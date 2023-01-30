4 thứ "khác người" phụ nữ nghĩ xấu nhưng là ‘chất gây nghiện’ khiến đàn ông rung động cả đời

Người đàn bà khôn ngoan nên biết đòi hỏi quyền lợi từ chồng để được yêu thương. Bạn đừng chọn cuộc sống cam chịu, chồng muốn sao cũng được. Phụ nữ nên biết bảo vệ bản thân và đòi hỏi những thứ tốt cho mình. Đừng nghĩ việc đòi hỏi là xấu, cũng đừng nghĩ đòi hỏi quá nhiều sẽ khiến chồng khó chịu. Đôi khi bạn cũng phải biết lên tiếng nói về những điều mình mong muốn để chồng thấu hiểu hơn.

Việc đòi hỏi chồng quan tâm đến mình không phải là điều sai trái. Cũng không phải là điều gì quá to tát mà là trách nhiệm của cánh mày râu, bạn chỉ nhắc để anh ấy nhớ nghĩa vụ của mình mà thôi. Có nhiều người đàn ông cho rằng phụ nữ khó hiểu, thế nên bạn phải lên tiếng để chồng hiểu rõ lòng dạ của vợ hơn.

Đừng nghĩ tiêu tiền của chồng là xấu, đôi khi đàn ông lại cảm thấy tự hào vì vợ tiêu tiền của mình. Cánh mày râu thường có suy nghĩ sẽ cố gắng làm việc để cho vợ con cuộc sống đủ đầy nhất. Họ sợ vợ con ăn mặc thiếu thốn, không bằng người ta. Thế nên có nhiều người nghĩ vợ tiêu đồng tiền của mình là điều diễm phúc chứ chẳng phải là gì quá xấu hổ.



Phụ nữ tiêu tiền của chồng nhưng đừng quá phụ thuộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên vợ khôn ngoan đừng suốt ngày ngửa tay xin tiền chồng. Đừng quá phụ thuộc vào tiền của đàn ông kẻo bị xem thường.

Dựa dẫm vào chồng

Trời sinh đàn ông ra là để che chở đàn bà, vì vậy phái yếu hãy dựa vào chồng khi có cơ hội. Đừng quá cố gắng gồng mình mạnh mẽ, gánh vác mọi thứ, sống cam chịu mà không cho chồng biết. Nếu mệt mỏi, khó khăn quá hãy dựa vào bờ vai của chồng để có động lực tiếp tục làm tốt công việc của mình. Đừng nghĩ việc dựa dẫm vào chồng là điều xấu hổ. Cũng đừng chọn cách sống cam chịu mà đày ải bản thân.

Biết nịnh chồng



Phụ nữ nên biết nịnh để được chồng yêu thương - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà nịnh chồng không có gì là sai. Đôi khi nịnh nọt chồng một chút cũng giúp cho anh ấy yêu thương và nâng niu bạn nhiều hơn. Khi dành cho chồng những lời khen hoặc câu nói ngọt ngào, anh ấy sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc và yên tâm công tác, nỗ lực để cho vợ con một cuộc sống đủ đầy nhất có thể.