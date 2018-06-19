6 kiểu vợ vĩnh viễn không được tôn trọng, chồng mặc sức ngoại tình, đau khổ không dứt

Phụ nữ yêu 19/06/2018 05:30

Phụ nữ ai cũng mong mình được chồng yêu chiều tôn trọng. Nhưng không phải ai cũng biết mình luôn có thể trở thành 5 kiểu vợ không bao giờ được chồng tôn trọng này!

Phụ nữ quá dễ dãi

Đàn ông luôn thích chinh phục và thử thách. Càng có được quá dễ dàng, họ càng không biết trân trọng. Ngược lại, điều gì càng khó sở hữu, họ càng muốn giữ thật lâu. Vì vậy, phụ nữ càng dễ dàng cho đàn ông cơ hội, dễ dãi để đàn ông có được thì càng khiến đàn ông mau chán. Ngay cả khi có xinh đẹp thế nào, phụ nữ dễ dãi chính là phụ nữ dại nhất.

Phụ nữ nếu muốn được người khác tôn trọng thì nhất định phải trân trọng chính mình trước. Khi bạn biết đúng giá trị của mình, biết mình đắt giá ra sao thì người khác cũng sẽ càng trân quý và muốn có bạn nhiều hơn.

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Phụ nữ nếu muốn được người khác tôn trọng thì nhất định phải trân trọng chính mình trước - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thực dụng, mê vật chất

Phụ nữ nên nhớ, bạn đến với đàn ông vì điều gì, thì rồi họ sẽ rời bỏ bạn vì điều đó. Đàn ông không ngu ngốc, ngược lại họ khôn ngoan hơn phụ nữ nhiều. Đừng nghĩ rằng khi bạn đến với họ vì tiền, họ sẽ cho bạn tình yêu. Ngược lại, họ vẫn cho bạn tiền đó, nhưng chắc chắn sẽ vứt bỏ bạn khi họ muốn. Phụ nữ ham mê vật chất chính là dạng phụ nữ “thấp giá” nhất trong mắt đàn ông. Vì đơn giản, với đàn ông, chỉ cần có tiền để có một người phụ nữ thì quá rẻ.

Vì vậy, đừng tự hạ thấp chính mình chỉ vì tiền. Điều gì mua được bằng tiền, vốn không có hạn sử dụng lâu dài. Và đừng biến mình trở thành một thứ hàng hóa sẽ có ngày hết hạn trong mắt đàn ông như thế.

Bắt cá hai tay

Đàn ông hay phụ nữ, ai cũng cần tình yêu chân thành và chung thủy. Dù đàn ông bao nhiêu tuổi, nhiều bao dung đến thế nào, họ cũng không thể bỏ qua những lần không thủy chung của người phụ nữ họ yêu. Với đàn ông, bị dối lừa bội bạc không chỉ là nỗi đau như phụ nữ, nó còn là sự sỉ nhục, tổn thương lòng tự trọng. Ngay cả khi họ có tha thứ, họ cũng không bao giờ có thể bỏ qua. Đàn ông luôn có sĩ diện cao và không người nào chấp nhận chuyện bị lừa dối.

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Đàn ông luôn có sĩ diện cao và không người nào chấp nhận chuyện bị lừa dối - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ quá lụy tình

Phụ nữ lụy tình luôn không có giá trị trong mắt đàn ông. Không hẳn vì đàn ông xem thường tình cảm quá nhiều của họ, mà vì họ không biết quý trọng chính mình. Giá trị của phụ nữ trong mắt đàn ông tỉ lệ thuận với giá trị chính phụ nữ niêm yết cho bản thân. Nếu phụ nữ xem thường chính mình thì không một người đàn ông nào đánh giá cao họ, và ngược lại.

Vì vậy, phụ nữ càng hy sinh, bất chấp đời mình vì một người đàn ông thì chỉ là phụ nữ dại. Phụ nữ không yêu chính mình được thì cũng không người đàn ông nào yêu nổi họ. Và phụ nữ nên nhớ, đàn ông tốt không thiếu, quan trọng là hãy dứt khoát với một người không xứng đáng với mình. Vì khi bạn day dưa với một người không còn tình, chính bạn hạ thấp giá trị của bản thân, còn mất cả cơ hội hạnh phúc trước mắt.

Phụ nữ có nhu cầu tình dục cao

Phụ nữ kiểu này đàn ông vừa quen biết sẽ đề phòng. Vì phụ nữ dạng này thích trải nghiệm nhiều mới mẻ trong tình dục, dễ vướng ngoại tình. Phụ nữ nên nhớ, thương thế nào, cũng đừng quá dễ dàng với đàn ông. Đàn ông đôi khi sẽ không nghĩ đó là tình yêu đâu, họ chỉ nghĩ bạn quá dễ dãi mà thôi.

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Đàn ông đôi khi sẽ không nghĩ đó là tình yêu đâu, họ chỉ nghĩ bạn quá dễ dãi mà thôi - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ quá mạnh mẽ

Phụ nữ mạnh mẽ là nên nhưng đừng cứng rắn quá mức. Ở cạnh đàn ông, phụ nữ mạnh mẽ quá mức sẽ khiến đàn ông thấy thua thiệt và không trân trọng. Càng bản lĩnh, phụ nữ càng dễ nghĩ cho người khác nhiều hơn, càng khiến đàn ông không còn muốn bảo vệ.

Phụ nữ nên nhớ, yêu ai thì yêu, đừng quên yêu chính mình, trân quý ai cũng đừng, phải quý trọng mình trước. Có như thế thì phụ nữ mới thôi khổ sở vì đàn ông!

Những quái chiêu xoá dấu vết 'ăn vụng' của cánh đàn ông khi ngoại tình

Những quái chiêu xoá dấu vết 'ăn vụng' của cánh đàn ông khi ngoại tình

Cánh đàn ông khi ngoại tình thường vẫn cố giữ phương châm "lương đúng hạn, bạn đúng người" để tránh bị phát hiện. Tuy nhiên, nếu tinh ý chị em vẫn hoàn toàn có thể phát hiện thông qua những quái chiêu thường được anh em sử dụng để "chùi mép" sau:

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