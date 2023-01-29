Đàn bà khôn ngoan không nhớ QUÁ LÂU 5 lời "ngọt ngào mà man trá" này của đàn ông

Phụ nữ yêu 29/01/2023 12:38

Hãy cứ để thời gian chứng minh tất cả, lòng người sâu rộng ra sao cứ để mọi biến cố của cuộc đời phơi bày.

"Anh hứa sẽ không yêu ai khác ngoài em"

 

Ở một thời điểm nào đó, những lời đàn ông nói với bạn là thật. Nhưng khi trải qua năm dài tháng rộng, những lời hứa hẹn đó có thể chẳng còn chút giá trị. Đó là điều vô cùng bình thường. Thế nên phụ nữ khôn ngoan đừng tự dìm chết mình trong những điều ngọt ngào đó.

Đàn bà khôn ngoan không nhớ QUÁ LÂU 5 lời 'ngọt ngào mà man trá' này của đàn ông - Ảnh 1
Đàn bà khôn ngoan không tin những lời đường mật của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Hôm nay họ có thể yêu bạn nhất nhưng sau này chưa chắc bạn là người duy nhất trong trái tim họ. Vì vậy hãy cứ để thời gian chứng minh tất cả, lòng người sâu rộng ra sao cứ để mọi biến cố của cuộc đời phơi bày.

"Anh có thể nuôi em được, em không cần phải lo lắng"

Đàn bà khôn ngoan không nhớ QUÁ LÂU 5 lời 'ngọt ngào mà man trá' này của đàn ông - Ảnh 2
Phụ nữ đừng trông chờ vào việc đàn ông nuôi mình - Ảnh minh họa: Internet

Hôm nay, anh ấy có thể nuôi bạn, cho bạn cuộc sống đủ đầy nhất. Nhưng sau này, chưa chắc anh ấy còn đủ sức và sự rộng lượng để nuôi mãi một người ăn không ngồi rồi. Thế nên phụ nữ trong hôn nhân đừng trông chờ vào việc đàn ông nuôi mình. Mà hãy tự làm việc để nuôi bản thân, còn những lời đàn ông nói chỉ nên nghe cho vui chứ đừng nên tin.

"Anh chưa bao giờ làm điều có lỗi với em"

Đàn bà khôn ngoan không nhớ QUÁ LÂU 5 lời 'ngọt ngào mà man trá' này của đàn ông - Ảnh 3
Đàn ông ai cũng đã từng nói dối bạn - Ảnh minh họa: Internet

Con người chẳng ai hoàn hảo, chẳng ai có thể đứng vững trước những cám dỗ. Nếu người đàn ông đó nói chưa bao giờ làm điều có lỗi với bạn, có lẽ họ đang lừa dối. Người đàn bà khôn ngoan hãy tin vào những gì mình thấy, đừng tin vào những gì mình nghe. Muốn hạnh phúc, đừng nghe quá nhiều lời ngọt ngào từ người đàn ông.

"Anh sẽ không để em phải thất vọng"

Đàn bà khôn ngoan không nhớ QUÁ LÂU 5 lời 'ngọt ngào mà man trá' này của đàn ông - Ảnh 4
Phụ nữ đừng tin tưởng quá mức mà thiệt thân - Ảnh minh họa: Internet

Những lời hứa hẹn của đàn ông chỉ nên nghe cho vui, đừng nên tin tưởng tuyệt đối. Phụ nữ khi bước vào hôn nhân hãy hiểu rằng càng hy vọng sẽ càng thất vọng. Do đó, hãy chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rằng ai rồi cũng sẽ thay lòng.

4 kiểu đàn ông CỰC PHẨM, phụ nữ lấy về sẽ được nuông chiều như bà hoàng, sung sướng cả đời!

4 kiểu đàn ông CỰC PHẨM, phụ nữ lấy về sẽ được nuông chiều như bà hoàng, sung sướng cả đời!

Phụ nữ lấy chồng, nếu lấy được người đàn ông có những phẩm chất này ắt sẽ có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, chồng quấn vợ như sam, nửa bước không rời.

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Từ khóa:   hôn nhân gia đình chuyện gia đình

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