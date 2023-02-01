Phụ nữ lấy chồng có người cười, sẽ có kẻ khóc, ghi nhớ 3 SƯỚNG, 3 KHỔ trong hôn nhân ai cũng nên biết

Phụ nữ yêu 01/02/2023 07:34

Người phụ nữ lấy chồng không phải ai cũng khổ, nhưng chẳng phải ai cũng được ăn sung mặc sướng, hãy đọc bài viết dưới đây để hiểu hơn về người vợ trong hôn nhân.

3 cái sướng của phụ nữ lấy chồng

Có người cùng ăn, cùng ngủ

Cái sướng đầu tiên khi lấy chồng đó là có người cùng ăn, cùng ngủ. Khi còn độc thân, bạn làm gì, đi đâu cũng một mình. Khi lấy chồng rồi, ăn cơm sẽ có người ngồi đối diện gắp thức ăn cho, ngủ cũng có người nằm bên cạnh vỗ về những đêm không yên giấc. Bên cạnh đó, còn có một người cùng sẻ chia những buồn vui trong cuộc sống.

Phụ nữ lấy chồng có người cười, sẽ có kẻ khóc, ghi nhớ 3 SƯỚNG, 3 KHỔ trong hôn nhân ai cũng nên biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đời sống vật chất được nâng cao

Thời còn độc thân, số tiền của bạn kiếm cũng chỉ là của một người nhưng khi lấy chồng, thu nhập sẽ tăng lên vì có người góp sức. Vợ chồng cùng nhau kiếm tiền lo cho gia đình thì đời sống vật chất cũng được nâng cao hơn. Thế nên điều lợi thứ hai khi lấy chồng là có của ăn của để, biết tiết kiệm và không còn vung tiền vào những thứ không đáng.

Khó khăn cũng có người tâm sự

Khi cô đơn, khó khăn, bạn sẽ có một người bên cạnh vỗ về an ủi. Họ sẽ giúp bạn nhận ra điều tốt xấu và điều gì không nên làm. Những lúc như vậy, bạn sẽ cảm thấy an tâm và có động lực để tiếp tục thực hiện đam mê, công việc của mình.

3 cái khổ

Phụ nữ lấy chồng có người cười, sẽ có kẻ khóc, ghi nhớ 3 SƯỚNG, 3 KHỔ trong hôn nhân ai cũng nên biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hạn chế nhiều mối quan hệ vì không có thời gian

 

Hầu hết đàn bà có gia đình thường hạn chế nhiều mối quan hệ vì không có thời gian. Quỹ thời gian của bạn đã dành hết cho gia đình, chăm chồng lo con nên không thể gặp bạn bè thường xuyên. Vì vậy mà bạn đánh mất nhiều mối quan hệ tốt đẹp của mình.

Không được tự do làm điều mình thích

Khi còn độc thân, bạn bay nhảy, thực hiện đam mê thỏa thích, không ai ngăn cản. Tuy nhiên khi lấy chồng rồi, bạn phải sống có trách nhiệm, toàn tâm toàn ý lo cho gia đình nhỏ của mình. Thậm chí có nhiều người phụ nữ còn bị chồng cấm, không cho đi làm mà chỉ muốn vợ ở nhà nội trợ. Vì vậy nhiều ước mơ của phụ nữ còn dang dở.

Quỹ thời gian của bản thân phải phân chia sao cho hợp lý

Khi đã là người phụ nữ của gia đình, bạn phải sống có trách nhiệm và hoàn thành tốt nghĩa vụ của mình. Bạn phải biết phân chia thời gian hợp lý để quán xuyến nhà cửa, chăm chồng chăm con và lo cho bản thân. Thậm chí còn phải quan tâm đến gia đình bên chồng. Có thể nói làm vợ là nghề khó nhất trên đời, không lương, không thưởng mà còn bị chỉ trích mỗi khi làm sai điều gì đó.

Thế nên phụ nữ phải thật sự sẵn sàng rồi hãy bước vào hôn nhân, đừng yêu vội cưới vàng mà hối tiếc cả đời

5 bảo bối 'HỚP HỒN' mọi đàn ông, khiến chàng bị thu phục hoàn hoàn

5 bảo bối 'HỚP HỒN' mọi đàn ông, khiến chàng bị thu phục hoàn hoàn

Trong mắt phái mạnh, phụ nữ quyến rũ nhất là khi có được 4 thứ này.

Xem thêm
Từ khóa:   hôn nhân chuyện gia đình hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 1 giờ 13 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 4 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 5 giờ 28 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 28 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận