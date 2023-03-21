3 nét tướng "trời cho" những người phụ nữ sướng cả một đời, hưởng không hết lộc, không cần làm nhiều vẫn có chồng chiều con cưng

Phụ nữ yêu 21/03/2023 07:40

Các chuyên gia tử vi phong thủy nhận thấy rằng, phụ nữ nào may mắn sở hữu 3 nét tướng này thường là người sống hạnh phúc, không quá giỏi nhưng được chồng con thương hết mực.

Lông mày thanh tú

Xem tướng khuôn mặt cho biết, người phụ nữ sở hữu tướng lông mày mảnh, sáng rõ, cân đối so với khuôn mặt là người có địa vị, quyền lực trong xã hội. Ngay từ nhỏ họ đã được sống trong sung sướng, đầy đủ. Gia đình có nền kinh tế mạnh chính là nền tảng vững chắc để họ phát triển công danh, sự nghiệp của bản thân.

3 nét tướng 'trời cho' những người phụ nữ sướng cả một đời, hưởng không hết lộc, không cần làm nhiều vẫn có chồng chiều con cưng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 
Người phụ nữ có tướng này rất giỏi trong giao tiếp ứng xử và có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng. Đó là lý do tại sao họ được rất nhiều người yêu quý, tin tưởng. Đây cũng là một dấu hiệu cho thấy đây là người có sức khỏe tốt, ít khi phải chịu đau ốm, bệnh tật.

Nốt ruồi quanh mắt

Nốt ruồi quanh mắt hay còn gọi là nốt ruồi đào hoa mang đến tài vận tốt, những mối lương duyên tốt đẹp cho những ai đang sở hữu nó.Ngoài ra những người phụ nữ này cũng rất độc lập bản lĩnh họ chủ yếu tập trung cho bản thân nhiều hơn , phát triển sự nghiệp vững chắc mà không phụ thuộc vào bất kì ai. Cũng bởi vì tính cách đó nên hậu vận về sau họ thường gặt hái nhiều thành công và may mắn trong công việc tình yêu , sở hữu cuộc sống nhiều người ghen tỵ.

Đầu mũi tròn trịa, hơi thấp xuống

3 nét tướng 'trời cho' những người phụ nữ sướng cả một đời, hưởng không hết lộc, không cần làm nhiều vẫn có chồng chiều con cưng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo nhân tướng học, phụ nữ có đầu mũi tròn trịa chính là tuýp người có tính cách nhân từ, thẳng thắn và bộc trực. Đồng thời, tướng mũi này còn được cho là tướng trung hậu, có số phú quý.

Hầu như các quý cô có đầu mũi tròn trịa thường trước khổ sau sướng; họ sẽ phát tài, giàu có ở tuổi trung niên. Bên cạnh đó, phụ nữ sở hữu tướng mũi này chắc chắn sẽ kết hôn cùng người chồng cực kỳ giàu có, sung sướng cả đời.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Quẻ tướng đoán mệnh: Phụ nữ nào có 3 đặc điểm này là người hiền lương thục đức, tính cách nhã nhặn khiến cánh đàn ông si mê như điếu đổ

Quẻ tướng đoán mệnh: Phụ nữ nào có 3 đặc điểm này là người hiền lương thục đức, tính cách nhã nhặn khiến cánh đàn ông si mê như điếu đổ

Các cô gái thường có những nét tướng này là người dịu dàng đằm thắm lại biết cách đối nhân xử thế khiến người người mến mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   bói vui Nét tướng phú quý ở phụ nữ nét tướng phụ nữ có hôn nhân hạnh phúc bói nét tướng Nét tướng giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 1 giờ 20 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 1 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 1 giờ 42 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 1 giờ 46 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận