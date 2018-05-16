Chồng ngoại tình luôn là nỗi đau lớn nhất của đàn bà có chồng. Dù không ai muốn điều này xảy ra nhưng nếu phải đối mặt, đàn bà phải biết bản thân sẽ trải qua 6 giai đoạn đau lòng này.

Sốc và đau lòng Đây là giai đoạn nhất định phải xảy ra và không người phụ nữ nào có chồng ngoại tình có thể tránh khỏi. Đây cũng là lúc phụ nữ dễ mất bình tĩnh và kiểm soát nhất. Vì vậy mà nhiều người chỉ hành động theo cảm xúc bị phản bội, quá sốc mà đánh ghen, gây sự với chồng và nhân tình. Càng yêu chồng bao nhiêu, lúc này phụ nữ sẽ càng sốc bấy nhiêu. Và không ai có thể bắt người đàn bà bị phản bội phải bình tĩnh được. Đó vốn dĩ là điều không thể và cũng không nên. Lúc này, nếu tức giận, bạn cứ tức giận, muốn khóc bạn cứ khóc, muốn đánh ghen bạn cứ đánh, đàn bà cứ làm bất cứ điều gì để mình có thể thoải mái và bình tĩnh lại đôi chút. Đừng ép mình phải thế này hay thế kia vì trong tình huống này, bạn sẽ không bắt mình phải bình thản được. Đừng ép mình phải thế này hay thế kia vì trong tình huống này, bạn sẽ không bắt mình phải bình thản được - Ảnh minh họa: Internet Từ chối sự thật Qua giai đoạn bất ngờ, bạn sẽ bắt đầu nghi ngờ liệu đây có phải là sự thật không. Yêu thương và tin tưởng chồng bao năm sẽ trỗi dậy. Cũng một phần vì thật lòng bạn đều mong đây không phải là sự thật, thế thì bạn không phải đau buồn nữa. Đây là giai đoạn bạn tự mâu thuẫn với những gì mình nghe hay nhìn thấy với lòng dạ, tình nghĩa vợ chồng. Và trong giai đoạn này, bạn đừng tin hết lời chồng nói, cũng đừng dễ dàng nghe lời người ngoài. Muốn biết có phải là sự thật không, chồng ngoại tình hay bị gài bẫy, cứ tìm hiểu sẽ rõ. Đừng chối bỏ hết sự thật, nếu bạn không tìm ra sự thật, chấp nhận thì không bao giờ có thể giải quyết được chuyện này.

Tức giận Khi đã biết đây rõ ràng rằng chồng phản bội mình, bạn sẽ tức giận với câu hỏi: Tại sao chồng có thể làm vậy với mình? Câu hỏi này sẽ luôn ám ảnh và dày vò bạn rất lâu sau này. Nhưng bạn đừng cố tìm câu trả lời làm gì, vì sẽ không câu trả lời nào của chồng là đúng hay thật lòng nhất. Không phải vì bạn xấu xí hơn nhân tình, cũng không vì bạn đối với họ không đủ tốt. Thay vào đó, hãy hiểu, chồng bạn ngoại tình chỉ là vì anh ấy muốn, vì hôn nhân của cả hai không đủ vững vàng. Và hãy nghĩ rằng hôn nhân có người thứ ba chính là lỗi của cả bạn và chồng. Hãy hiểu, chồng bạn ngoại tình chỉ là vì anh ấy muốn, vì hôn nhân của cả hai không đủ vững vàng - Ảnh minh họa: Internet Mong muốn mọi chuyện như cũ Sau giai đoạn tức giận, bạn sẽ có suy nghĩ liệu mọi chuyện có thể như cũ không, cứ tha thứ cho chồng thì liệu sẽ khác? Đây là giai đoạn níu kéo quá khứ khi biến cố xảy ra. Cũng trong chính giai đoạn này, nhiều người phụ nữ vì quá muốn quá khứ trở lại mà chấp nhận tha thứ mọi điều cho chồng. Đây rõ ràng là lỗi sai nghiêm trọng. Hãy nhìn rõ rằng, chồng đã ngoại tình rồi thì không bao giờ cuộc hôn nhân của hai người sẽ lại như trước. Vết nứt ngoại tình trong hôn nhân luôn tồn tại rất lâu sau này.

Và cũng đừng dễ dàng tha thứ cho chồng, chỉ vì bạn muốn anh ta lại như trước. Bạn muốn tha thứ thì phải xác định rõ lòng dạ của chồng còn lại bao nhiêu, đã bội bạc mấy phần rồi. Điều quan trọng hơn hết chính là bản thân bạn có chấp nhận được người chồng từng phản bội mình? Nếu bạn bỏ qua, hai vợ chồng sẽ làm thế nào để duy trì cuộc hôn nhân này? Và nếu bạn không thể tha thứ, bạn phải làm gì tiếp theo cho mình và con? Đó mới là cách giải quyết vấn đề, thay vì vội vàng bỏ qua mọi chuyện. Suy sụp Tất cả phụ nữ có chồng ngoại tình đều sẽ trải qua giai đoạn này, khi nỗi buồn về sự phản bội quá lớn và ám ảnh, khi không điều gì có thể thay đổi thực tại quá khắc nghiệt phải đối mặt. Bạn sẽ có cảm giác chán nản, mỏi mệt, không thiết tha làm gì, thậm chí là tránh mặt gia đình và bạn bè. Bạn sẽ tuyệt vọng với sự đổ vỡ quá bất ngờ này, cũng khó kiềm chế cảm xúc tiêu cực. Bạn nên tìm đến bạn bè và gia đình để được ủi an và động viên. Đừng ở một mình khi tuyệt vọng hay có suy nghĩ tiêu cực. Dù rằng, đây là những cảm xúc không thể không có nhưng đừng khiến mình trở nên quá bi đát và tự mình tổn hại chính mình. Hãy cố gắng tích cực nhất có thể. Khi nỗi buồn về sự phản bội quá lớn và ám ảnh, khi không điều gì có thể thay đổi thực tại quá khắc nghiệt phải đối mặt - Ảnh minh họa: Internet Chấp nhận sự thật Qua hết những ngỡ ngàng, tức giận, đau lòng, chối bỏ, suy sụp, đây là lúc bạn chấp nhận đứng dậy và đi phải phía trước. Đây cũng là lúc bạn mạnh mẽ và tỉnh táo nhất sau cú sốc quá lớn trong tình cảm. Bạn biết mình phải làm gì, phải nói chuyện với chồng ra sao, phải cùng chồng giải quyết thế nào. Nếu bạn chấp nhận tha thứ, hãy cùng chồng tạo dựng hồi ức mới. Nếu không thể tha thứ, hãy nghĩ về tương lai của bạn và con.

7 lý do không tưởng khiến đàn ông ngoại tình mê mệt chẳng muốn về với vợ con Khi chồng ngoại tình, vợ dại nhất chính là nghĩ chồng phản bội chỉ vì háo sắc hay ham mê của lạ. Thật ra, đó chỉ là 1 trong những nguyên nhân khiến đàn ông lạc đường lạc lối. Sau một người đàn ông ngoại tình luôn có những sự thật phụ nữ không thể ngờ hết!

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