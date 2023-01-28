Người đàn bà khôn ngoan nên nhận ra những dấu hiệu của chồng sắp bước chân vào con đường ngoại tình. Theo nghiên cứu, đàn ông bị nghiện mạng xã hội có khả năng "nghiêng ngả" cao. Vì trên mạng xã hội có rất nhiều cám dỗ, môi trường này giúp họ giao lưu tìm hiểu nên có nhiều rủi ro "vụng trộm". Chỉ cần nhìn thấy người hợp mắt mình có thể dễ dàng nói chuyện, nhắn tin qua lại và dễ dẫn đến việc ngoại tình.

Khủng hoảng theo độ tuổi

Có những độ tuổi, giai đoạn đàn ông rơi vào khủng hoảng. Ví dụ như thất nghiệp, thất bại và đánh mất tất cả những thứ mình đã gầy dựng bao nhiêu lâu nay. Điều này khiến họ dễ rơi vào vòng tay người khác chỉ cần một lời nói ngọt ngào và dễ nghe. Thế nên vợ đừng lơ là mà bỏ rơi chồng trong giai đoạn khó khăn này.

Có những độ tuổi, giai đoạn đàn ông rơi vào khủng hoảng. Ảnh minh họa: Internet

Vợ mang thai

Khi vợ mang thai, đàn ông không được đáp ứng nhu cầu nên rất dễ ngoại tình. Họ không kiềm chế được bản thân nên đành lén lút làm chuyện bậy bạ sau lưng vợ. Họ không thể “ngủ chay” quá lâu mà sẽ tìm mọi cách để cân bằng nhu cầu của mình.

Vợ chồng thường xuyên cãi nhau

Khi vợ chồng cãi nhau quá lâu sẽ dẫn đến tình trạng chồng chán vợ. Họ không muốn trở về ngôi nhà của mình sau giờ tan làm, không muốn tâm sự, nói chuyện với vợ nữa. Những điều này dần dần khiến mối quan hệ hôn nhân dần trở nên bế tắc và vô tình đẩy chồng vào vòng tay người khác lúc nào không hay.

Khi đàn ông có tiền và có quyền

Có câu “đo lòng dạ đàn bà khi nghèo khó, thấu hiểu lòng dạ đàn ông lúc giàu sang”. Khi đàn ông có tiền và quyền lực trong tay, bạn khó lòng nào mà giữ được trái tim lẫn thể xác của họ. Một phần là vì ở bên cạnh họ có quá nhiều cám dỗ. Hai là vì họ tự cho mình cái quyền được có nhiều người đàn bà khác ngoài vợ để thỏa mãn bản thân.

Khi đàn ông có tiền và quyền lực trong tay, bạn khó lòng nào mà giữ được trái tim lẫn thể xác của họ. Ảnh minh họa: Internet

Khi vợ chồng xa nhau quá lâu

Việc vợ chồng ở xa nhau quá lâu cũng dẫn đến tình trạng đàn ông ngoại tình. Vì không được gần gũi vợ nên đàn ông cảm thấy chán và tìm người khác bầu bạn là chuyện bình thường. Thế nên vợ khôn ngoan hãy để ý đến giai đọan này, đừng để bản thân bị "cắm sừng" lúc nào không hay.

Khi đàn ông cảm thấy bản thân thua kém vợ

Khi cảm thấy bản thân thua kém vợ, đàn ông sẽ trở nên tự ti. Họ muốn tìm người khác yếu thế hơn để chứng tỏ bản lĩnh của mình. Đàn ông vốn trọng sĩ diện nên sẽ không cho phép bất cứ ai hơn mình, đặc biệt là vợ. Thế nên đàn bà khôn ngoan đừng hơn thua với chồng, hãy biết cư xử khôn khéo để giữ lửa hôn nhân.