Nhiều phụ nữ dùng cái gọi là chân tình để níu kéo chồng ngoại tình. Nhưng dẫu chồng có quay về thì đàn bà đừng vội mừng rằng anh ta quay về là vì tình yêu với mình. Đàn ông hoặc là thương hại, hoặc là vì con mà thôi.

Có rất nhiều người đàn bà tận mắt chứng kiến chồng ngoại tình vẫn sửng sốt không thể tin đó là sự thật. Họ đau khổ tận cùng, loay hoay trong nỗi đau khổ và tìm nhiều lí do để bao biện cho chồng. Đàn bà tự dằn vặt mình bằng muôn vàn câu hỏi: Tại sao chồng lại làm điều tàn nhẫn đó? Tại sao anh ấy lại thay lòng đổi dạ quá nhanh? Anh ấy đã từng yêu thương mình nhiều đến như thế mà? Phụ nữ tìm lí do để bao biện cho chồng ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet Bị chồng phản bội, những ngày tháng đã từng hạnh phúc chính là thứ khiến cho phụ nữ đau đớn nhiều nhất. Dĩ nhiên, những gã chồng bội bạc vẫn ở trong vỏ bọc tử tế, thủy chung hết dạ cho đến khi bị phát hiện ra tội lỗi. Nhưng nhiều người vợ không tin sự tham lam và trăng hoa của chồng là bản chất. Họ vin vào lí do bị cám dỗ, nhất thời yếu lòng của chồng để xoa dịu nỗi đau của chính mình.

Và đàn ông biết điểm yếu của phụ nữ. Khi bị vợ phát hiện ra tội lỗi của mình họ bắt đầu rót vào tai phụ nữ cái gọi là chân tình. Những câu nói mà đàn ông vẫn vin vào nhưng rất nhiều người đàn bà lại tin: “Anh chỉ đến với cô ta vì tình dục còn em mới là tình yêu đích thực của anh”. Điều nghe nực cười như vậy mà rất nhiều người vợ lại tin. Chồng ngọt nhạt vài câu đã vội lau nước mắt mà ngã vào lòng như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Nhiều người vợ dùng cái gọi là tình yêu đích thực để níu kéo chồng - Ảnh minh họa: Internet Còn có rất nhiều người vợ dùng cái gọi là chân tình để níu kéo đàn ông. Họ dùng bữa cơm ngon, những lời dịu ngọt để mong chồng quay về. Họ minh chứng cho chồng thấy rằng dù có bao nhiêu người đàn bà ngoài kia vẫn không bao giờ bằng vợ. Họ dùng nước mắt, tỉ tê với chồng về những ngày đã từng yêu, từng hạnh phúc. Họ dùng con để làm sợi dây ràng buộc mong chồng rời bỏ nhân tình. Nhưng dẫu chồng có quay về thì đàn bà đừng vội mừng rằng anh ta quay về là vì tình yêu. Đàn ông hoặc là thương hại, hoặc là vì con chứ không bao giờ là vì tình yêu.

Đàn bà coi trọng chân tình nhưng với đàn ông bội bạc thì tình nghĩa vợ chồng thật rẻ mạt. Bởi nếu yêu thương và trân trọng gia đình, đàn ông đã không làm những điều tàn nhẫn đó. Tình yêu thật sự luôn tồn tại trong tim, luôn giữ đàn ông không sa ngã trước cám dỗ. Đàn ông ngoại tình khi và chỉ khi không hề yêu vợ. Đừng bao giờ mở miệng ngụy biện rằng có nhân tình nhưng vẫn yêu thương vợ con. Đàn ông quay về không bao giờ là vì tình yêu với vợ - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ khôn ngoan, đừng bao giờ nói chuyện chân tình với đàn ông phản bội. Hiểu rằng trái tim anh ta đã cạn kiệt chân tình, rằng chồng mình chỉ là một kẻ tham lam tận cùng thì đàn bà hãy chọn cách rời đi. Đừng tự ru mình bằng cái gọi là chân ái mà vốn dĩ đã chết từ lâu với người chồng ấy rồi.

Bi kịch lớn nhất của phụ nữ chính là không dám giải thoát mình khỏi người chồng tệ bạc Chị lấy nhầm chồng tệ bạc khổ một nhưng vấn đề là chị nhu nhược, không dám rời bỏ nên nỗi khổ đau ấy nhân lên gấp nhiều lần. Chồng chị, gia đình chồng thấy chị nhẫn nhịn lại càng lấn lướt. Phụ nữ à, chịu đựng mãi rồi sẽ nhận được gì?

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