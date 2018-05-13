Khi chồng ngoại tình, vợ dại nhất chính là nghĩ chồng phản bội chỉ vì háo sắc hay ham mê của lạ. Thật ra, đó chỉ là 1 trong những nguyên nhân khiến đàn ông lạc đường lạc lối. Sau một người đàn ông ngoại tình luôn có những sự thật phụ nữ không thể ngờ hết!

Không hợp chuyện chăn gối Tình dục là chất keo giúp vợ chồng hòa hợp cả về thể xác lẫn tinh thần, càng hợp nhau chuyện này càng khiến cả hai khó lòng rời xa nhau. Đàn ông lại luôn có nhu cầu và đỏi hỏi nhiều trong chuyện chăn gối cùng vợ. Nhất là trong một khoảng thời gian dài thiếu thốn chuyện ấy, đàn ông càng khó giữ được mình. Đây là lý do không ít đàn ông ngoại tình chỉ vì vợ không đem đến cho họ cảm giác thỏa mãn trong tình dục. Đàn ông tìm đến của lạ bên ngoài chỉ vì thiếu thốn chuyện chăn gối với vợ, đôi khi chỉ là để thỏa mãn nhu cầu. Nhưng sau đó sẽ thành quen, họ sẽ dần sa vào vòng tay người phụ nữ khác, và không còn muốn trở về nhà với vợ con.

Đàn ông tìm đến của lạ bên ngoài chỉ vì thiếu thốn chuyện chăn gối với vợ, đôi khi chỉ là để thỏa mãn nhu cầu - Ảnh minh họa: Internet Nhân tình thua kém vợ Thực tế hiện nay, phụ nữ khi có nhan sắc, tài năng, có thể tự kiếm ra tiền thì luôn xem trọng bạn thân hơn hết. Họ có thể là người phụ nữ giỏi giang ngoài xã hội nhưng lại không là người vợ khôn khéo, biết giữ chồng trong gia đình. Họ có thể coi khinh chồng không giỏi giang bằng mình, cũng không biết nịnh chồng, giúp chồng tự tin hơn. Chính vì vậy, đàn ông một khi không được xem là người đàn ông thực thụ trong gia đình, họ sẽ đi tìm người phụ nữ khác thua vợ mình để được khen ngợi và yêu thương. Vợ chồng có “khoảng cách” quá lớn Khoảng cách ở đây có thể là sự chênh lệch về gia cảnh, học thức, tuổi tác… Khi yêu, nhiều người không quan tâm đến những điều này. Nhưng thực sự khi ở cùng nhau, dần dần sẽ hình thành những khoảng cách khó lòng bù đắp và hòa hợp được. Ví dụ như, nếu chồng là thạc sĩ, làm giám đốc, lại có vợ chỉ có bằng trung học, chỉ làm nhân viên bình thường thì chẳng dễ dàng có cùng suy nghĩ. Hay chồng hơn vợ những 10 mấy 20 chục tuổi sẽ khó có chung tiếng nói về mọi chuyện. Và dù rằng ngay cả khi chồng vẫn yêu vợ thì anh ta vẫn muốn tìm đến người khác để mong sự hòa hợp hơn trong suy nghĩ và lối sống.

Và dù rằng ngay cả khi chồng vẫn yêu vợ thì anh ta vẫn muốn tìm đến người khác để mong sự hòa hợp hơn trong suy nghĩ và lối sống - Ảnh minh họa: Internet Tình cũ Hơn 50% nhân tình của đàn ông có vợ là tình cũ. Họ có thể vì những buổi gặp mặt bạn bè cũ, hay tình cờ thấy nhau đâu đó mà nối lại tình cũ. Ký ức về tình cũ luôn có thể là ngọn lửa nhen nhóm một cuộc vụng trộm sai trái. Nhất là khi vợ chồng có trục trặc, cãi vã, đàn ông dễ tìm đến tình cũ để tìm kiếm sự đồng cảm. Quá nhiều lời và ích kỉ Phụ nữ nói nhiều, đôi khi là đương nhiên. Vì khi làm vợ, chị em vẫn hay nhắc chồng cái này cái kia, nói chuyện con cái gia đình cũng chỉ với mục đích chăm lo chồng con. Nhưng khi nói quá nhiều, không đúng lúc, không đúng chuyện thì lại trở thành một thói xấu dễ khiến chồng chán chê mỏi mệt. Thật ra, nếu vợ chỉ nói để thỏa bực bội trong người, thậm chí là khiến chồng mất mặt với người khác thì chỉ là người vợ ích kỉ. Người chồng lúc này sẽ có cảm giác bất lực và ngoại tình để giảm bớt căng thẳng và mỏi mệt. Người chồng lúc này sẽ có cảm giác bất lực và ngoại tình để giảm bớt căng thẳng và mỏi mệt - Ảnh minh họa: Internet Hết tình Đàn ông ngoại tình không hẳn là vì yêu nhân tình nhưng chắc chắn rằng tình yêu họ dành cho vợ đã không còn như trước. Đàn ông có hứng thú, có cảm xúc mới bất chấp ngoại tình, mới một mực tham lam có nhân tình. Vì vậy, khi đã cưới nhau rồi thì đừng nghĩ đã là chồng mình rồi thì không cần vun đắp tình cảm, tự làm mình trở nên xinh đẹp trong mắt chồng. Phụ nữ có chồng càng phải cố gắng bồi đắp tình cảm trong hôn nhân, khiến chồng khó lòng rời mắt khỏi mình.

9 sự thật phũ phàng về đàn ông ngoại tình khiến các bà vợ giật mình chua chát! Không ít các chị vợ khi phát hiện chồng ngoại tình đều từng hoang mang không ngờ vì người chồng chọn để bất chấp dối lừa vợ con lại hoàn toàn không bằng mình. Thật ra, cũng vì phụ nữ mình vẫn chưa biết những sự thật về đàn ông ngoại tình…

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/7-ly-do-khong-tuong-khien-dan-ong-ngoai-tinh-me-met-chang-muon-ve-voi-vo-con-282320.html