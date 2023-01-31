Chỉ cần áp dụng 3 chiêu 'cực phũ' này khi lên giường, phụ nữ thông minh ắt khiến chàng đắm đuối không rời, tiểu tam dù muốn cũng chẳng thể chen chân

Phụ nữ yêu 31/01/2023 08:21

Muốn có hôn nhân hạnh phúc, chẳng cần giữ chồng vẫn ngoan, chung thủy cả đời, phụ nữ thông minh chỉ cần biết dùng chiêu "cực phũ" này khi lên giường là đủ.

1. Buộc chàng phải “dạo đầu”

Dù đã là vợ chồng nhưng phụ nữ đừng vì thế mà cố nhẫn nhịn, chịu thiệt thòi trong cuộc yêu. Hãy nhớ, muốn đời sống gối chăn viên mãn, tình dục hòa hợp cần nhất chính là sự thỏa mãn giữa đôi bên, sự hạnh phúc, mãn nguyện sau mỗi cuộc yêu.

Vậy nên, dù chàng có đòi hỏi, gấp gáp đến mấy phụ nữ khôn ngoan cũng đừng bao giờ dễ dàng cho chàng bỏ qua màn dạo đầu. Hãy để chàng hiểu rằng “có làm thì mới có ăn”, nếu không đủ kiên nhẫn, không đủ chân thành thì sẽ không được tận hưởng những đê mê mật ngọt sau đó. 

Chỉ cần áp dụng 3 chiêu 'cực phũ' này khi lên giường, phụ nữ thông minh ắt khiến chàng đắm đuối không rời, tiểu tam dù muốn cũng chẳng thể chen chân - Ảnh 1
Sau cánh cửa phòng ngủ phụ nữ đừng dại làm mèo, bởi đàn ông sẽ phát cuồng nếu bạn là 'hổ dữ' khi lên giường - Ảnh minh họa: Internet

2. Ngoan khi đứng, hư khi nằm

Ngày thường phụ nữ có thể ngoan ngoãn làm cô mèo bé bỏng ở bên chồng. Bạn càng dịu dàng e ấp, càng ngọt ngào âu yếm đàn ông càng chết mê chết mệt người vợ tinh tế, ôn nhu của mình.

 

Vậy nhưng, sau cánh cửa phòng ngủ phụ nữ đừng dại làm mèo, bởi đàn ông sẽ phát cuồng nếu bạn là “hổ dữ” khi lên giường. Ngoan khi đứng, “hư hỏng” khi nằm với việc chủ động “tấn công” hay không ngần ngại đưa ra những đòi hỏi ắt sẽ khiến chàng phát cuồng vì bạn. 

Chỉ cần áp dụng 3 chiêu 'cực phũ' này khi lên giường, phụ nữ thông minh ắt khiến chàng đắm đuối không rời, tiểu tam dù muốn cũng chẳng thể chen chân - Ảnh 2
Chàng sẽ lao vào bạn như mãnh hổ vồ mồi, đúng như câu nói 'tiểu biệt thắng tân hôn' Ảnh minh họa: Internet

3. Bỏ đói chàng

Phụ nữ hãy biết từ chối trước đề nghị thân mật của chồng, đừng mặc định chỉ cần chồng muốn là sẽ chiều anh ấy. Bởi lẽ, nếu dễ dàng được thỏa mãn khi có ham muốn, đàn ông sẽ không biết cảm giác “thèm” được gần vợ là gì.

Hãy thử nói không, hãy bỏ đói chàng vài ngày để anh ấy càng khát khao có được bạn hơn. Dám chắc, sau vài ngày bị “bỏ đói” chàng sẽ lao vào bạn như mãnh hổ vồ mồi, đúng như câu nói “tiểu biệt thắng tân hôn”.

Chỉ cần áp dụng 3 chiêu cực phũ trên bạn ắt sẽ trở thành nữ thần trong lòng chàng. Gái lạ có dâng tận miệng chồng cũng lắc đầu mà về với người vợ quyến rũ chết người của mình.

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