3 kiểu phụ nữ thường gặp bất hạnh trong hôn nhân, một đời truân chuyên khổ đau không hồi kết

Phụ nữ yêu 02/02/2023 07:02

3 kiểu phụ nữ này dẫu có nỗ lực đến mấy cũng chẳng thể đạt được ước nguyện tưởng chừng giản đơn ấy.

1. Phụ nữ sống bám, không làm ra tiền

Rất nhiều chị em dại dột nghĩ rằng ở nhà chồng nuôi là phúc phần trời cho, là sung sướng. Họ không kịp ngờ từ khoảnh khắc chấp nhận sống bám cuộc đời họ đã rơi vào bi kịch. Thuở mặn nồng những người chồng có thể ngọt nhạt “cảm ơn em đã vì anh và con mà thôi việc, ở nhà quán xuyến tất cả”, “cơm vợ là nhất, anh đi làm chỉ mong nhanh về để ăn cơm em nấu”…

Thế nhưng, sự nhàm chán, sự xuống sắc, luộm thuộm của người vợ toàn thời gian sẽ khiến người chồng dần lạnh nhạt, thậm chí xem thường. Đàn ông ra ngoài, gặp những phụ nữ xinh đẹp khác chắc chắn sẽ thầm mang vợ ra để so sánh, cân đo đong đếm. Lúc này, đàn ông chẳng cần biết vợ đã quần quật với việc nhà, chăm con, nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa ra sao. Họ chỉ chú tâm vào việc đàn bà khác xinh đẹp, thơm tho và ngọt ngào hơn vợ nghìn lần.

Khi không làm ra tiền, không có công việc, sự nghiệp người phụ nữ sẽ chẳng thể có được sự công bằng, bình đẳng trong chính mái ấm của mình. Đấy mới là hệ lụy đáng sợ nhất, khiến hôn nhân của bạn càng kéo dài càng lâm vào đường cùng.

3 kiểu phụ nữ thường gặp bất hạnh trong hôn nhân, một đời truân chuyên khổ đau không hồi kết - Ảnh 1

Là vợ, bạn đừng cay nghiệt với chồng, cũng đừng đào bới quá khứ kẻo đàn ông vì chán nản, mệt mỏi mà ra ngoài tìm đàn bà khác - Ảnh minh họa: Internet

2. Hay cằn nhàn, chỉ trích chồng

Bạn phải hiểu rằng, vợ chồng dù hợp nhau đến mấy vẫn có những khác biệt, những quan điểm sống không hề tương đồng. Con người, ai cũng có ưu/ khuyết điểm, chẳng ai hoàn hảo. Nếu ở chồng có điểm khiến mình không hài lòng, mong muốn anh ấy thay đổi điều gì người vợ nên nhẹ nhàng trao đổi, thẳng thắn nói lên suy nghĩ của mình. Nhờ thế, anh ấy sẽ nhận ra những thiếu sót của mình, tự nguyện sửa sai.

Nếu chị em cứ càm ràm, mắng mỏ hay chỉ trích những sai lầm, thói xấu của chồng sẽ khiến anh ấy khó chịu cực kỳ. Bạn càng nhắc đi nhắc lại chuyện cũ, càng công kích thì đàn ông càng thấy mình bị xúc phạm, tổn thương.

Vậy nên, là vợ, bạn đừng cay nghiệt với chồng, cũng đừng đào bới quá khứ kẻo đàn ông vì chán nản, mệt mỏi mà ra ngoài tìm đàn bà khác.

3 kiểu phụ nữ thường gặp bất hạnh trong hôn nhân, một đời truân chuyên khổ đau không hồi kết - Ảnh 2
Đừng vì một phút bốc đồng mà khiến gia đình lục đục, chồng chán chẳng muốn về nhà vì vợ không hiểu chuyện - Ảnh minh họa: Internet

3. Nói xấu gia đình chồng

Gia đình là một phần máu thịt, là những người đàn ông luôn ra sức bảo vệ, yêu thương. Dù có bất hòa, mâu thuẫn gì với nhà chồng chị em cũng đừng dại đi nói xấu với người khác, càng không được  mang chuyện trong nhà kẻ xấu trên mạng xã hội.

Chị em nên nhớ, đàn ông rất trọng sĩ diện, rất sợ mất mặt chốn đông người. Người xưa có câu “xấu che, tốt khoe”, phụ nữ có chồng cần phải khắc cốt ghi tâm. Đừng vì một phút bốc đồng mà khiến gia đình lục đục, chồng chán chẳng muốn về nhà vì vợ không hiểu chuyện.

4 dấu hiệu bình thường nhưng "tố cáo" phụ nữ GIỎI CHUYỆN ẤY, cái thứ 2 ít ai để ý nhưng cực chính xác!

4 dấu hiệu bình thường nhưng "tố cáo" phụ nữ GIỎI CHUYỆN ẤY, cái thứ 2 ít ai để ý nhưng cực chính xác!

Muốn biết phụ nữ giỏi chuyện ấy hay không bạn chỉ cần dựa vào những dấu hiệu vô cùng đơn giản dưới đây là đủ.

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Từ khóa:   Hôn nhân chuyện gia đình phụ nữ và hôn nhân

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