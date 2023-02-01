Đàn bà tuổi 30: 2 người phải gặp để khôn ra, 3 việc phải nhớ để bình yên đến già

Cuộc đời phụ nữ đừng oán than tại sao ông trời lại mang bất hạnh đến cho mình, tại sao lại an bài một người đàn ông tệ bạc đến để làm khổ mình. Hãy suy nghĩ tích cực hơn là có những người tệ bạc như vậy, bạn mới trưởng thành. Sau khi chịu đựng những tổn thương do họ gây ra, bạn mới tự biết yêu thương và trân trọng giá trị của mình.

Trong cuộc đời phụ nữ phải gặp người xấu tính mới mong trưởng thành hơn mỗi ngày. Hãy thầm cảm ơn những người đó đã giúp bạn nhận ra rằng: Vẻ ngoài không thể nói lên tính cách của một con người. Đừng nghĩ người ta tốt với mình mà đối đãi lại hết lòng, vì mối quan hệ nào cũng có sự ràng buộc giữa cho và nhận.

3 việc phải nhớ để bình yên đến già

Nhớ người giúp đỡ mình



Phụ nữ nên nhớ ơn người đã từng giúp đỡ mình - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà khôn ngoan đừng bao giờ quên công ơn người khác giúp đỡ mình. Khi vượt qua giai đoạn khó khăn rồi, hãy tìm đến những người đã từng hỗ trợ mình để trả hết ơn nghĩa. Có vậy bạn mới sống bình yên cả đời mà không vướng bận bất cứ điều gì trong tâm, đồng thời cũng không phải nghe những lời oán trách lẫn nhau.

Nhớ về kỷ niệm vui

Cuộc sống là phải luôn hướng đến những điều tốt đẹp. Người phụ nữ muốn hạnh phúc cũng phải hướng đến những điều tích cực, tràn đầy năng lượng. Như việc nhớ về những kỷ niệm vui trong quá khứ để làm động lực sống tiếp ở hiện tại và tương lai. Tuy nhiên đừng chìm đắm trong những điều đó quá lâu, hãy nhớ chúng đến như một sự động viên khi yếu đuối, còn khi mạnh mẽ rồi thì tiếp tục chiến đấu cho hiện tại.

Nhớ chăm sóc bản thân

Việc làm đẹp, chăm sóc bản thân là nghĩa vụ mà phụ nữ nhất định phải làm được. Bản thân phải thật sự khỏe mạnh thì mới bảo vệ và chăm sóc cho những người thân xung quanh. Bạn nên nhớ bản thân luôn phải được đặt lên hàng đầu, đừng vì bất cứ ai mà bỏ rơi mình không màng đến. Vả lại khi bạn có sức khỏe tốt thì tuổi về già mới mong bình yên và hạnh phúc.