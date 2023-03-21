3 nét tướng "trời cho" những người phụ nữ sướng cả một đời, hưởng không hết lộc, không cần làm nhiều vẫn có chồng chiều con cưng

Các chuyên gia tử vi phong thủy nhận thấy rằng, phụ nữ nào may mắn sở hữu 3 nét tướng này thường là người sống hạnh phúc, không quá giỏi nhưng được chồng con thương hết mực.

Lông mày thanh tú



Xem tướng khuôn mặt cho biết, người phụ nữ sở hữu tướng lông mày mảnh, sáng rõ, cân đối so với khuôn mặt là người có địa vị, quyền lực trong xã hội. Ngay từ nhỏ họ đã được sống trong sung sướng, đầy đủ. Gia đình có nền kinh tế mạnh chính là nền tảng vững chắc để họ phát triển công danh, sự nghiệp của bản thân.

Ảnh minh họa: Internet



Người phụ nữ có tướng này rất giỏi trong giao tiếp ứng xử và có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng. Đó là lý do tại sao họ được rất nhiều người yêu quý, tin tưởng. Đây cũng là một dấu hiệu cho thấy đây là người có sức khỏe tốt, ít khi phải chịu đau ốm, bệnh tật.

Nốt ruồi quanh mắt

Nốt ruồi quanh mắt hay còn gọi là nốt ruồi đào hoa mang đến tài vận tốt, những mối lương duyên tốt đẹp cho những ai đang sở hữu nó.Ngoài ra những người phụ nữ này cũng rất độc lập bản lĩnh họ chủ yếu tập trung cho bản thân nhiều hơn , phát triển sự nghiệp vững chắc mà không phụ thuộc vào bất kì ai. Cũng bởi vì tính cách đó nên hậu vận về sau họ thường gặt hái nhiều thành công và may mắn trong công việc tình yêu , sở hữu cuộc sống nhiều người ghen tỵ.

Đầu mũi tròn trịa, hơi thấp xuống

Ảnh minh họa: Internet

Theo nhân tướng học, phụ nữ có đầu mũi tròn trịa chính là tuýp người có tính cách nhân từ, thẳng thắn và bộc trực. Đồng thời, tướng mũi này còn được cho là tướng trung hậu, có số phú quý.

Hầu như các quý cô có đầu mũi tròn trịa thường trước khổ sau sướng; họ sẽ phát tài, giàu có ở tuổi trung niên. Bên cạnh đó, phụ nữ sở hữu tướng mũi này chắc chắn sẽ kết hôn cùng người chồng cực kỳ giàu có, sung sướng cả đời.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/3-net-tuong-troi-cho-nhung-nguoi-phu-nu-suong-ca-mot-oi-huong-khong-het-loc-khong-can-lam-nhieu-van-co-chong-chieu-con-cung-565386.html