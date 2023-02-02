Sau thời gian ở ẩn, cô dâu 65 tuổi ở Đồng Nai và chồng trẻ Pakistan khoe ảnh tình tứ dịp Tết, đập tan những tin đồn thất thiệt trước đó

Phụ nữ yêu 02/02/2023 09:46

Sau thời gian dài ở ẩn vì những tin đồn sai sự thật ập đến, mới đây nhất, cặp đôi cô dâu 65 tuổi ở Đồng Nai và người chồng 24 tuổi người Pakistan đã đăng một bức hình tình tứ bên nhau với dòng trạng thái đầy tình cảm.

Năm 2020, mọi câu chuyện xoay quanh cặp đôi cô dâu 65 tuổi Nguyễn Thị Hoa (Đồng Nai) và người chồng 24 tuổi người Pakistan luôn thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ban đầu chỉ là tình yêu qua mạng rồi cả 2 khẳng định vì tình cảm chân thành mà đến với nhau. Nhưng càng ngày, mọi động thái của cặp đôi này càng dậy sóng mạng xã hội bởi những câu chuyện phía sau.

Sau thời gian ở ẩn, cô dâu 65 tuổi ở Đồng Nai và chồng trẻ Pakistan khoe ảnh tình tứ dịp Tết, đập tan những tin đồn thất thiệt trước đó - Ảnh 1
Cặp đôi cô dâu 65 tuổi Nguyễn Thị Hoa (Đồng Nai) và người chồng 24 tuổi người Pakistan luôn thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng - Ảnh: Internet

Theo lời cô Hoa, con gái mình cũng rất quý bố dượng kém tuổi. Cả gia đình sống bên nhau rất vui vẻ, hạnh phúc.  Sau khi vợ chồng cô Hoa tung ra bộ ảnh cưới xì tin được đầu tư cả về nội dung và hình ảnh thì dân tình bắt đầu chúc mừng cho hạnh phúc của cặp đôi lệch tuổi. Nhưng cho đến khi cuộc hội ngộ của 2 cặp vợ chồng có hoàn cảnh tương đương nhau là Lệ Hoa - Joni và Thu Sao - Hoa Cương thì "sóng gió" dư luận bắt đầu ập đến.

Sau thời gian ở ẩn, cô dâu 65 tuổi ở Đồng Nai và chồng trẻ Pakistan khoe ảnh tình tứ dịp Tết, đập tan những tin đồn thất thiệt trước đó - Ảnh 2
Con gái cô Hoa cũng rất quý bố dượng kém tuổi - Ảnh: Internet

Thêm vào đó loạt tin đồn: cô dâu 65 tuổi bị chồng trẻ bạo hành, bị chồng cũ bóc phốt.... Nhiều ý kiến cho rằng hai người có vẻ chỉ đang cố diễn chứ còn thực sự mọi thứ không êm đẹp như những hình ảnh tình tứ hay bộ ảnh cưới lãng mạn mà họ khoe ra.

Theo lời anh Hoa Cương, không biết là có chuyện gì mà anh chồng ngoại quốc sau khi to tiếng với vợ lớn tuổi cũng đã đùng đùng xách vali bỏ đi khiến cô Hoa phải hốt hoảng chạy theo. Và không chỉ có việc đánh vợ, vợ chồng Thu Sao - Hoa Cương còn tiết lộ thêm về tính cách vô ý thức nơi công cộng của chú rể 24 tuổi và khẳng định “chị Hoa rất đáng thương”.

Sau thời gian ở ẩn, cô dâu 65 tuổi ở Đồng Nai và chồng trẻ Pakistan khoe ảnh tình tứ dịp Tết, đập tan những tin đồn thất thiệt trước đó - Ảnh 3
Vợ chồng Thu Sao - Hoa Cương đã đưa những tin đồn thấy thiệt về người chồng Pakistan của cô Hoa - Ảnh: Internet

Khác hẳn với những gì anh Hoa Cương kể lại, cô Hoa bức xúc lên tiếng: "Không hề có chuyện bạo hành, toàn nói bậy". Cô Hoa khẳng định chưa bao giờ bị chồng đánh và cũng không muốn hợp tác với ai để tạo scandal mặc dù được họ hứa hẹn làm cho điều này, điều kia.

Cũng vì những tin đồn sai sự thật mà chồng cô Hoa - Joni đã quá mệt mỏi và muốn rời xa mạng xã hội, không đăng nhiều nữa. Anh cũng không thích vợ mình đăng bài, tránh xuất hiện trong các video do vợ quay bởi Joni không muốn phô trương, hạnh phúc hay không chỉ cần cả hai biết là được.

Mới đây nhất, Joni đã đăng một bức hình thân thiết bên cạnh cô Hoa với dòng trạng thái đầy tình cảm: "Chúng tôi đã rất hạnh phúc bên nhau. Tôi cảm thấy vô cùng may mắn vì mình có một cô bạn gái tuyệt vời".

Sau thời gian ở ẩn, cô dâu 65 tuổi ở Đồng Nai và chồng trẻ Pakistan khoe ảnh tình tứ dịp Tết, đập tan những tin đồn thất thiệt trước đó - Ảnh 4
 Joni đã đăng một bức hình thân thiết bên cạnh cô Hoa với dòng trạng thái đầy tình cảm đập tan loạt tin đồn thất thiệt - Ảnh: Internet

Động thái mới nhất của Joni đã "đập tan" hoàn toàn những lời đồn thổi vô căn cứ từ trước đó và vẫn râm ran lan truyền trên mạng xã hội suốt thời gian qua. Nhìn vào hình ảnh được đăng tải, người ta cũng biết Joni và cô Hoa vẫn đang rất hạnh phúc bên nhau. Chàng trai trẻ còn tự thấy bản thân may mắn khi ở bên cạnh người bạn gái tuyệt vời. Nó như một lời khẳng định cho hạnh phúc của cặp đôi lệch tuổi, đồng thời cũng đánh thẳng vào các tin đồn không đáng có.

Sau thời gian ở ẩn, cô dâu 65 tuổi ở Đồng Nai và chồng trẻ Pakistan khoe ảnh tình tứ dịp Tết, đập tan những tin đồn thất thiệt trước đó - Ảnh 5
. Chàng trai trẻ còn tự thấy bản thân may mắn khi ở bên cạnh người bạn gái tuyệt vời - Ảnh: Internet

Thời điểm khi cả hai đến với nhau, cô Hoa cũng rất lạc quan về chuyện tình cảm của họ và không hề áp lực chuyện khi nào sẽ rời xa. Cô cũng không biết Joni sẽ ở bên cạnh mình được bao lâu nhưng cứ trân trọng những gì đang diễn ra trước đã.

Sau thời gian ở ẩn, cô dâu 65 tuổi ở Đồng Nai và chồng trẻ Pakistan khoe ảnh tình tứ dịp Tết, đập tan những tin đồn thất thiệt trước đó - Ảnh 6

Sau thời gian ở ẩn, cô dâu 65 tuổi ở Đồng Nai và chồng trẻ Pakistan khoe ảnh tình tứ dịp Tết, đập tan những tin đồn thất thiệt trước đó - Ảnh 7
 Cô Hoa cũng không biết Joni sẽ ở bên cạnh mình được bao lâu nhưng cứ trân trọng những gì đang diễn ra trước đã - Ảnh: Internet

Cô từng chia sẻ: "Tôi cũng không biết trước được là Joni còn ở bên cạnh mình lâu dài không vì còn trẻ mà. Nhưng duyên tới đâu thì mình chấp nhận tới đó chứ không ép. Khi mà tình cảm rạn nứt, muốn đi bước nữa thì tôi cũng chấp nhận vì ông còn tương lai của ông nữa. Nhưng bây giờ hiện tượng đó chưa có xảy ra, hạnh phúc ngày nào thì vui vẻ ngày đó".

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