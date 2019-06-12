Tại sao đàn ông không trân trọng bạn?

Phụ nữ yêu 12/06/2019 05:22

Phụ nữ, tuyệt đối đừng quá dễ dãi với người đàn ông của mình. Với đàn ông, bạn phải để anh ấy bị khước từ đúng lúc, bị phũ đúng chỗ, anh ấy mới biết trân quý những gì đang có.

Trên đời này, có hai lý do để đàn ông có lúc không trân trọng bạn. Một là vì đến một lúc anh ta thay lòng, không tôn trọng bạn là điều hiển nhiên. Hai là không hẳn là anh ta xấu, mà là do bạn đã tạo cho anh ta những thói quen không tốt với bạn. Lý do thứ nhất, bạn không thể thay đổi. Lòng người là thứ bạn phải chấp nhận, không thể cứu vãn. Còn lý do thứ hai có thể là do bạn cả…

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Phụ nữ, tuyệt đối đừng quá dễ dãi với người đàn ông của mình - Ảnh minh họa: Internet

Bạn dành hết sự ưu tiên cho người ta. Chỉ cần người ta cần, bạn có thể bỏ hết cả thế giới của mình để chạy đến. Chỉ cần người ta muốn thứ gì, bạn sẽ bằng mọi cách mang đến trước mặt người ta. Chỉ cần là vì người ta, bạn sẵn sàng đánh mất đi chính mình.

Nhưng cũng chính khi ấy, người ta lại bắt đầu dành ưu tiên đó cho một người khác. Vì bạn luôn đợi người ta về, người ta lại muốn rong chơi. Vì bạn luôn xem người ta là cả cuộc sống, người ta lại muốn sống với những điều mới mẻ khác. Vì bạn luôn ở đó, nên người ta cứ nghĩ rằng bạn mãi mãi không dám rời đi. Bạn cho người ta cả cuộc sống, còn người ta lại chỉ cần cuộc sống của bản thân họ.

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Yêu thương thì phải cho đi, nhưng muốn được yêu thương bạn phải biết cách chối từ người đàn ông của mình - Ảnh minh họa: Internet

Và đến một lúc bạn quá mệt mỏi để chỉ cho đi mà không được nhận lại, người ta sẽ cho rằng bạn đã thay đổi. Người ta cũng không bao giờ tự biết rằng bạn thay đổi vì họ vô tâm, vì họ không quý trọng bạn. Khi ấy, mọi tội lỗi đều do bạn, nhưng thật ra chính bạn mới là người tổn thương nhất.

Yêu thương thì phải cho đi, nhưng muốn được yêu thương bạn phải biết cách chối từ người đàn ông của mình. Chối từ để anh ấy biết bạn cũng có cuộc sống của bạn. Chối từ để anh ấy thấy bạn cũng biết yêu bản thân mình. Chối từ để anh ấy biết anh ấy cũng phải làm những gì. Và chối từ là cách khôn ngoan để phụ nữ không đánh mất chính mình vì một người đàn ông và được nhận lại nhiều hơn.

Phụ nữ, tuyệt đối đừng quá dễ dãi với người đàn ông của mình. Đừng nghĩ rằng cứ hy sinh sẽ đổi lại được biết ơn. Đừng cho rằng chịu đựng sẽ đổi lại được cảm thông. Với đàn ông, bạn phải để anh ấy bị khước từ đúng lúc, bị phũ đúng chỗ, anh ấy mới biết trân quý những gì đang có. Bởi đôi khi đàn ông đều như một chú bé to xác, có càng nhiều sẽ càng không biết quý trọng, được cho càng nhiều càng nghĩ bản thân quá quan trọng, được yêu thương càng nhiều càng không biết cho đi.

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Phụ nữ, hãy học cách yêu thương người đàn ông của mình bằng lý trí, hơn là con tim - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ, hãy học cách yêu thương người đàn ông của mình bằng lý trí, hơn là con tim. Hãy yêu anh ấy bằng cách để anh ấy tôn trọng bạn trước. Hãy yêu anh ấy bằng cách khiến anh ấy thấy bạn đáng được trân trọng. Và hãy yêu anh ấy bằng cách yêu thương và trân quý chính bạn đầu tiên.

Phụ nữ có người hạnh phúc, có người khổ đau đều là vì cách họ yêu và hy sinh vì một người đàn ông. Yêu thì phải có phũ, hy sinh thì phải được nhận lại. Với đàn ông, tuyệt đối không thể để họ thấy bạn có cũng được, mà không có cũng được. Đừng ở yên chỉ để anh ta đòi hỏi, yêu cầu hay sắp đặt. Phụ nữ càng yêu, càng giữ được chính mình, biết từ chối đúng lúc, đồng ý đúng chỗ thì không bao giờ đàn ông thấy chán hay muốn bỏ rơi.

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Trái tim đàn ông đều rõ ràng như lý trí của họ. Họ muốn có hai, là vì đã không đủ với một. Nếu họ thương thêm một người, có nghĩa là lòng họ đã không còn có duy nhất một người.

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