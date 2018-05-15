‘Bùa yêu’ còn không bằng những điều này, khiến chồng một lần cũng không thèm nhìn gái lạ!

Phụ nữ yêu 15/05/2018 05:30

Đàn ông ai cũng có máu trăng hoa, dù là nhiều hay ít. Nhưng chỉ cần phụ nữ biết những tuyệt chiêu này thì cả đời chồng một lần cũng không thèm của lạ!

Phụ nữ làm vợ, dù xinh đẹp, nổi bật hay thông minh thế nào cũng đừng nghĩ chồng không có lúc bị người khác cám dỗ. Phụ nữ làm vợ đẹp vợ khéo thôi chưa đủ, phải còn  là vợ khôn biết giữ chồng bằng những điều sau đây:

Xinh đẹp, gọn gàng

Phụ nữ nhiều người khi đã lấy chồng rồi đều ưu tiên mọi thấy cho gia đình. Đây là lý do họ không còn thời gian chăm sóc cho chính mình. Họ có quá nhiều lý do để trở nên bê bối và không xinh đẹp như thời con gái. Chỉ là, phụ nữ nên nhớ, đàn ông muôn đời đều yêu cái đẹp. Bạn có thể vì họ hy sinh nhan sắc và thanh xuân nhưng không phải đàn ông nào cũng trân trọng điều đó. Phụ nữ, phải yêu thương mình trước khi thương yêu người khác. Nếu bạn không biết chăm sóc mình thì sẽ đến lúc người bạn hết lòng yêu thương cũng không cỏn quý trọng bạn.

‘Bùa yêu’ còn không bằng những điều này, khiến chồng một lần cũng không thèm nhìn gái lạ! - Ảnh 1
Nếu bạn không biết chăm sóc mình thì sẽ đến lúc người bạn hết lòng yêu thương cũng không còn quý trọng bạn - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ biết làm đẹp, giữ thần thái và giá trị của mình không chỉ khiến mình tự tin hơn, mà đây còn là cách để phụ nữ giữ chồng. Đàn ông, có thể vì sắc của phụ nữ bội bạc, cũng có thể vì sắc của phụ nữ mà thủy chung. Phụ nữ đẹp luôn có quà, vì vậy đừng giây phút nào buông lơi nhan sắc của bản thân!

Đảm đang, biết chăm sóc con cái

Đàn ông, dù tài ba hơn người thế nào cũng đều mong muốn có một người vợ biết lo toan cho chồng con. Đàn ông, ai cũng muốn mỗi cuối ngày trở về đều thấy dáng vợ bận rộn với mâm cơm ngon lành, thấy con ngoan ngoãn thông minh đợi mình về.

Phụ nữ khôn ngoan luôn là người khiến chồng hãnh diện về mình và cả con cái. Hy sinh của phụ nữ khôn ngoan chính là khiến chồng trở thành người đàn ông của một gia đình ấm cúng, hạnh phúc. Họ muốn chồng thấy rõ họ và con cái chính là bộ mặt, là lòng tự trọng của chồng trong mắt người khác. Và khi ấy, không người đàn ông nào ngu dại giẫm đạp hay từ bỏ lòng tự trọng của chính mình.

‘Bùa yêu’ còn không bằng những điều này, khiến chồng một lần cũng không thèm nhìn gái lạ! - Ảnh 2
Phụ nữ khôn ngoan luôn là người khiến chồng hãnh diện về mình và cả con cái - Ảnh minh họa: Internet

Độc lập tài chính

Phụ nữ dại chính là tin một câu đàn ông nói rằng cứ ở nhà, anh nuôi. Đúng là nhiều người đàn ông đủ sức cho vợ cuộc sống dư dả chẳng cần phải làm gì. Nhưng điều quan trọng không phải là liệu bạn ở không, xài tiền chồng mỗi ngày thì anh ta sẽ nghĩ bạn thế nào, tiếng nói của bạn trong nhà rồi sẽ ra sao?

Trong khi, cuộc sống mỗi ngày đều đổi thay, chồng mỗi ngày đều gặp nhiều người xinh đẹp và hiểu biết hơn bạn. Và bạn chỉ ở nhà không học hỏi, không tự kiếm được tiền thì sức hút của bạn trong mắt chồng còn lại gì? Phải nhớ, phụ nữ độc lập, tự kiếm ra tiền mới quyến rũ trong mắt chồng, mới có địa vị rõ ràng trong gia đình.

Phụ nữ, nhất định phải có tiền của chính mình. Phụ nữ phải sống sao để không vì tiền ở bên ai, cũng không vì tiền rời xa ai. Mình có tiền của mình, chồng có khó khăn mình cũng không ngại khó, chồng có giàu có  mình cũng không ngại đứng cạnh.

‘Bùa yêu’ còn không bằng những điều này, khiến chồng một lần cũng không thèm nhìn gái lạ! - Ảnh 3
Phụ nữ phải sống sao để không vì tiền ở bên ai, cũng không vì tiền rời xa ai - Ảnh minh họa: Internet

Cho chồng riêng tư nhất định

Đàn ông luôn là những kẻ thích tung hoành ngang dọc, đam mê tự do, ngay cả khi đã có vợ con gia đình. Vợ khôn ngoan, giữ chồng bằng chính mưu cầu tự do nơi chồng. Họ không bám riết lấy chồng, chỉ để chồng tự do rồi sẽ tự về nhà. Họ cũng không giữ cả cuộc sống của chồng, họ chỉ muốn chồng nhớ đường về nhà, nhớ trái tim của mình chỉ có vợ con. Họ cho chồng đủ tự do để trở về, đủ hờ hững để nắm chặt tay chồng hơn.

Và phụ nữ thông minh cho mình đủ không gian để làm điều mình thích. Họ có thể học làm đẹp, hẹn hò bạn bè, khiến chồng say mê mình hơn với những món ăn mình tự học.

Phụ nữ thông minh, phải là người giữ chồng mà như buông, lỏng mà thật chặt như thế…

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