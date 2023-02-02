Vợ khôn nên biết cách nói những câu “hư nhưng không hỏng” này để chồng say mê cả đời, không bao giờ tòm tem của lạ bên ngoài

Phụ nữ yêu 02/02/2023 07:05

Nhân tình hơn vợ ở chỗ biết dùng mọi cách để lấy lòng đàn ông. Và đặc biệt cô ta luôn nói những lời có cánh để “bỏ bùa” người đàn ông đó. Vì thế, đôi khi vợ nên nói những câu này để chồng không bao giờ rời xa bạn.

“Anh lúc nào cũng quyến rũ”

Ít người vợ nào nói được câu này. Có lẽ vì sống chung lâu năm, người ta ngại nói những câu sến súa với nhau. Tuy nhiên vợ hãy tập nói đúng lúc để đàn ông cảm thấy thỏa mãn. Lâu lâu dành cho anh ấy vài lời khen về body, cách ăn mặc hay gương mặt sẽ khiến chàng say mê bạn.

Vợ khôn nên biết cách nói những câu “hư nhưng không hỏng” này để chồng say mê cả đời, không bao giờ tòm tem của lạ bên ngoài - Ảnh 1
Khen chồng quyến rũ là tuyệt chiêu để níu giữ trái tim anh ấy - Ảnh minh họa: Internet

Một người vợ thông minh sẽ không nói lời chê bai trước mặt chồng. Họ luôn khôn khéo dành cho chồng những câu nói dễ chịu nhất. Đây cũng là cách khôn ngoan để giữ chân chồng bên mình suốt đời. Dù chồng có đi đâu cũng sẽ cảm thấy nhớ những lời khen đó của vợ và không lạc bước.

“Anh giỏi quá”

Tình dục là điều không thể thiếu trong hôn nhân. Vợ chồng có yêu thương, hòa hợp với nhau hay không phụ thuộc rất lớn vào chuyện chăn gối. Vì vậy khi "yêu”, vợ hãy khôn khéo dành cho chồng những lời khen.

Vợ khôn nên biết cách nói những câu “hư nhưng không hỏng” này để chồng say mê cả đời, không bao giờ tòm tem của lạ bên ngoài - Ảnh 2
Phụ nữ hãy dành cho chồng những lời khen có cánh khi làm chuyện ấy - Ảnh minh họa: Internet

Nếu nghe được, chắc chắn họ sẽ rất vui và cảm thấy tự hào. Thế nên phụ nữ đừng tiếc lời khen. 

“Lấy được anh, em thấy mình rất may mắn”

Kết hôn lâu, tình cảm vợ chồng trở nên nhạt nhẽo, chẳng còn chút thi vị. Vì vậy phụ nữ hãy thêm gia vị cho cuộc hôn nhân của mình. Đừng mãi chạy theo cơm áo gạo tiền mà đánh mất đi sự lãng mạn.

Vợ khôn nên biết cách nói những câu “hư nhưng không hỏng” này để chồng say mê cả đời, không bao giờ tòm tem của lạ bên ngoài - Ảnh 3
Phụ nữ cần học cách làm cho hôn nhân của bạn thêm màu sắc - Ảnh minh họa: Internet

Nếu muốn chồng suốt đời ở bên mình, bạn đừng ngại nói “lấy anh là điều hạnh phúc và may mắn nhất cuộc đời em”. Nghe bạn nói câu này, anh ấy sẽ vô cùng tự hào. 

“Chuyện này chỉ có anh mới làm được”

Đây là câu nói một lần nữa khẳng định vai trò của người đàn ông trong gia đình. Vợ nên khôn khéo khen ngợi chồng để được anh ấy giúp đỡ. Đừng chuyện gì cũng ôm vào người, đừng chuyện gì cũng tự gánh vác. Bạn nên nhớ có những chuyện phải làm nũng một chút để chồng giúp.

Vợ khôn nên biết cách nói những câu “hư nhưng không hỏng” này để chồng say mê cả đời, không bao giờ tòm tem của lạ bên ngoài - Ảnh 4
Vợ phải tạo cơ hội để chồng chứng minh bản lĩnh của mình - Ảnh minh họa: Internet

Có những việc mà cả hai cùng nhau làm sẽ giúp tình cảm vợ chồng gắn bó và nồng nhiệt hơn. Kể cả việc nuôi dạy con cái, bạn nên cho anh ấy biết đó không phải là trách nhiệm của một mình bạn. Mà đây là sản phẩm tình yêu của cả hai và nhất định cả vợ lẫn chồng đều phải có trách nhiệm. 

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Từ khóa:   Hôn nhân chuyện gia đình phụ nữ và hôn nhân

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