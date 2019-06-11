Trái tim đàn ông đều rõ ràng như lý trí của họ. Họ muốn có hai, là vì đã không đủ với một. Nếu họ thương thêm một người, có nghĩa là lòng họ đã không còn có duy nhất một người.

Một người đàn ông ngoại tình có thể nói rằng: “Anh yêu vợ mà, nhưng không thể không ngoại tình". Một người vợ có chồng ngoại tình cũng có thể tự an ủi mình: “Anh ấy ngoại tình, nhưng anh ấy vẫn thương gia đình”. Người ta vẫn thường lấy một chữ “nhưng” để nói về những điều chẳng mấy chân thật như thế. Một người đàn ông yêu vợ thì làm sao lại biết ngoại tình? Không có tình yêu nào còn nguyên vẹn khi chia đôi. Không có trái tim ai đủ rộng để chứa đến tận hai người. Không một người đàn ông nào có thể ngoại tình khi anh ấy còn yêu vợ. Trái tim đàn ông đều rõ ràng như lý trí của họ. Họ muốn có hai, là vì đã không đủ với một. Nếu họ thương thêm một người, có nghĩa là lòng họ đã không còn có duy nhất một người.

Nếu họ thương thêm một người, có nghĩa là lòng họ đã không còn có duy nhất một người - Ảnh minh họa: Internet Ngoại tình là một quá trình, là ngày qua ngày không còn muốn nhìn ngắm một người, là tháng qua tháng đôi mắt đã hướng về một người khác. Đến lúc để người thứ ba biết về câu chuyện ngoại tình thì đó đã không còn là một sớm một chiều anh nhớ người khác, hay phút chốc anh sa vào cám dỗ. Trước ngoại tình là hờ hững, trước ngoại tình là muốn rời đi, và trước ngoại tình là hết yêu. Không ai ngoại tình khi họ còn thiết tha với đối phương. Nhưng lại có nhiều người vợ vẫn tin vào chút ít tình cảm còn sót lại nơi trái tim đã đổi thay của đàn ông. Họ tự huyễn hoặc bản thân, rằng phản bội không phải là điều đàn ông muốn. Hoặc có lẽ họ không hay biết rằng lòng đàn ông một khi biết dối gian thâm sâu khó đoán. Tình yêu của đàn bà có khi quá non nớt, quá dại khờ trước trái tim của đàn ông ngoại tình.

Tình yêu của đàn bà có khi quá non nớt, quá dại khờ trước trái tim của đàn ông ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet Chỉ là, trước khi trách đàn bà dại khờ, vẫn nên trách đàn ông đã thay lòng rồi sao còn không dám thừa nhận? Vì tham lam muốn có thêm một người phụ nữ nữa, hay vì lòng tự trọng của một kẻ phản bội không cho phép? Nếu có thể thừa nhận một lần mình sai, thôi ngụy biện, thôi lý do, một lòng quay về, có phải sẽ ít tàn nhẫn với người phụ nữ của mình hơn? Nếu đã tổn thương vợ một lần, sao không hỏi cho rõ bản thân muốn gì, chỉ có thể chọn một trong hai, sao còn dùng dằng, còn đắn đo? Đàn ông phản bội đã sai, tham lam còn sai hơn vạn lần. Nếu đàn ông đã ngoại tình, xin đừng lấy tình yêu của mình ra để cho mình quyền lựa chọn, tham lam. Trái tim anh biết đau để cân đo thêm một người, thế trái tim của vợ anh không biết đau vì bị phản bội? Lòng anh muốn lựa chọn, khó khăn mấy có bằng vợ anh chịu bao thất vọng, tủi hổ ê chề? Đàn ông đã ngoại tình, làm gì có quyền đau, làm gì có quyền chọn lựa? Nếu anh có quyền đó, hãy nhớ là vì vợ anh, vì cô ấy cho anh quyền để chọn, vì cô ấy vị tha và bao dung, vì cô ấy nghĩ cho gia đình. Nhưng nếu anh trở về chỉ để chơi đùa, một người chồng như thế, chẳng người vợ nào cần nữa cả. Đàn ông đã ngoại tình, xin đừng lấy tình yêu của mình ra để cho mình quyền lựa chọn, tham lam - Ảnh minh họa: Internet Nếu đàn bà đã có chồng ngoại tình, xin đừng nói về tình yêu còn sót lại của đàn ông để tự lừa dối chính mình. Không có tình yêu nào của đàn ông ngoại tình là trọn vẹn, là như ban đầu. Nếu bạn muốn tha thứ, bạn phải chấp nhận một người chồng không còn thương bạn một lòng. Nếu anh ta quay về, hãy hiểu rằng trong cuộc đời người đàn ông này đã từng có một người phụ nữ khác ngoài bạn. Vậy thì bạn có chịu được không, có thể bỏ qua để tiếp tục? Và hãy nhớ, đừng bao giờ cho đàn ông quyền xem bạn là sự lựa chọn. Bạn không thể là duy nhất, thì cũng không bao giờ là duy nhất. Phụ nữ ở đời, dù có từng bị dối lừa, phản bội cũng đừng bao giờ là sự lựa chọn của đàn ông. Bởi trái tim đàn ông một khi không xem bạn là duy nhất thì chỉ muốn tham lam có thêm một người khác...

Người thứ 3 đừng mong chờ tình yêu thật lòng từ đàn ông ngoại tình Người ta luôn nghĩ khi hết yêu rồi mới ngoại tình, nhưng thực tế không phải như vậy. Đàn ông, họ ngoại tình ngay cả khi vẫn còn yêu vợ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/te-nhat-la-dan-ong-da-ngoai-tinh-con-tham-lam-muon-co-ca-vo-lan-bo-327655.html