Nếu hiện tại phụ nữ vẫn đang làm những điều này thì cuối đời chắc chắn sẽ hối hận!

Phụ nữ yêu 18/06/2018 05:30

Nếu hiện tại bạn vẫn đang làm những điều này thì đừng trách sao cuối đời lại hối hận!

Phí thời gian với một mối quan hệ tồi tệ

Nhiều phụ nữ vì sợ rời xa cảm giác quen thuộc, sợ cô đơn nên dù biết một mối quan hệ đã hết thời hạn vẫn không thể kết thúc. Để đến rất nhiều năm sau đó, họ mới nhận ra một mối quan hệ đã không thể đem đến cho họ hạnh phúc thì vốn không thể có cái kết tốt đẹp. Và phụ nữ nên lựa chọn một mình hơn là ở bên một người chỉ đem đến cho mình toàn nỗi buồn và thất vọng.

Vì vậy, phụ  nữ nên biết chia tay đúng lúc, biết quý giá thời gian của mình và biết đâu là người xứng đáng để ở bên mình.

Nếu hiện tại phụ nữ vẫn đang làm những điều này thì cuối đời chắc chắn sẽ hối hận! - Ảnh 1
Phụ nữ nên biết chia tay đúng lúc, biết quý giá thời gian của mình và biết đâu là người xứng đáng để ở bên mình - Ảnh minh họa: Internet

Ít quan tâm đến người thân, bạn bè

Phụ nữ ngày nay thường có quá nhiều bận rộn, dành thời gian làm việc, yêu đương. Đến một lúc khi biến cố xảy ra, sự nghiệp có thể không suôn sẻ hay tình yêu rời bỏ ta, ta mới biết bạn bè và gia đình luôn ở bên mà ta lại không nhận ta. Hay có khi ta đau lòng hiểu rằng những người yêu thương ta đó không thể ở bên ta mãi mãi và họ luôn có thể rời bỏ ta bất cứ lúc nào. Khi đó ta mới hiểu, mình đã vô tâm với họ ra sao và đáng lẽ ra ta nên quan tâm và yêu thương họ nhiều hơn.

Phí phạm thời gian cho những điều chưa đủ ý nghĩa

Nếu một ngày của bạn bắt đầu bằng cái ngáp dài, bằng một công việc bạn đã dần chán ghét, bằng những giờ phút shopping không mục đích, bằng những dự định không có tiến triển…thì bạn nên nhìn lại mình muốn gì. Đừng phí phạm thời gian cho những gì bạn đã không còn đam mê và hứng thú. Cũng đừng dành thời giản chỉ để lên kế hoạch và ước mơ mà không thực hiện. Vì đến cuối đời, điều khiến bạn hối tiếc nhất không phải những gì bạn không thể làm mà là chưa từng làm, một lần cũng không thử sức. Mỗi giây mỗi phút trong đời đều đáng giá bằng ý nghĩa, bằng tiền bạc, bằng cả tuổi trẻ quý giá, vì vậy, đừng phí phạm phút giây nào!

Nếu hiện tại phụ nữ vẫn đang làm những điều này thì cuối đời chắc chắn sẽ hối hận! - Ảnh 2
 Mỗi giây mỗi phút trong đời đều đáng giá bằng ý nghĩa, bằng tiền bạc, bằng cả tuổi trẻ quý giá, vì vậy, đừng phí phạm phút giây nào! - Ảnh minh họa: Internet

Sống không lành mạnh

Đừng sống chỉ bằng thức ăn nhanh, mì gói, những ngày không vận động nằm lì trước màn hình, hay bao đêm làm đến tận sáng không màng sức khỏe. Tuổi trẻ, bạn luôn nghĩ mình quá khỏe, quá dẻo dai để hành hạ và bỏ rơi bản thân. Nhưng tuổi trẻ ngắn lắm, rồi tuổi già sẽ ập đến và bạn nghe rõ tiếng kêu cứu của cơ thể, của những hậu quả bạn từng làm với sức khỏe khi mình còn trẻ. Tới lúc đó, có phải sẽ hối hận vì không yêu thương bản thân nhiều hơn không?

Không dành thời gian để du lịch

Những chuyến du lịch luôn cho bạn những trải nghiệm mà sách vở hay internet không bao giờ có được. Bạn sẽ biết về một vùng đất có thể xinh đẹp thế nào, một nền văn hóa có thể đáng tìm hiểu và học hỏi ra sao. Và tuổi trẻ cần những chuyến đi để trau dồi chính mình.

Nếu hiện tại phụ nữ vẫn đang làm những điều này thì cuối đời chắc chắn sẽ hối hận! - Ảnh 3
 Tuổi trẻ cần những chuyến đi để trau dồi chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Làm việc quá nhiều

Công việc và sự nghiệp quan trọng thật nhưng người ta sống trọn vẹn vốn không thể chỉ có công việc. Vì khi đến tận cùng, tiền bạc hay danh vọng cũng không thể bằng một cuộc sống ý nghĩa đủ đầy. Do đó, phụ nữ nên cân bằng thời gian để tận hưởng đủ đầy cuộc sống, đó mới là điều nên làm.

Ngừng học hỏi và kiếm tiền

Điều sai lầm nhất ở phụ nữ chính là ngừng học hỏi và kiếm tiền. Phụ nữ độc thân hay đã lấy chồng cũng đừng quên mình luôn phải trau dồi và tự kiếm ra tiền. Phụ nữ đừng trông chờ quá nhiều vào bất kì ai  ngoài bản thân mình. Chồng hay gia đình cũng không thể chắc chắn bằng chính mình tự cố gắng. Tiền cũng vậy, tiền của mình, tiền tự mình kiếm mới là an toàn tuyệt đối nhất.

Làm công việc mình không thích

Phụ nữ làm việc đừng chỉ vì đồng tiền mà bỏ qua đam mê và sở thích. Người ta làm việc để có tiền là đúng, nhưng vẫn nên chọn công việc mình có đủ đam mê. Khi ấy, đam mê sẽ giúp bạn có tiền, cũng giúp bạn có cuộc sống ý nghĩa hơn. Phụ nữ vẫn nên sống cuộc đời, dành 8 tiếng mỗi ngày để làm công việc mình thích, 8 tiếng cho gia đình mình yêu, và 8 tiếng dành cho chính mình nghỉ ngơi, vậy mới là ý nghĩa.

 

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