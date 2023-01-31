Bí thuật phòng the đỉnh cao của Hoàng hậu xuất thân từ kỹ nữ, đánh bại nghìn phi tần khiến Hán Thành Đế điên đảo

Phụ nữ yêu 31/01/2023 11:23

Bí thuật mà Triệu Phi Yến vẫn luôn sử dụng đó là “súc âm công”. Đây là một loại bí thuật luyện tập co giãn “cô bé”, vận khí công vào bên trong giúp âm đạo nhỏ hẹp lại.

Tương truyền nàng kỹ nữ Triệu Phi Yến sở hữu thân hình mảnh mai, mong manh tựa như chim yến, có tài múa hát cực kỳ điêu luyện. Nàng xuất thân từ lầu xanh, danh phận không mấy trong sạch và đã qua tay rất nhiều nam nhân. Ấy vậy mà nàng vẫn được hoàng đế sủng ái, không chỉ say mê mà còn tấn phong làm Hoàng hậu khiến nhiều người đố kỵ. 

Bí thuật phòng the đỉnh cao của Hoàng hậu xuất thân từ kỹ nữ, đánh bại nghìn phi tần khiến Hán Thành Đế điên đảo - Ảnh 1
Triệu Phi Yến, còn gọi Hiếu Thành Triệu Hoàng hậu, là hoàng hậu thứ hai của Hán Thành Đế Lưu Ngao - vị Hoàng đế thứ 12 của triều đại nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài xinh đẹp và khả năng đàn ca hát xướng, mỹ nhân còn khiến hoàng đế điêu đứng với kỹ năng phòng the điêu luyện. Bí thuật mà Triệu Phi Yến vẫn luôn sử dụng đó là “súc âm công”. Đây là một loại bí thuật luyện tập co giãn “cô bé”, vận khí công vào bên trong giúp âm đạo nhỏ hẹp lại. Cũng vì vậy mà hoàng đế say mê, mỗi lần lâm trận đều giống như khám phá vùng đất mới.

Việc tập luyện bí kỹ này không hề đơn giản. Đòi hỏi người luyện phải vừa điều khiển các cơ âm đạo vừa phải kết hợp với nhịp điệu của khí công. Làm như vậy mới đạt được kết quả nhanh nhất, tốt nhất.

Để luyện tập được bí thuật này, Triệu Phi Yến đã buộc dải lụa dài, tập chuyển động từ phần eo trở xuống, còn nửa thân trên bất động. Bên cạnh đó nàng còn luyện tập thêm “bế khí chỉ tức”, nín thở một hơi thật sâu. Khi kết hợp hai bài tập này với nhau, Hoàng hậu kỹ nữ đã khiến “cuộc vui” của mình thêm phần thú vị.

Bí thuật phòng the đỉnh cao của Hoàng hậu xuất thân từ kỹ nữ, đánh bại nghìn phi tần khiến Hán Thành Đế điên đảo - Ảnh 2
Nàng có nhiều bí thuật phòng the khiến vua điên đảo - Ảnh minh họa: Internet

Nhờ bài tập này, Triệu Phi Yến đã điều khiển được các cơ âm đạo co thắt chủ động khiến Hán Thành Đế Lưu Ngao say mê không rời. Ngài lúc nào cũng muốn khám phá mỹ nhân xinh đẹp, tài giỏi mà lảng quên hàng nghìn phi tần khác ở bên cạnh mình.

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