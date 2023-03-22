Trời ban số định: Phụ nữ cứ có 3 nét này trên khuôn mặt kiểu gì cũng có phúc dày mệnh lớn, tài lộc vây quanh, tiền hết rồi lại có

Phụ nữ yêu 22/03/2023 16:25

Những người phụ nữ sở hữu 3 đặc điểm này trên khuôn mặt thường rất thu hút tài lộc, dễ gặp may mắn.

Cung điền trạch rộng rãi

Cung điền trạch nằm ở giữa lông mày và mắt. Nếu cung điền trạch của phụ nữ rộng rãi, thêm nữa ở giữa không có vết đen hay sẹo, vậy thì đại đa số họ đều có phúc khí tốt, có điều kiện kinh tế, nhiều người còn có thể kế thừa tài sản của gia đình và nhận được giúp đỡ từ người khác.

Trời ban số định: Phụ nữ cứ có 3 nét này trên khuôn mặt kiểu gì cũng có phúc dày mệnh lớn, tài lộc vây quanh, tiền hết rồi lại có - Ảnh 1

Người phụ nữ có đặc điểm trên sau khi kết hôn có thể vượng phu (làm chồng sung túc), mang lại nhiều tài phú cho chồng.

Khuôn mặt vuông vắn

Người phụ nữ có khuôn mặt vuông vức, trán cao, xương gò má đầy đặn là người có tài mưu lược, có thể làm quân sư vạch đường đi nước bước cho chồng. Đây chính là tướng phụ nữ giúp chồng, mang lại nhiều may mắn về sự nghiệp và tiền tài cho chồng.

Lông mày thanh tú

Trời ban số định: Phụ nữ cứ có 3 nét này trên khuôn mặt kiểu gì cũng có phúc dày mệnh lớn, tài lộc vây quanh, tiền hết rồi lại có - Ảnh 2

Người phụ nữ có tướng lông mày thanh tú thường gặp nhiều may mắn trong cuộc sống đặc biệt là về chuyện tình cảm. Họ lúc nào cũng trở thành trung tâm của sự chú ý nhờ vào ngoại hình nổi bật và tài khéo ăn khéo nói. Đó cũng là lý do tại sao xung quanh người phụ nữ này có rất nhiều vệ tinh theo đuổi.

 

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Phụ nữ có 3 'thứ to' này thì càng giàu, con Trời cháu Phật có phúc dày mệnh lớn, dù sở hữu 1/3 cũng đón tài lộc ùn ùn

Phụ nữ có 3 'thứ to' này thì càng giàu, con Trời cháu Phật có phúc dày mệnh lớn, dù sở hữu 1/3 cũng đón tài lộc ùn ùn

Nhân tướng học có chỉ ra, phụ nữ có 3 thứ này càng to thì càng nhiều lộc, dự sẽ có cuộc đời hanh thông, đủ đầy và nhiều may mắn.

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