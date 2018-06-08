Chọn ngoại tình, chính là chọn nuôi một loài hoa độc. Nó càng bám rễ nơi lòng dạ mình, đến một ngày lại lan tỏa hủy hoại cả thế giới của mình…

Không có hạnh phúc nào cắm rễ từ bất hạnh của người khác Ngoại tình chính là nuôi trồng loài cây cắm rễ từ bất hạnh của người khác. Người khác đó chính là chồng mình, là một gia đình khác, là người đàn bà và những đứa trẻ vô tội. Loài cây đó vốn không thể đơm hoa kết trái nơi đất độc đất hư. Cũng như thứ yêu đương vụng trộm kia, vun trồng cách nào cũng chỉ là hoang phí. Nếu gọi là yêu, thì chính là tình yêu sai trái. Nếu gọi là tìm một chỗ dựa, thì rõ ràng là dựa nhầm dựa tạm. Thế thì có đáng không để đàn bà phải hy sinh đức hạnh, nhân phẩm, thậm chí là con cái? Ngoại tình với đàn bà luôn là thứ hạnh phúc không có ngày mai, không có kết quả. Vui chốc lát, đau khổ một đời. Ngã nghiêng phút chốc, xiêu vẹo mãi về sau. Đàn bà, có thể vì yêu mà hy sinh, nhưng không thể là thứ tình yêu ngoài luồng nghiệt ngã. Đàn bà, có thể tìm cách hạnh phúc hơn, nhưng không bao giờ là hạnh phúc từ ngoại tình.

Chọn ngoại tình, chính là chọn nuôi một loài hoa độc. Nó càng bám rễ nơi lòng dạ mình, đến một ngày lại lan tỏa hủy hoại cả thế giới của mình… Chọn ngoại tình, chính là chọn nuôi một loài hoa độc - Ảnh minh họa: Internet Mình bất hạnh, cũng không có nghĩa là mình có quyền ngoại tình Đàn bà cưới chồng, ai rồi cũng khóc. Đàn bà lấy chồng, lắm người lại bất hạnh triền miên. Nhưng đàn bà nên nhớ, mình bất hạnh, không có nghĩa là mình có quyền ngoại tình. Mình khổ sở, cũng không có nghĩa là mình có quyền tổn thương người khác. Nếu không thể hạnh phúc, thì phải tự mình tìm đường giải thoát cho bản thân. Đừng nghĩ ngoại tình để thêm sức sống mà làm vợ làm mẹ. Đàn bà đã ngoại tình chính là đã không còn tư cách làm vợ, làm mẹ. Huống hồ, đến một lúc khi chuyện đổ vỡ, đau khổ nhất vẫn là mình, là con mình. Phần đời còn lại, sống thế nào với danh đàn bà ngoại tình? Con mình sẽ lớn lên thế nào khi biết nó có một người mẹ ngoại tình?

Con mình sẽ lớn lên thế nào khi biết nó có một người mẹ ngoại tình? - Ảnh minh họa: Internet Với đàn bà, ngoại tình là con đường chết Ngoại tình không bao giờ là con đường hạnh phúc với đàn bà. Dù rằng có thể giấu trong bao lâu, 2 năm, 5 năm, thậm chí là 10 năm. Càng lâu dài chính là càng không thể thoát thân. Dùng dằn tội lỗi, day dứt cắn rứt đủ sức ăn mòn lòng dạ và sức sống của đàn bà. Nghĩ là tạm bợ qua ngày, được ngày nào hay ngày đó, nhưng lại chính mình bôi nhọ bản thân theo thời gian. Đến khi không thể giấu che được nữa, thế gian vốn không buông tha cho đàn bà. Đàn bà ngoại tình, chưa bao giờ có cái kết đẹp. Mất danh dự, mất nhân phẩm, mất lòng tin, mất con, thậm chí là đánh mất chính mình sau đó. Mất mát đếm không xuể, đó chính là con đường chết với đàn bà. Chết tâm, chết lòng, chết danh dự, chết cả tương lai… Đàn bà ngoại tình, chưa bao giờ có cái kết đẹp - Ảnh minh họa: Internet Đường về với đàn bà ngoại tình vốn chưa từng có người đợi Đàn ông ngoại tình, đường về còn có người đợi. Chứ đàn bà đã ngoại tình, đường về vốn chưa từng có người chờ. Chồng không thể tha thứ, gia đình không còn tin tưởng, con cái không đủ thấu hiểu, thế gian lại quay lưng. Không ai đủ cảm thông cho đàn bà lạc lối, càng không phải ai cũng đủ bao dung cho đàn bà một con đường về… Vì vậy, trước khi muốn ngoại tình, đàn bà hãy tự hỏi chính mình, có đáng không? Đáng không khi mình rồi sẽ mất mọi thứ, mất cả gia đình và con cái? Có đáng không khi phần đời còn lại chỉ sống trong ăn năn và hối hận. Và có đáng không khi đến cuối cùng mình cũng không thể hạnh phúc, mà lại càng đau khổ hơn?

Đàn bà muốn dứt khoát buông tay, chỉ cần nhớ những điều này Vì vậy, đau khổ quá, buông tay đi! Đàn ông tệ quá, buông tay đi! Chồng không tốt mà, buông tay đi! Mình khóc quá nhiều rồi, cũng hãy buông tay đi! Vì biết đâu, ai đó ngoài kia lại phải đợi bạn lâu hơn khi bạn vẫn chưa thể bỏ lại quá khứ...

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