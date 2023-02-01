Phụ nữ lấy chồng có người cười, sẽ có kẻ khóc, ghi nhớ 3 SƯỚNG, 3 KHỔ trong hôn nhân ai cũng nên biết

Cái sướng đầu tiên khi lấy chồng đó là có người cùng ăn, cùng ngủ. Khi còn độc thân, bạn làm gì, đi đâu cũng một mình. Khi lấy chồng rồi, ăn cơm sẽ có người ngồi đối diện gắp thức ăn cho, ngủ cũng có người nằm bên cạnh vỗ về những đêm không yên giấc. Bên cạnh đó, còn có một người cùng sẻ chia những buồn vui trong cuộc sống.

Thời còn độc thân, số tiền của bạn kiếm cũng chỉ là của một người nhưng khi lấy chồng, thu nhập sẽ tăng lên vì có người góp sức. Vợ chồng cùng nhau kiếm tiền lo cho gia đình thì đời sống vật chất cũng được nâng cao hơn. Thế nên điều lợi thứ hai khi lấy chồng là có của ăn của để, biết tiết kiệm và không còn vung tiền vào những thứ không đáng.

Khó khăn cũng có người tâm sự

Khi cô đơn, khó khăn, bạn sẽ có một người bên cạnh vỗ về an ủi. Họ sẽ giúp bạn nhận ra điều tốt xấu và điều gì không nên làm. Những lúc như vậy, bạn sẽ cảm thấy an tâm và có động lực để tiếp tục thực hiện đam mê, công việc của mình.

3 cái khổ

Ảnh minh họa: Internet

Hạn chế nhiều mối quan hệ vì không có thời gian

Hầu hết đàn bà có gia đình thường hạn chế nhiều mối quan hệ vì không có thời gian. Quỹ thời gian của bạn đã dành hết cho gia đình, chăm chồng lo con nên không thể gặp bạn bè thường xuyên. Vì vậy mà bạn đánh mất nhiều mối quan hệ tốt đẹp của mình.

Không được tự do làm điều mình thích

Khi còn độc thân, bạn bay nhảy, thực hiện đam mê thỏa thích, không ai ngăn cản. Tuy nhiên khi lấy chồng rồi, bạn phải sống có trách nhiệm, toàn tâm toàn ý lo cho gia đình nhỏ của mình. Thậm chí có nhiều người phụ nữ còn bị chồng cấm, không cho đi làm mà chỉ muốn vợ ở nhà nội trợ. Vì vậy nhiều ước mơ của phụ nữ còn dang dở.

Quỹ thời gian của bản thân phải phân chia sao cho hợp lý

Khi đã là người phụ nữ của gia đình, bạn phải sống có trách nhiệm và hoàn thành tốt nghĩa vụ của mình. Bạn phải biết phân chia thời gian hợp lý để quán xuyến nhà cửa, chăm chồng chăm con và lo cho bản thân. Thậm chí còn phải quan tâm đến gia đình bên chồng. Có thể nói làm vợ là nghề khó nhất trên đời, không lương, không thưởng mà còn bị chỉ trích mỗi khi làm sai điều gì đó.

Thế nên phụ nữ phải thật sự sẵn sàng rồi hãy bước vào hôn nhân, đừng yêu vội cưới vàng mà hối tiếc cả đời