Đàn bà muốn ngoại tình, thử nhìn lại 4 điều này trước đi!

Phụ nữ yêu 25/06/2018 05:30

Hỏi mình đi, hỏi 3 lần rồi hãy ngoại tình, nghĩ 3 lần rồi làm điều tội lỗi, phụ nữ nhé!

Con mình

Bạn hãy thử nghĩ đi, nếu bạn ngoại tình, con bạn rồi sẽ ra sao? Nếu bạn bị phát hiện, con bạn sẽ đối diện với phần đời còn lại có một người mẹ không thủy chung, không giữ nổi tiết hạnh. Nếu không may hơn nữa, con bạn biết bạn ngoại tình, con sẽ mang ám ảnh dai dẳng, thậm chí tệ hơn là không muốn nhìn thấy bạn. Hơn nữa, một khi phụ nữ ngoại tình thì khả năng không giữ được con là rất cao. Liệu rằng bạn sẽ chịu được không?

Khi phụ nữ có chồng, trong mọi trường hợp, bạn muốn làm gì, cũng hãy nghĩ cho con đầu tiên. Vì hơn hết tất cả, con mới là quan trọng và quý giá nhất. Những điều bạn làm, bạn cho là vì tình yêu, vì cảm xúc dù là nhất thời nhưng người nhận hậu quả luôn là con bạn. Hãy nhớ đến con, hãy nhìn về phía con trước khi bạn muốn ngoại tình.

Đàn bà muốn ngoại tình, thử nhìn lại 4 điều này trước đi! - Ảnh 1
Bạn hãy thử nghĩ đi, nếu bạn ngoại tình, con bạn rồi sẽ ra sao? - Ảnh minh họa: Internet

Ba mẹ mình

Phụ nữ lấy chồng rồi tốt hay không tốt, hãnh diện hay xấu hổ, đều đổ dồn về phía cha mẹ ruột. Nếu là dâu thảo, vợ đảm, mẹ hiền thì cha mẹ cũng an lòng. Ngược lại, nếu bạn ngoại tình, bạn làm điều có lỗi với chồng và gia đình chồng thì người cùng gánh bất hạnh với bạn chính là cha mẹ của bạn.

Bạn là phụ nữ, lấy chồng chính là đã khiến cha mẹ mất một cô con gái. Bạn khó lòng sớm hôm cạnh họ suốt quãng đời còn lại. Giờ thì họ còn phải chịu lời lẽ khó nghe, còn mang tiếng có con gái ngoại tình trắc nết hư thân. Bạn có đau lòng không? Bạn có chịu được không?

Hãy thử nghĩ một lần cho cha mẹ của mình, hãy hiểu họ đều đi cùng bạn qua cả bất hạnh lẫn hạnh phúc.

Đàn bà muốn ngoại tình, thử nhìn lại 4 điều này trước đi! - Ảnh 2
Hãy thử nghĩ một lần cho cha mẹ của mình, hãy hiểu họ đều đi cùng bạn qua cả bất hạnh lẫn hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc hôn nhân của mình

Biết rằng khi bạn muốn ngoại tình chính là lúc đã cạn cùng tình cảm và hy vọng với cuộc hôn nhân hiện tại. Nhưng hãy thử nhớ lại lý do bạn muốn cưới người đàn ông này, điều gì đã giữ lấy bạn ở cuộc hôn nhân này bấy lâu nay. Nếu đó là cuộc hôn nhân đã không còn có thể cứu vãn, sao không để mình đường đường chính chính ra đi? Nếu có điều gì đã đổ vỡ, bạn có từng nghĩ lỗi cũng một phần do mình? Hãy nhớ, hôn nhân không bao giờ có thêm, mà chỉ có thể sửa đổi để giữ nguyên những điều ban đầu.

Kiêu hãnh và tự trọng của mình

Phụ nữ ngoại tình chính là tự chà đạp kiêu hãnh và tự trọng của bản thân. Với đàn bà lấy chồng, lòng chung thủy chính là nhân phẩm, là tự trọng, là điều một lần cũng không được đánh mất. Vì chỉ khi phạm phải, cả đời bạn cũng không nhận được tôn trọng.

Đàn bà muốn ngoại tình, thử nhìn lại 4 điều này trước đi! - Ảnh 3
Phụ nữ ngoại tình chính là tự chà đạp kiêu hãnh và tự trọng của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ nên hiểu, ngoại tình luôn là con đường chết, chết lòng, chết danh dự, chết cả cuộc đời sau này. Ngoại tình không bao giờ là con đường hạnh phúc với đàn bà. Dù rằng bạn có bị phát hiện hay không thì từ trong suy nghĩ, tâm hồn, danh dự của bạn cũng đã bị mục rửa. Đàn bà ngoại tình là đàn bà tội, tội cho mình, tội cho gia đình mình, tội cho cả con cái mình.

Nếu một ngày bạn muốn ly hôn, hãy thử hỏi mình, có còn muốn sống một cuộc đời ngẩng cao đầu không? Có còn muốn chồng trân trọng mình, hay con cái tôn trọng mình? Có còn muốn cha mẹ mình tự hào và yên tâm về mình không? Hỏi mình đi, hỏi 3 lần rồi hãy ngoại tình, nghĩ 3 lần rồi làm điều tội lỗi, phụ nữ nhé!

Đàn ông và đàn bà ngoại tình mất gì?

Đàn ông và đàn bà ngoại tình mất gì?

Người ta thường nói, đàn ông ngoại tình mất “Tín”, đàn bà ngoại tình thì mất “Đức”. Thế nhưng trong thực tế cuộc sống, có đúng là họ chỉ mất đi những điều đó hay không?

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà ngoại tình phụ nữ ngoại tình ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 2 giờ 9 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 4 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 4 giờ 39 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 5 giờ 39 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 9 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 6 giờ 39 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 6 giờ 45 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này