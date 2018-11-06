Sau ngoại tình: Đàn ông rồi sẽ muốn trở về, đàn bà lại chỉ muốn ra đi

Phụ nữ yêu 06/11/2018 05:30

Đàn bà dần thấy rằng bao năm tháng mòn mỏi đợi chồng đổi thay, cũng nào bằng giây phút họ gặp đúng người cho họ hy vọng. Thứ mộng tưởng của đàn bà ngoại tình dù có vô lý chắc cũng vì niềm tin dần được nuôi dưỡng từ một người đàn ông xa lạ như thế...

Đàn ông ngoại tình thường muốn nhiều hơn một người đàn bà chịu ở bên. Nhân tình cho đàn ông cảm giác yêu đương thời trai trẻ, níu đàn ông bằng dịu dàng mềm mỏng. Nhân tình hơn vợ, chắc là thứ cảm giác đàn ông không thể tìm ở người bạn đời của mình. Mà đàn ông đã chán cảnh hôn nhân thì lại dễ thèm cảm giác này. Đôi khi chỉ là muốn mình trẻ lại, đắm mình vào thứ yêu đương không ràng buộc trách nhiệm mà vẫn mãnh liệt, vẫn đầy khao khát chinh phục.

Nhưng đàn ông ngoại tình thường ít khi từ bỏ gia đình. Thứ đàn ông cần nhất khi đã có sự nghiệp danh vọng chính là sự ổn định. Họ có đủ can đảm để ngoại tình, lén lút che đậy, vụng trộm bất chấp. Nhưng họ sẽ không đủ dũng cảm để đánh đổi vợ con và danh dự để chỉ có một mối tình chỉ có hào nhoáng vui chơi. Ngoại tình với đàn ông đôi khi chỉ là một trò chơi. Đến khi họ biết mình ham chơi, họ sẽ muốn quay về. Rồi sau đó, hối hận là thật, thành tâm đổi thay cũng là thật. Chỉ là, sớm hay muộn, có còn kịp hay không.

Sau ngoại tình: Đàn ông rồi sẽ muốn trở về, đàn bà lại chỉ muốn ra đi - Ảnh 1
Ngoại tình với đàn ông đôi khi chỉ là một trò chơi - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà ngoại tình lại chỉ muốn duy nhất một chỗ dựa. Đàn ông ngoại tình làm đổ vỡ gia đình, đàn bà ngoại tình chỉ vì lòng dạ đã đổ vỡ. Nếu hỏi vì sao đàn bà ngoại tình thì chắc chỉ duy nhất một lý do, là họ vốn đã thiếu thốn yêu thương và thấu hiểu quá lâu. Đàn bà sẽ không cần một cái cớ nào khác để ngoại tình. Họ chỉ cần một người đàn ông cho họ hy vọng và lòng tin, không để họ bơ vơ lạc lõng. Mà điều đó, họ đợi mãi vẫn không thể nhận từ chồng. Cho đến khi một người đàn ông khác đến…

Đàn bà ngoại tình rồi mới biết thế gian ngoài kia vẫn còn người tốt hơn chồng mình. Họ hiểu rằng nếu không là chồng thì vẫn còn người khác nâng niu yêu thương họ. Nếu không vì họ bao dung phớt lờ hết lỗi sai của chồng thì chồng không thể tốt bằng người đàn ông trân trọng họ hơn. Họ dần thấy rằng bao năm tháng mòn mỏi đợi chồng đổi thay, cũng nào bằng giây phút họ gặp đúng người cho họ hy vọng. Thứ mộng tưởng của đàn bà ngoại tình dù có vô lý chắc cũng vì niềm tin dần được nuôi dưỡng từ một người đàn ông xa lạ như thế.

Sau ngoại tình: Đàn ông rồi sẽ muốn trở về, đàn bà lại chỉ muốn ra đi - Ảnh 2
Đàn bà ngoại tình rồi mới biết thế gian ngoài kia vẫn còn người tốt hơn chồng mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà một khi ngoại tình sẽ không muốn trở về nhà nữa. Vì thứ lôi đàn bà ra khỏi ngôi nhà của mình không là ham muốn mới mẻ hay sa đà cám dỗ. Thứ kéo đàn bà ra khỏi chồng con chính là cảm giác được trân quý và nhìn nhận. Đó mới là điều đàn bà ngoại tình cần nhất. Và họ sẵn sàng đánh đổi một cuộc hôn nhân mòn mỏi để được yêu thương lần nữa. Dù rằng là ngoại tình, dù là sai trái.

Sự khác nhau của đàn ông và đàn bà sau ngoại tình chính là một kẻ muốn về, một người lại chỉ muốn đi. Kẻ tìm về chốn bình yên sau rong chơi, người tìm được điều thiếu thốn mà chẳng thiết trở về. Mà thật ra, đâu có cái giá nào là rẻ cho ngoại tình, dù là với đàn ông hay đàn bà. Đàn ông có thể mất gia đình, đàn bà chắc chắn mất mọi thứ. Nhưng có đáng không, khi đàn ông luôn là người tự ý làm khổ đau đàn bà, còn đàn bà dù là kẻ ra đi cũng gánh toàn mất mát. Để đến cuối cùng, cả đàn ông và đàn bà đều thẩn thờ trước nỗi đau đã gây ra cho những đứa trẻ vô tội của chính mình...

Sau ngoại tình: Đàn ông rồi sẽ muốn trở về, đàn bà lại chỉ muốn ra đi - Ảnh 3
Để đến cuối cùng, cả đàn ông và đàn bà đều thẩn thờ trước nỗi đau đã gây ra cho những đứa trẻ vô tội của chính mình, cho một gia đình đã đổ nát... - Ảnh minh họa: Internet

Và thử hỏi phải chi, đời này đàn ông thủy chung, đàn bà vốn sẽ hạnh phúc. Nếu đàn ông chân tình thiết tha, đàn bà sẽ không muốn ra đi. Đàn ông biết giữ mình, sẽ có nhiều hơn những ngôi nhà hạnh phúc. Hay khi đàn ông biết trân quý người phụ nữ của đời mình, đàn bà cũng nào có ngày đòi yêu thương. Suy cho cùng nếu ta có thể đủ yêu thương một chút, có lẽ sẽ bớt chia ly, bớt đau lòng hơn, phải không?

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