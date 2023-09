Tại sao đàn ông không trân trọng bạn?

Trên đời này, có hai lý do để đàn ông có lúc không trân trọng bạn. Một là vì đến một lúc anh ta thay lòng, không tôn trọng bạn là điều hiển nhiên. Hai là không hẳn là anh ta xấu, mà là do bạn đã tạo cho anh ta những thói quen không tốt với bạn. Lý do thứ nhất, bạn không thể thay đổi. Lòng người là thứ bạn phải chấp nhận, không thể cứu vãn. Còn lý do thứ hai có thể là do bạn cả…

Phụ nữ, tuyệt đối đừng quá dễ dãi với người đàn ông của mình - Ảnh minh họa: Internet

Bạn dành hết sự ưu tiên cho người ta. Chỉ cần người ta cần, bạn có thể bỏ hết cả thế giới của mình để chạy đến. Chỉ cần người ta muốn thứ gì, bạn sẽ bằng mọi cách mang đến trước mặt người ta. Chỉ cần là vì người ta, bạn sẵn sàng đánh mất đi chính mình.