Khi phụ nữ có chồng, trong mọi trường hợp, bạn muốn làm gì, cũng hãy nghĩ cho con đầu tiên. Vì hơn hết tất cả, con mới là quan trọng và quý giá nhất. Những điều bạn làm, bạn cho là vì tình yêu, vì cảm xúc dù là nhất thời nhưng người nhận hậu quả luôn là con bạn. Hãy nhớ đến con, hãy nhìn về phía con trước khi bạn muốn ngoại tình.

Bạn hãy thử nghĩ đi, nếu bạn ngoại tình , con bạn rồi sẽ ra sao? Nếu bạn bị phát hiện, con bạn sẽ đối diện với phần đời còn lại có một người mẹ không thủy chung, không giữ nổi tiết hạnh. Nếu không may hơn nữa, con bạn biết bạn ngoại tình, con sẽ mang ám ảnh dai dẳng, thậm chí tệ hơn là không muốn nhìn thấy bạn. Hơn nữa, một khi phụ nữ ngoại tình thì khả năng không giữ được con là rất cao. Liệu rằng bạn sẽ chịu được không?

Bạn là phụ nữ, lấy chồng chính là đã khiến cha mẹ mất một cô con gái. Bạn khó lòng sớm hôm cạnh họ suốt quãng đời còn lại. Giờ thì họ còn phải chịu lời lẽ khó nghe, còn mang tiếng có con gái ngoại tình trắc nết hư thân. Bạn có đau lòng không? Bạn có chịu được không?

Phụ nữ lấy chồng rồi tốt hay không tốt, hãnh diện hay xấu hổ, đều đổ dồn về phía cha mẹ ruột. Nếu là dâu thảo, vợ đảm, mẹ hiền thì cha mẹ cũng an lòng. Ngược lại, nếu bạn ngoại tình, bạn làm điều có lỗi với chồng và gia đình chồng thì người cùng gánh bất hạnh với bạn chính là cha mẹ của bạn.

Hãy thử nghĩ một lần cho cha mẹ của mình, hãy hiểu họ đều đi cùng bạn qua cả bất hạnh lẫn hạnh phúc.

Hãy thử nghĩ một lần cho cha mẹ của mình, hãy hiểu họ đều đi cùng bạn qua cả bất hạnh lẫn hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc hôn nhân của mình

Biết rằng khi bạn muốn ngoại tình chính là lúc đã cạn cùng tình cảm và hy vọng với cuộc hôn nhân hiện tại. Nhưng hãy thử nhớ lại lý do bạn muốn cưới người đàn ông này, điều gì đã giữ lấy bạn ở cuộc hôn nhân này bấy lâu nay. Nếu đó là cuộc hôn nhân đã không còn có thể cứu vãn, sao không để mình đường đường chính chính ra đi? Nếu có điều gì đã đổ vỡ, bạn có từng nghĩ lỗi cũng một phần do mình? Hãy nhớ, hôn nhân không bao giờ có thêm, mà chỉ có thể sửa đổi để giữ nguyên những điều ban đầu.

Kiêu hãnh và tự trọng của mình

Phụ nữ ngoại tình chính là tự chà đạp kiêu hãnh và tự trọng của bản thân. Với đàn bà lấy chồng, lòng chung thủy chính là nhân phẩm, là tự trọng, là điều một lần cũng không được đánh mất. Vì chỉ khi phạm phải, cả đời bạn cũng không nhận được tôn trọng.

Phụ nữ ngoại tình chính là tự chà đạp kiêu hãnh và tự trọng của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ nên hiểu, ngoại tình luôn là con đường chết, chết lòng, chết danh dự, chết cả cuộc đời sau này. Ngoại tình không bao giờ là con đường hạnh phúc với đàn bà. Dù rằng bạn có bị phát hiện hay không thì từ trong suy nghĩ, tâm hồn, danh dự của bạn cũng đã bị mục rửa. Đàn bà ngoại tình là đàn bà tội, tội cho mình, tội cho gia đình mình, tội cho cả con cái mình.

Nếu một ngày bạn muốn ly hôn, hãy thử hỏi mình, có còn muốn sống một cuộc đời ngẩng cao đầu không? Có còn muốn chồng trân trọng mình, hay con cái tôn trọng mình? Có còn muốn cha mẹ mình tự hào và yên tâm về mình không? Hỏi mình đi, hỏi 3 lần rồi hãy ngoại tình, nghĩ 3 lần rồi làm điều tội lỗi, phụ nữ nhé!