4 kiểu đàn ông CỰC PHẨM, phụ nữ lấy về sẽ được nuông chiều như bà hoàng, sung sướng cả đời!

Một người đàn ông yêu thật lòng sẽ luôn biết cách trân trọng bạn đời, luôn xem bạn là ưu tiên hàng đầu, cố gắng dành những điều tốt đẹp nhất cho người phụ nữ mình yêu.

Muốn biết đàn ông có yêu thương mình hay không, phụ nữ đừng dùng tai để nghe lời đường mật mà hãy dùng mắt để nhìn những gì họ làm cho mình.

Chàng sẽ chẳng vì sĩ diện hảo mà quát nạt hay ra vẻ ta đây với vợ trước mặt bạn bè. Nhún nhường, yêu chiều và dành ưu tiên cho vợ chính là dấu hiệu đàn đàn ông chung thủy, cả đời chỉ biết mỗi vợ.



Đàn ông thương vợ luôn đủ tinh tế để nhận ra những điều khác lạ nơi bạn đời - Ảnh minh họa: Internet

Sâu sắc, không vô tâm

Phụ nữ lấy chồng, sợ nhất chính là lấy phải người chồng vô tâm. Họ chẳng hề đoái hoài đến gia đình, mặc vợ mệt mỏi khổ cực đến mấy cũng chẳng bận tâm.

Chỉ biết nghĩ cho bản thân, gia đình mình mà để vợ phải cô đơn trong cuộc hôn nhân của cả hai chính là chân dung người chồng chỉ biết làm khổ vợ con.

Ngược lại, nếu chàng luôn đủ tinh tế để nhận ra những điều khác lạ, những áp lực mệt nhọc vợ đang chịu đựng mà hỏi han, an ủi thì anh ấy chính là người chồng “vàng mười”. Lấy được người chồng như thế, cả đời phụ nữ sẽ chẳng cần học cách giữ chồng.



Họ làm việc cật lực chính là vì không muốn vợ con phải chịu khổ - Ảnh minh họa: Internet

Có chí tiến thủ

Phụ nữ có thể lấy người đàn ông nghèo khó làm chồng nhưng người đàn ông ấy nhất định phải có chí tiến thủ. Không chỉ khiến cuộc sống đủ đầy vật chất, sự nghiệp thăng tiến, người chồng chăm chỉ siêng năng còn là tấm gương để con cái noi theo.

Họ làm việc cật lực chính là vì không muốn vợ con phải chịu khổ, muốn vợ con được sung sướng an nhàn, khiến vợ có thể tự hào về mình.



Chàng hiểu rằng, làm vợ buồn, làm vợ rơi nước mắt thì đấy chính là lỗi của mình - Ảnh minh họa: Internet

Bao dung

Một người đàn ông yêu thật lòng sẽ luôn chủ động nói lời xin lỗi mỗi khi cãi nhau. Dù không hề sai, dù chẳng làm điều gì có lỗi họ vẫn nhún nhường để giữ hòa khí, để vợ chồng không vì mâu thuẫn mà rạn nứt tình cảm.

Chàng hiểu rằng, làm vợ buồn, làm vợ rơi nước mắt thì đấy chính là lỗi của mình. Một người đàn ông bao dung, chấp nhận bỏ qua cho sự vô lý của vợ là bởi họ đã yêu cô ấy quá nhiều, yêu vợ hơn cả bản thân mình.