3 bí quyết phòng the phụ nữ nhất định phải thuộc lòng để khiến chàng bị “thiêu rụi” khi lên giường, muốn quên cũng không được.

Dù gái lạ có dùng trăm phương nghìn kế để dụ dỗ chàng cũng quyết liệt từ chối để về với bạn.

Chào ngày mới bằng cuộc yêu nóng bỏng

Chỉ phụ nữ khờ dại mới nghĩ rằng chuyện ấy chỉ nên diễn ra vào buổi tối, bởi thực tế buổi sáng mới là thời điểm chàng muốn được gần gũi vợ nhất. Thế nên, thay vì “đóng khung” thời điểm ái ân bạn hãy rủ rê chàng khởi đầu ngày mới bằng một cuộc yêu nóng bỏng.

Sau một đêm ngon giấc, khi thể lực và tinh thần đã phục hồi dám chắc chàng sẽ lao vào bạn như “hổ đói vồ mồi”. Từ đấy, chàng ắt sẽ chết mê chết mệt, nghiện vợ không rời. Dù gái lạ có dùng trăm phương nghìn kế để dụ dỗ chồng cũng quyết liệt từ chối để về với bạn.



Nếu biết cách dẫn dắt cuộc yêu, thẳng thắn hướng dẫn chàng cách để bạn đạt được khoái cảm khi ân ái chàng sẽ càng ghiền bạn không rời - Ảnh minh họa: Internet

Phát ra âm thanh gợi cảm

Phụ nữ có thể ngoan khi đứng nhưng nhất định phải hư khi nằm. Bạn càng cuồng nhiệt, càng biết cách dẫn dắt cuộc yêu bằng hơi thở nóng bỏng, ánh mắt gợi cảm chàng sẽ càng phát cuồng.

Hơn cả, nếu chủ động đòi hỏi, thẳng thắn hướng dẫn chàng cách để bạn đạt được khoái cảm khi ân ái chàng sẽ càng ghiền bạn không rời.

Phụ nữ có thể ngoan khi đứng nhưng nhất định phải hư khi nằm. Ảnh minh họa: Internet

Tắm chung sau cuộc yêu

Sau màn ái ân nóng nỏng, sau những giây phút thăng hoa, nếu được cùng người phụ nữ mình yêu ngâm mình trong bồn tắm chàng sẽ thoải mái vô cùng. Vừa được thư giản, vừa có thêm thời gian gần gũi bạn thêm lần nữa chính là chất keo gắn kết tình cảm lứa đôi hoàn hảo nhất.

Vậy nên, phụ nữ đừng ngần ngại tắm chung với đối phương, cũng đừng ngại dành cho chàng những cử chỉ thân mật bởi dù không nói ra những đàn ông nào cũng chết mê chết mệt nếu được vợ chiều như thế.

Không phải kẻ thứ ba, đây là SÁT THỦ ‘thầm lặng’ phá hoại hôn nhân, tan cửa nát nhà như chơi Dưới đây là những điều khiến hôn nhân đổ vỡ, còn kinh khủng hơn cả việc có kẻ thứ ba chen vào, vợ chồng nên biết để tìm cách “giải cứu” mối quan hệ của mình.

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