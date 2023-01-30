Cuộc đời đàn bà muốn hạnh phúc: 3 điều không giải thích, 3 loại người không để tâm

Cuộc đời phụ nữ nếu nắm vững những điều này, hạnh phúc sẽ tự tìm đến, vận mệnh có xấu đến mấy cũng tự khắc an yên.
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Không nói về cuộc sống của mình
Cuộc đời của bạn thì tự bạn biết. Bạn không có nghĩa vụ phải đi giải thích về tính cách cũng như những gì bạn làm. Họ không có quyền để buộc bạn phải làm điều đó. Thế nên hãy sống cuộc đời mình muốn, đừng tốn nhiều công sức để giải thích.
Người thương bạn sẽ tự hiểu, người không thương bạn, có giải thích cũng chẳng thể nào thay đổi được. Sống ở đời có nhiều loại người khác nhau. Bạn không thể làm hài lòng được hết mọi người. Có người thích cũng có người ghét bạn, vì vậy cứ lơ đi mà sống, đừng bận tâm, đừng giải thích dài dòng.
Không nói về nhan sắc
Nếu không xinh đẹp, muốn phẫu thuật để đẹp hơn, hãy tự kiếm tiền và thực hiện. Đừng giải thích quá nhiều với người khác rằng bạn phải như thế này như thế kia. Đừng để những lời châm chọc của người khác khiến bạn buồn lòng. Miệng lưỡi thế gian, chín người mười ý, biết đường đâu mà làm vừa lòng hết thảy.
Vì vậy hãy tôn trọng bản thân, đừng nói quá nhiều về con người mình cho người khác biết. Nhất là ngoại hình, nhan sắc. Đẹp tự nhiên cũng đừng nên khoe khoang, đẹp nhân tạo cũng để tự mình biết. Từ chối những câu hỏi về nhan sắc, ngoại hình là cách giúp bạn sống hạnh phúc hơn. Người khác cũng không có cơ hội tổn thương bạn.
Không xin lỗi nếu không sai
Nếu mình sai hãy chân thành xin lỗi. Còn nếu bản thân không sai thì đừng nên cúi đầu trước bất cứ ai. Bạn cũng có lòng tự tôn của chính mình, đừng tự chà đạp bản thân trước mặt người khác. Người có lỗi với mình, hãy đợi lời xin lỗi của người đó. Đừng tự nhận lỗi chỉ để duy trì một mối quan hệ.
3 loại người đừng để tâm
Người nói xấu sau lưng mình
Kiểu người này tốt nhất đừng nên qua lại, nói chuyện. Và tất nhiên nếu họ có rời khỏi cuộc đời bạn thì cũng không có gì đáng tiếc cả. Người đã không tốt, cách duy nhất là bạn nên tiễn họ đi khỏi cuộc đời mình càng sớm càng tốt. Bên cạnh đó hãy phớt lờ những lời họ nói cũng như sự xuất hiện của họ trước mặt bạn. Những kiểu người như thế này càng tránh xa càng tốt.
Người dối lừa mình
Người phản bội mình, bỏ đi đừng tiếc rẻ. Vốn dĩ họ không hề trân trọng mối quan hệ này thì bạn còn tiếc làm gì cho uổng công vô ích. Vì vậy những lời họ nói, những việc họ làm, tốt nhất bạn nên bỏ ngoài tai, đừng đặt vào lòng. Sống ở đời, người tốt đến với mình thì hãy biết trân trọng, người không tốt thôi bỏ đi đừng tiếc nuối.
Người không còn nhớ mình
Dù mối quan hệ này có sâu đậm đến đâu, nhưng người ấy đã không nhớ, bạn cũng đừng tự hành hạ mình. Đừng vì một người mà khiến cuộc sống của mình dừng lại mãi không tiến lên. Đừng vì một người mà khiến con tim không còn thổn thức.