đầy và nhiều may mắn.

Khuôn mặt tròn

Theo nhân tướng học, phụ nữ có khuôn mặt tròn trịa, nhiều thịt ít xương thì tài lộc và nhân duyên tốt. Về tài lộc, người này làm ăn, buôn bán có tâm, có uy tín nên được mọi người tin tưởng.

Nếu là người làm công ăn lương, người này cũng có tinh thần trách nhiệm cao, luôn nỗ lực hết mình để đạt thành tích cao. 

Phụ nữ có 3 'thứ to' này thì càng giàu, con Trời cháu Phật có phúc dày mệnh lớn, dù sở hữu 1/3 cũng đón tài lộc ùn ùn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người sở hữu gương mặt tròn thường được nhận định là có tài năng, nhân cách tốt. Chỉ cần có cơ hội là họ có thể bứt phá, đạt nhiều thành tựu trong sự nghiệp.

Về nhân duyên, người sở hữu tướng mặt này thường có hôn nhân như ý, vợ chồng yêu thương nhau đến già. 

Mũi đầy đặn

Theo nhân tướng học, mũi đầy đặn, phần đầu mũi có nhiều thịt và to là dấu hiệu may mắn. Đó là tướng mũi thần Tai, mũi phú quý. Phụ nữ nào sở hữu tướng mũi này thì cả đời không lo cơm áo gạo tiền.

Ngoài ra, người phụ nữ sở hữu tướng mùi này thường thông minh, tài giỏi, bản lĩnh phi thường, có tướng làm lãnh đạo. Trong cuộc sống, họ là hậu phương vững chắc của gia đình, có tướng vượng phu ích tử.

Phụ nữ có 3 'thứ to' này thì càng giàu, con Trời cháu Phật có phúc dày mệnh lớn, dù sở hữu 1/3 cũng đón tài lộc ùn ùn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông nào lấy được người phụ nữ này làm vợ là có phúc, sự nghiệp lên hương, con cái ngoan ngoãn.

Phụ nữ sở hữu nét tướng này càng lớn tuổi càng nhiều tiền, hậu vận sung túc.

Nhân trung dài

Nhân trung đại diện cho sức khỏe sinh sản của người phụ nữ. Nếu có nhân trung dài chứng tỏ đó là người có sức khỏe tốt đặc biệt là trong chuyện sinh con đẻ cái. Hơn nữa, họ cũng có hậu vấn rất tốt, càng về sau cuộc sống càng thành công, ổn định.

Theo quan niệm của dân gian, những người này thường gặp nhiều may mắn trong chuyện tình cảm và đặc biệt là sống rất thọ. Họ sẽ sớm kết hôn và xây dựng một gia đình lúc nào cũng hòa hợp,hạnh phúc khiến mọi người ngưỡng mộ.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Quẻ tướng đoán mệnh: Phụ nữ nào có 3 đặc điểm này là người hiền lương thục đức, tính cách nhã nhặn khiến cánh đàn ông si mê như điếu đổ

Quẻ tướng đoán mệnh: Phụ nữ nào có 3 đặc điểm này là người hiền lương thục đức, tính cách nhã nhặn khiến cánh đàn ông si mê như điếu đổ

Các cô gái thường có những nét tướng này là người dịu dàng đằm thắm lại biết cách đối nhân xử thế khiến người người mến mộ.

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